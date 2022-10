–

De parte de CGT Fesi Bac October 21, 2022

Hoy 21 de octubre nos concentramos ante la sede de la patronal bancaria (AEB) para protestar contra la intolerable p茅rdida de poder adquisitivo que venimos sufriendo en los 煤ltimos a帽os las plantillas del sector financiero. Una p茅rdida de poder adquisitivo que es el resultado de la suma de varios factores.

El primer factor, una subida salarial irrisoria pactada inexplicablemente por los sindicatos CCOO, UGT y FINE para el vigente convenio colectivo, de un acumulado de 2,5% para el periodo comprendido entre los a帽os: 2019-2023. Con subida 0% en el a帽o 2019, 0% en 2020, 0,25% en 2021 1% en 2022 y 1,25% previsto para 2023.

Se da la terrible paradoja de que mientras las empresas del sector bancario obtienen beneficios r茅cord de miles de millones, es a la vez, el sector productivo en el que menos ha subido el salario en Espa帽a en el a帽o 2021.

El segundo factor, un IPC desbocado que ya ha llegado al 10,80% en este a帽o 2022 y que sumado al 6,5% del a帽o 2021, hace que en tan solo dos a帽os tengamos una p茅rdida acumulada del 15% de poder adquisitivo. Lo que supone una p茅rdida en funci贸n de la categor铆a profesional de entre 3.500 y 8.700 euros.

Y como tercer factor, la subida acelerada de los tipos de inter茅s, y por ende del EURIBOR, 铆ndice de referencia hipotecaria, que har谩 que se encarezcan las cuotas a pagar por las hipotecas de manera muy importante. Dinero este que ir谩, como ca铆do del cielo, directamente a engordar los beneficios de los bancos y luego, v铆a dividendos a los bolsillos de los fondo buitres, accionistas mayoritarios de estos.

Estos dos 煤ltimos factores coyunturales vienen motivados por el encarecimiento de los precios de la energ铆a derivada de la guerra en Ucrania.

Es por ello que la CGT no puede permanecer impasible ante este atropello, por lo que exigimos a la patronal bancaria una subida salarial YA.

Una subida no obstante, que no puede cerrarse con una paga puntual, a modo de aguinaldo navide帽o para lavar la cara de los sindicatos firmantes del convenio, m谩s si cabe a 4 meses vista de unas nuevas elecciones sindicales en el sector, sino con una subida real con impacto en tablas, consolidable y no compensable con ning煤n otro concepto salarial.

En caso contrario, desde CGT continuaremos con movilizaciones, que en 煤ltimo extremo podr铆an desembocar en la convocatoria de una huelga sectorial.