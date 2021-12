Por unas condiciones de trabajo dignas

El Servicio de Atenci贸n Domiciliaria, m谩s conocido como SAD, es un servicio p煤blico que forma parte de la cartera de servicios sociales destinado a que, personas mayores o con alg煤n grado de dependencia, puedan seguir viviendo en sus casas en condiciones dignas.

Lo forman las 鈥渁uxiliares de limpieza鈥 que se encargan de mantener la salubridad en los domicilios y las 鈥渢rabajadoras familiares鈥, que se encargan de ayudar a las personas usuarias en las actividades b谩sicas de la vida diaria (higiene personal, movilidad, hacer la compra).

S贸lo en Barcelona trabajamos en el SAD 4000 personas, mayoritariamente mujeres, atendiendo a m谩s de 24000 usuarias y usuarios. Dependemos del ayuntamiento, por ello se creer铆a que nuestras condiciones son 贸ptimas, pero la realidad es otra鈥

El SAD sale a concurso cada cuatro a帽os, quien ofrezca m谩s servicios por menos dinero es el ganador. As铆 nos obligan, a quienes trabajamos en el SAD, a sufrir continuos cambios de empresas que lo que buscan es mayor beneficio econ贸mico a costa de abaratar sueldos, partir jornadas y vulnerar nuestros derechos laborales.

En nuestro trabajo, la precariedad es la norma, no la excepci贸n: en una semana el horario puede variar seg煤n las suplencias que te toquen, con una media de 10 horas en las que tenemos que estar disponibles para la empresa 驴d贸nde queda la conciliaci贸n familiar? Sueldos de menos de 900鈧, jornadas parciales, en una ciudad como Barcelona, donde el coste de la vida nos obliga, cada vez m谩s, a trabajar de dia e ir a las colas del hambre de noche.

En el SAD de Barcelona llevamos mucho tiempo trabajando en malas condiciones: sueldos miserables, con jornadas partidas indeseables, con una falta de conciliaci贸n familiar brutal, viendo como se desoyen constantemente nuestras reclamaciones y quejas鈥

Esper谩bamos un cambio en este ayuntamiento cuando entr贸 Barcelona En Com煤, llevaban en su agenda la municipalizaci贸n del SAD, pronto nos quitaron la venda de los ojos. Siguieron con las licitaciones, con empresas como CLECE, SUARA, DOMUS VI 鈥. y llegaron maravillosas ideas de este Ayuntamiento, como las ILLES, muy po茅tico sobre el papel, un proyecto que pone en el centro de atenci贸n a la persona usuaria, ideal, puro panfletismo que obliga a las trabajadoras a estar disponibles 12 horas al d铆a por el mismo sueldo, en vez de trabajar a turnos.

No hemos tenido NI TENEMOS la consideraci贸n de personal sanitario durante esta larga pandemia. Las BAJAS POR CONTAGIO COVID, son CONTINGENCIA COMUN, por lo que los 3 PRIMEROS D脥AS NO COBRAMOS NADA Y EL RESTO EL 75% DEL SALARIO. 驴A caso no atendemos a personas en sus domicilios? 隆EXIGIMOS QUE EL CONTAGIO POR COVID SEA CONSIDERADO ENFERMEDAD PROFESIONAL YA!

Exigimos que el ayuntamiento se siente con nosotras a pactar un convenio para Barcelona, que limite los abusos laborales, mejore la calidad asistencial de los usuarios y mejore las condiciones laborales de las trabajadoras, pues no olvidemos que somos un sector ocupado mayoritariamente por mujeres 驴no es tan feminista este ayuntamiento? 隆Que lo demuestre!

QUEREMOS:

1. Convenio SAD de ciudad de Barcelona

2. Aumento salarial

3. Menor ratio asistencial

4. Conciliaci贸n familiar real

5. No acoso por bajas

6. Reconocimiento de contagio COVID como enfermedad profesional

隆SE NOS HA ACABADO LA PACIENCIA!