Ajuntament de Barcelona: ESCOLTA, el SAD continua en lluita !



La Secci贸 Sindical SAD CGT Barcelona, com a sindicat majoritari en el sector a la ciutat, ha convocat una concentraci贸 dijous 25 de Maig, a la Pla莽a Sant Jaume, de 11h a 13h30 i de 16h a 20h.

La plantilla del SAD (Servei d鈥橝tenci贸 Domicili脿ria) estem fartes de la situaci贸 laboral prec脿ria a que ens sotmet l鈥橝juntament de Barcelona, governi qui governi, que ven a empreses privades el benestar de les persones m茅s vulnerables de la ciutat.

Treballem al SAD m茅s de 4000 persones, la majoria dones, en una situaci贸 de precarietat alarmant, atenent a m茅s de 24.000 usuaris i usu脿ries.

El SAD 茅s un servei p煤blic en mans privades, surt a concurs cada 4 anys, guanyant aquelles empreses que ofereixen el servei a m茅s baix cost, traduint-se aix貌 en un canvi constant d鈥檈mpreses: Suara, Clece, Domus VI鈥 i professionals atenent a les persones usu脿ries, i, com s鈥檈st脿 veient, amb unes condicions cada cop m茅s i m茅s prec脿ries per a tot@s les professionals que hi treballem, arribant a ser treballadores i usu脿ries de serveis socials a la vegada.

Reivindiquem:

-Conveni SAD per a la ciutat de Barcelona amb millores salarials i socials amb una regulaci贸 del model SAD de PROXIMITAT.

-Respecte pel DESCANS LABORAL.

-Respecte pels permisos retribu茂ts.

-Respecte per les restriccions de salut laborals.

-Respecte pels seul REGISTRE HORARI.

-Augment salarial.

-Torns definits (Mat铆 o tarda).

-Jornades complertes de 35h setmanals.

-ELIMINACI脫 de la borsa d鈥檋ores.

-Plus d鈥檃ntiguitat.

-Salari 100% per baixes IT.

Com pot un Ajuntament denominat PROGRESSISTA i preocupat per la FEMINITZACI脫 DE LA POBRESA pot permetre que un servei ESSENCIAL estigui en aquestes condicions?

EL SAD DIU PROU! Per unes condicions de treball dignes!