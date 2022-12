–

De parte de CGT De Galicia December 21, 2022

Xs dependentxs do grupo Inditex est谩n a levar a cabo mobilizaci贸ns en todo o Estado reivindicando unhas mellores condici贸ns laborais nunha empresa multimillonaria e na que as retribuci贸ns son realmente miserentas.

As铆, o pr贸ximo 27 de decembro, martes, 谩s 13:00 horas, conv贸case unha concentraci贸n na central que Inditex ten no Pol铆gono de Sab贸n, en Arteixo, concentraci贸n 谩 que todxs estamos convidadxs a participar.

A solidariedade 茅 imprescindible na CGT, as铆 que chamamos a participar 谩 afiliaci贸n e simpatizantes que poidan asistir e, especialmente, a quen sexa representante sindical, delegadx ou membro de Comit茅 de Empresa do sindicato. Somente co apoio mutuo seremos quen de sacar adiante os conflictos e as lex铆timas reivindicaci贸ns da nosa clase.

A LOITA 脡 O 脷NICO CAMI脩O!

SOLIDARIADADE CXS DEPENDENTXS DE INDITEX!

Comit茅 Local da CGT da Coru帽a