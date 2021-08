El Casal Popular El Polvor铆 convoca una concentraci贸 antifeixista com a resposta a l’acte organitzat per Vox pel quart aniversari de l’atemptat gihadista a Cambrils

Els organitzadors denuncien que s’autoritzi l’acte d’un partit feixista “en un lloc i un dia tan sensibles” i reivindiquen “un acte unitari municipal”

La concentraci贸 antifeixista que l’any passat va plantar cara a l’acte de Vox davant d’una forta pres猫ncia policial | Llu铆s Rovira i Barenys

Aquest dimecres 18 d’agost far脿 quatre anys que Cambrils va patir un atemptat gihadista, l’any 2017. Per aquest motiu, s’ha convocat una manifestaci贸 antifeixista impulsada pel Casal Popular El Polvor铆 que, a la vegada, sorgeix com a resposta a l’acte organitzat per Vox.

Ja 茅s el segon any consecutiu que el partit d’extrema dreta promou un acte d’aquest tipus a Cambrils per, segons indiquen, retre homenatge a les v铆ctimes del terrorisme. De la mateixa manera, el 2020 diferents col路lectius tamb茅 van convocar una contramanifestaci贸 antifeixista que va reaccionar a aquest homenatge. L’any passat, la concentraci贸 es va desenvolupar sense incidents, tot i que hi va haver una forta pres猫ncia policial que va acordonar els voltants de la zona del Memorial des d’hores abans de l’hora de la convocat貌ria i que impedia el pas a tothom que no an茅s a l’acte de Vox.

Denuncien que l’Ajuntament de Cambrils permeti un acte p煤blic organitzat per un partit d’ultradreta

Els organitzadors de la concentraci贸 antifeixista han denunciat en un comunicat que, per segona vegada, es torni “a cometre l’error d’autoritzar que un partit feixista com Vox realitzi un acte p煤blic el dia i el lloc de Cambrils on el 2017 es va produir l’acci贸 d’un grup terrorista islamista”. Afegeixen que “ens sembla totalment incomprensible que a un partit racista, islam貌fob, que promou l’odi contra totes les difer猫ncies, se’ls permeti realitzar un acte com aquest en un lloc i un dia tan sensibles”.

Aix铆 doncs, assenyalen a l’Ajuntament de Cambrils per “tornar a permetre aquest desprop貌sit que suposa un atac a la conviv猫ncia i al di脿leg entre cultures, tant necessari al nostre municipi”. I reivindiquen que “el m铆nim sentit com煤 seria convocar un acte unitari municipal i evitar cap altre acte partidista com aquest”. Com a resposta, afirmen que “al feixisme no se’l tolera, se l’a茂lla i se’l combat” i, per tant, “serem el poble el que els plantar脿 cara al carrer”.

D’altra banda, al mateix comunicat han recordat que “les seccions locals del PSC, Cs i PP encara no s’han posicionat a favor de crear una comissi贸 d’investigaci贸 sobre els fets del 17 i 18 d’agost a Barcelona i Cambrils”. “No volem ser c貌mplices dels discursos d’odi de la ultradreta que lamentablement s’han normalitzat a tants nivells i que s’atreveix a justificar la viol猫ncia de g猫nere i l’homof貌bia, entre d’altres”, conclouen. La concentraci贸 antifeixista es dur脿 a terme el proper dimecres 18 d’agost a les 18.30 h davant del Club N脿utic de Cambrils.

http://www.revistacambrils.cat/noticia/33253/es-convoca-una-concentracio-antifeixista-com-a-resposta-a-lacte-organitzat-per-vox-pel-qua?s=09#.YRprCNCXa61.twitter