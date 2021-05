–

De parte de CGT-LKN Araba May 13, 2021 72 puntos de vista

Contra la precariedad laboral y el paro.

隆隆隆Derogaci贸n de las Reformas Laborales ya!!!

Sigue pasando el tiempo y las reformas laborales de los gobiernos de Rajoy y

Zapatero no han sido derogadas ni modificadas sustancialmente. Esto significa

que las empresas siguen disponiendo de las mismas herramientas 鈥搎ue

permanecen intactas鈥 y que les permiten seguir destruyendo puestos de

trabajo a toda m谩quina y precarizar a煤n m谩s las condiciones laborales de la

clase trabajadora. Entretanto, y dado el inmovilismo mostrado por el gobierno

PSOE-UNIDASPODEMOS, encontramos declaraciones por parte de Pablo

Casado en las que dice, sin sonrojo y vini茅ndose arriba, que su intenci贸n es

鈥渕ejorar鈥 la reforma de Rajoy en cuanto tenga ocasi贸n para ello. Todo ello en

medio de un clima de desmovilizaci贸n m谩s que preocupante.

Lejos de mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras, las reformas

laborales han 鈥渁tornillado鈥 un mercado laboral basado en la subcontrataci贸n, la

especulaci贸n y la temporalidad. El trabajo estable es ya casi una quimera y,

lejos de acabar con el paro, la estabilidad laboral se ha trasmutado en periodos

continuos de intermitencia.

Desde el punto de vista de la CGT, de nada sirven modificaciones puntuales a

las Reformas Laborales de las eras Zapatero-Rajoy. Las pocas que se han

realizado se han demostrado insuficientes. Por eso entendemos que es

necesario derogarlas al completo. Para evitar abusos como los despidos

masivos una vez finalizados los ERTE de la pandemia, las indemnizaciones

de miseria en caso de despido, el incremento galopante de la

temporalidad, el desmantelamiento de la negociaci贸n colectiva, la falta de

supervisi贸n por parte de la autoridad laboral en caso de Expedientes de

Regulaci贸n de Empleo, as铆 como la rebaja en cuanto a sus requisitos.

Las modificaciones anunciadas, tambi茅n de car谩cter muy puntual y claramente

insuficientes, no van a conseguir curar la 鈥渁nemia鈥 generalizada que venimos

arrastrando. Por eso es imprescindible que volvamos a tomar las calles, que

lancemos un mensaje claro y rotundo y que demostremos que, la clase

trabajadora de este pa铆s, no se pliega ni a las promesas incumplidas de unos ni

a las amenazas de otros.

Y tenemos que hacerlo ya, antes de que los mal denominados Agentes

Sociales negocien, por en茅sima vez, migajas a cambio de prebendas, cambios

cosm茅ticos que no van a mejorar la vida de la clase trabajadora. Ya nos

sabemos el cuento y ya es hora de que el 鈥渓obo con piel de cordero鈥 no vuelva

a colar su viejo enga帽o. Ya es hora鈥

Por eso, si queremos impedirlo, tenemos que empezar a movilizarnos. No hay

otro camino. Desde CGT llamamos a la clase trabajadora a expresar su

rechazo a las pol铆ticas laborales del actual Gobierno en las movilizaciones

que de forma descentralizada hemos convocado en diversas ciudades

para los pr贸ximo d铆as 22 de abril, 13 y 27 de mayo.

Contra la precariedad laboral y el paro.

隆隆隆Derogaci贸n de las Reformas Laborales ya!!!