–

De parte de CGT Zona Sur Madrid November 23, 2022 247 puntos de vista

El miedo y la indiferencia jam谩s conquistaron derechos:

Desde Co.bas Mad4 y Mad9 y CGT Mad8 y MAd6, hacemos un llamamiento masivo a todxs lxs trabajadorxs de Amazon, a todo el sector de log铆stica y en general a todxs los trabajadorxs, para la convocatoria de concentraci贸n en las oficinas corporativas de Amazon Mad12 el d铆a 25 de noviembre de 2022 (Black Friday) de 11:00 a 13:00 horas, en la calle Ram铆rez del Prado 5, Madrid, metro Delicias, en la campa帽a de cl谩usula de diferencia de IPC con car谩cter retroactivo que se lleva solicitando hace m谩s de 12 meses con diferentes acciones.

Con la condici贸n indispensable que nos relaciona como trabajadorxs de Amazon, donde el funcionamiento real de la multinacional es el resultado de lo que representamos en cada centro como generadores de riqueza, nosotrxs somos los que producimos, generamos y nos enfermamos, animamos a llevar un grito un谩nime amplificado a esta reivindicaci贸n a todo trabajador.

La inflaci贸n es el impuesto de lxs trabajadorxs: As铆 se presenta una vez m谩s en un contexto complejo donde los convenios sectoriales sacan a la luz las carencias estructurales donde no se hace frente a situaciones imprevisibles y de negociaci贸n colectiva con m铆seras mejoras donde la carest铆a de la vida lo absorbe todo, con una cesta de la compra donde los m谩s vulnerables son siempre los que pagan con salarios m谩s bajos.

-2021 subida convenio sectorial 1%:

IPC interanual 6.5% __________ 5,5% de p茅rdida de poder adquisitivo.

-2022 subida convenio sectorial 1,75%:

IPC julio 10.8% __________ 9,05% de p茅rdida de poder adquisitivo.

IPC agosto 10,5% __________ 8,75%de p茅rdida de poder adquisitivo.

IPC septiembre 8,9% __________ 7,15% de p茅rdida de poder adquisitivo.

IPC octubre 7.3% __________ 5,5% de p茅rdida de poder adquisitivo.

Nunca se presentan las cuentas del lado de lxs trabajadorxs mostrando el montante econ贸mico provocado por la inflaci贸n sumando esa p茅rdida de poder adquisitivo por todxs lxs trabajadorxs de Amazon en los dos 煤ltimos a帽os, donde las cifras ser铆an extraordinarias y muy gr谩ficas con millones de euros, estimando que a final de a帽o se habr谩n devaluado los salarios en torno a un 14% interanual m铆nimo.

Amazon muestra su soberbia insaciable despreciando toda demanda, subiendo el precio de sus productos a 1 de enero de 2022 e incrementando la cuota Prime para socios, repercutiendo sus costes en los precios, manteniendo sus m谩rgenes a toda costa, pasando por encima de todo lo que cuestiona el beneficio, a nivel de justicia social como gen茅tica inherente del capitalismo.

-Beneficios totales de Amazon en Europa:

En el a帽o 2021 y lo que llevamos del 2022 se estiman en m谩s 64.000 millones de d贸lares, pagando 0 impuestos.

La inflaci贸n est谩 generada en los dos primeros trimestres del a帽o de 2022, en un 80% por las ganancias empresariales. No olvidemos que en los dos a帽os de pandemia Amazon registra beneficios r茅cords, siendo una vez m谩s ajena al ritmo del mundo, no parando ni un solo d铆a el ritmo de sus centros, considerando trabajadorxs esenciales, donde todxs nosotrxs sufrimos la falta de mascarillas, epis, medidas sanitarias, mientras la gran multinacional del comercio electr贸nico hac铆a de los beneficios arrancados de los trabajadorxs una campa帽a de prepotencia mostrando sus resultados como ejemplo de gesti贸n y referencia.

No dejemos que nos roben el salario: Los datos lo dejan bien claro, esta inflaci贸n devora los salarios sufriendo la mayor ca铆da de los 煤ltimos 40 a帽os.

Esta cl谩usula de diferencia de IPC no se enmarca en ninguna negociaci贸n salarial ya que no es una subida de salarios, que en su momento ser谩 necesario, sino una reivindicaci贸n basada en parar la p茅rdida de poder adquisitivo convirtiendo en una verdadera pandemia para los trabajadorxs.

Amazon tiene la capacidad suficiente para absorber esta demanda desde la premisa puesta encima de la mesa en numerosas reuniones, para situaciones excepcionales medidas excepcionales. Es m谩s, como ha quedado contrastado los departamentos y mandos intermedios y superiores s铆 han sido revisados sus salarios en torno a un 7%, dejando claro donde actuar para tener contento a ese ej茅rcito obediente que interpela cada acci贸n o propuesta de lxs trabajadorxs en茅rgicamente con una actitud corporativa subalterna ejerciendo de medio patrocinador de la empresa.

Dentro de la responsabilidad que nos compete como trabajadorxs y como sindicatos, nos posicionamos totalmente en contra de llamamientos a la moderaci贸n salarial y pactos sociales en propuestas de los grandes sindicatos, asumiendo que la p茅rdida de poder adquisitivo es un mal menor donde todxs debemos aguantar el peso por igual.

Amazon como dice en su mensaje corporativo 鈥en el continuo esfuerzo por ser el mejor empleador de la Tierra鈥, deber铆a escuchar m谩s all谩 de su marketing global para atender a un reclamo a voces que deval煤a los sueldos de lxs trabajadorxs, donde ese capital humano tantas veces repetido en altavoces, debe ser tomado en cuenta siempre, en todo momento, desde un criterio de la importancia en cada paquete, pedido, y cliente con la capacidad movilizadora que todo esto merece, siendo protagonista esencial.

隆NO VAMOS A PARAR! Co.bas y CGT sindicatos para luchar: Co.bas y CGT somos conscientes que toda pelea o batalla por dilucidar se presenta ante la coyuntura de la estrategia a presentar, las fuerzas con las que contar y el peso o la importancia de las demandas, teniendo claras estas premisas que obedecen a una l贸gica en la justa reivindicaci贸n, con un trabajo hecho impecable desde la madurez y sensatez. La consecuci贸n de los objetivos es una tarea donde todo se posterga a la participaci贸n general y masiva de cada trabajador el d铆a 25 de noviembre (Black Friday).

Por encima de siglas y particularidades afrontamos esta campa帽a de diferencia de IPC con car谩cter retroactivo atendiendo a la sencilla ecuaci贸n de las necesidades objetivas y la condici贸n de trabajadorxs en igualdad de condiciones, apostando con toda la energ铆a que corresponde a un momento como el actual.

隆Basta ya de pagar lxs trabajadorxs!,

!Cl谩usulas de diferencia de IPC con car谩cter retroactivo YA!

隆Abajo los precios arriba los salarios!

隆Ning煤n salario por debajo del IPC!

https://www.cgtzonasur.org/2022/11/concentracion-25-noviembre-black-friday-oficinas-centrales-amazon-mad12/https://www.federacionanarquista.net/wp-content/uploads/2022/11/concentracion-amazon-25N-black-friday-ipc.jpghttps://www.cgtzonasur.org/wp-content/uploads/2022/11/concentracion-amazon-25N-black-friday-ipc-150×150.jpgGetafeMadridsindicalAmazon,black friday,comercio,IPC,transporteEl miedo y la indiferencia jam谩s conquistaron derechos:

Desde Co.bas Mad4 y Mad9 y CGT Mad8 y MAd6, hacemos un llamamiento masivo a todxs lxs trabajadorxs de Amazon, a todo el sector de log铆stica y en general a todxs los trabajadorxs, para la convocatoria de concentraci贸n en las oficinas corporativas…cgtzonasur

correo@cgtzonasur.orgEditorCGT Zona Sur