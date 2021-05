–

De parte de Rojo Y Negro May 28, 2021 78 puntos de vista

Hace algunas semanas, desde CGT informamos al comit茅 de empresa del Hospital Cl铆nic de la posible externalizaci贸n del servicio de esterilizaci贸n de cuatro grandes hospitales a trav茅s de una entidad llamada Coordinaci贸n Log铆stica Sanitaria, entidad que se encargar铆a de dar respuesta a las necesidades de esterilizaci贸n del Parc Salut Mar, Parc Taul铆 de Sabadell, Hopital Sant Pau i Hospital Cl铆nic de Barcelona 鈥渁horr谩ndoles鈥 espacio, 鈥渃entralizando鈥 en un 煤nico lugar la esterilizaci贸n y despu茅s encarg谩ndose de la distribuci贸n de los materiales quir煤rgicos y por supuesto no falta la coletilla de la 鈥渆ficiencia y mejor gesti贸n鈥.

Sabemos que los comit茅s de empresa de Sant Pau, Hospital del mar y Parc Taul铆 ya han sido informados por sus respectivas direcciones y todo apunta a que el gigante Cl铆nic va a formar parte de este proyecto (aunque 茅ste lo niega), con las consiguientes p茅rdidas de trabajo y empeoramiento de condiciones de trabajo que sufre la plantilla de cualquier servicio externalizado. En caso de que no se externalice totalmente, si no que cedan una parte de la actividad, no nos enga帽emos, con el tiempo ir谩n extinguiendo las plazas p煤blicas para que se vaya consolidando el sistema privatizado. Conocemos de sobra el modus operandi.

Ya tenemos ejemplos malignos de estas formas de externalizaci贸n; laboratorio, banco de sangre, limpieza y mantenimiento, inform谩tica, cocina en el hospital Plat贸 en los que se mantienen doble escala de condiciones de trabajo; los externalizados sin贸nimos de precariedad, con mayor carga de trabajo, menor sueldo y a los que no se le aplica el convenio cl铆nic sino el de la empresa subcontrata, motivo por el cual por ejemplo muchos de ellos no cobraron la paga covid.

Adem谩s, el Hospital Cl铆nic de Barcelona tiene la mala costumbre de no entregar la documentaci贸n con la que est谩 negociando, utiliza la posesi贸n de esa informaci贸n privilegiada dolosamente ya que, con el retraso en la entrega de dicha documentaci贸n, desposee a la representaci贸n sindical de la capacidad de informarse y valorar profundamente las consecuencias de los acuerdos. S贸lo hace entrega de la informaci贸n cuando ya todo est谩 negociado con la Generalitat, la Diputaci贸n o entidad privada.

Lo estamos viviendo con la negociaci贸n del convenio colectivo, lo vivimos con la homologaci贸n de las condiciones de trabajo del Hospital Plat贸 y lo seguimos padeciendo con la pretensi贸n de la externalizaci贸n del servicio de esterilizaci贸n.

Es inadmisible que se est茅 pensando en externalizar un servicio p煤blico, estamos cansadxs del modelo neoliberal que se impone en la sanidad, cuando todos sabemos que el modelo neoliberal no funciona y lo ha demostrado atrozmente la pandemia y lo ven铆an demostrando los recortes aplicados en 2010, que lejos de suponer 鈥渦na gesti贸n eficiente鈥 han desangrado la sanidad p煤blica y a todo su personal.

Desde CGT Hospital Cl铆nic denunciamos a la direcci贸n del Hospital, a su Fundaci贸n con 谩nimo de lucro y a la c煤pula de directivos que est谩n vendiendo al mejor postor la salud de la ciudadan铆a, desposey茅ndola del bien com煤n y parcel谩ndola todo lo que pueden.

隆Basta de la parasitaci贸n de lo p煤blico por lo privado!

CGT-Hospital Cl铆nic

CGT Prensa Barcelona