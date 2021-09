Concentració de matinada davant del jutjat de Sabadell per recordar la repressió del 23-S

Concentraci贸 exigint la dimissi贸 d’Eloi Badia i Francesc Jim茅nez per repressi贸 sindical

La CGT exigeix la dimissi贸 d鈥橢loi Badia i Francesc Jim茅nez per repressi贸 sindical i passivitat en un cas d鈥檃ssetjament per ra贸 de sexe i laboral

Protestes per Pablo Hasel davant la delegaci贸 del govern espanyol a Barcelona

La CGT exigeix la dimissi贸 d鈥橢loi Badia i Francesc Jim茅nez per repressi贸 sindical

Concentraci贸 per l鈥檃niversari accident IQOXE contra el perill qu铆mic de Tarragona

[Elda] Concentraci贸 en suport antifeixistes de Preter cridats a declarar per delicte d’odi

Concentraci贸 antifeixista en resposta a l’acte de Vox per aniversari de l’atemptat a Cambrils

No a l鈥檃mpliaci贸 del Port de Val猫ncia: Benefici per alguns, perjudicis per a totes.