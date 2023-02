–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga February 5, 2023

NO ALS VAIXELLS DE LA MORT – LA GUERRA COMEN脟A AC脥, PAREM-LA AC脥



Concentraci贸 en el Port de Val猫ncia



Dissabte 4 de febrer de 2023 a les 11.30 del mat铆 al costat de l鈥橢difici del Rellotge (Pla莽a de les Hores).

MOC Val猫ncia 鈥揺l grup assembleari i antimilitarista de la ciutat de #Val猫ncia鈥, al costat de la resta de col路lectius que constitueixen l鈥橝ssemblea Popular Val猫ncia Contra les Guerres , se suma a #Amnist铆aInternacional en la den煤ncia de l鈥檈xportaci贸 d鈥檃rmes a l鈥橝r脿bia Saudita, un pa铆s governat per una monarquia dictatorial i retr貌grada, que sistem脿ticament vulnera dels drets humans i completament involucrada en la guerra de Iemen.

El vaixell #BahriAbha, de la naviliera estatal saudita Bahri, procedent de Baltimore 鈥搖na important ciutat portu脿ria estatunidenca鈥, atracar脿 en les pr貌ximes hores en el port de Sagunt, que s鈥檋a convertit 鈥揳l costat de G猫nova鈥 en la principal escala d鈥檃quests vaixells de la mort a Europa. Des de 2015 鈥揳ny en qu猫 van comen莽ar els atacs saudites a Iemen鈥 s鈥檋an registrat quaranta-una escales en ports de l鈥橢stat espanyol. Nom茅s en 2022 ens manifestem en tres ocasions per l鈥檃rribada dels vaixells de la naviliera saudita Bahri.

Si b茅 s鈥檋a informat de crims comesos per totes les parts en el conflicte, l鈥橝r脿bia Saudita 茅s la pot猫ncia regional que encap莽ala, al costat dels Emirats 脌rabs Units, una coalici贸 militar a la qual tamb茅 pertanyen altres pa茂sos amb els quals les empreses espanyoles mantenen contractes de venda d鈥檃rmes: Egipte, Kuwait, Bahrain i Jord脿nia. L鈥橝r脿bia Saudita, amb el suport dels Estats Units, 茅s responsable de nombrosos atacs contra la poblaci贸 civil i de greus crims de guerra. Aix铆 ho han documentat diferents organitzacions de drets humans com Amnistia Internacional, Human Right Watch i moltes altres. Despr茅s de m茅s de set anys, el prolongat conflicte de Iemen ha provocat una de les majors crisis humanit脿ries del m贸n, amb m茅s de 20 milions de iemenites necessitats d鈥檃juda i que pateixen escassetat d鈥檃liments, atenci贸 sanit脿ria i infraestructures b脿siques. El conflicte ha incl貌s atacs il路legals contra objectius civils com a habitatges, hospitals, escoles i ponts, duts a terme de manera deliberada i indiscriminada. Els combats han despla莽at de les seues llars a m茅s de 4 milions de persones. La inseguretat aliment脿ria, que ja anava en augment, es va agreujar encara m茅s amb la guerra de R煤ssia contra Ucra茂na.





L鈥橝r脿bia Saudita i els Emirats 脌rabs Units estan entre els clients m茅s importants de la ind煤stria armament铆stica espanyola. Des de 2015, les empreses espanyoles han venut m茅s de 5.000 milions d鈥檈uros en armes a tots dos pa茂sos. A la UE nom茅s Fran莽a els ven m茅s armes. L鈥橢stat espanyol est脿 incomplint el Tractat sobre el Comer莽 d鈥橝rmes que ell mateix havia ratificat i 茅s una norma del Dret Internacional. Sent bastant evident que l鈥檃rmament de la ind煤stria militar espanyola pot estar sent utilitzat en accions de guerra il路legals, el Govern d鈥橢spanya mant茅 un absolut hermetisme sobre les c脿rregues realitzades per aquests vaixells en els nostres ports. De la pres猫ncia, en les bodegues d鈥檃quests vaixells, de material militar destinat a la guerra de Iemen no hi ha cap mena de dubte despr茅s de les fotografies fetes p煤bliques pel Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali, un sindicat d鈥檈stibadors de G猫nova.

脡s per tot aix貌 que, juntament als altres col路lectius presents, exigim que el Bahri Abha siga l鈥櫭簂tim vaixell de la mort que atracada a Val猫ncia i que cessament l鈥檈nviament d鈥檃rmes a Ar脿bia Saudita i altres pa茂sos en conflicte. Exigim tamb茅 del Govern i de la resta de l鈥檃dministraci贸 que informe a l鈥檕pini贸 p煤blica sobre la naturalesa dels carregaments que es realitzen en els ports espanyols i la seua finalitat.

