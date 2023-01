Hoy 5 de enero, la Secci贸n Sindical de CNT ha recibido la propuesta concreta de la empresa EULEN S.A. acerca de lo solicitado calendario laboral, antelaci贸n de aviso de horarios y un cauce de comunicaci贸n serio y eficiente. Ante dicha propuesta por parte de la empresa, el comit茅 de huelga ha valorado por unanimidad que dicha oferta de la empresa es insuficiente, por lo que ha remitido una contraoferta a la direcci贸n, manteni茅ndose la convocatoria de huelga mientras no se alcance un acuerdo. Por lo que se mantiene la huelga prevista para el d铆a 7 de enero, ya que, aunque contiene propuestas no se concretan en profundidad y/o no se les va a dar soluci贸n con la urgencia requerida.