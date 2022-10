–

O pr贸ximo venres, d铆a 21, 谩s 11 da ma帽谩, no Obelisco da Coru帽a, ter谩 lugar unha concentraci贸n en defensa dunha CRTVG ao servizo do pobo, unha CRTVG secuestrada polo poder pol铆tico que a mant茅n 煤nicamente ao seu servizo particular. Por isto, e en coordinaci贸n con outras organizaci贸ns, a CGT da Coru帽a fai un chamamento 谩 participaci贸n para a consecuci贸n dos seguintes obxectivos:

Que garanta o respecto escrupuloso 谩 obxectividade, a imparcialidade, a neutralidade, a veracidade e o pluralismo informativo, erradicando a manipulaci贸n e a cancelaci贸n de contidos e profesionais.

Que recupere a perspectiva da realidade social, laboral, econ贸mica e cultural do pa铆s e de todo o seu tecido social, nos contidos informativos, divulgativos, educativos e de entretemento.

A defensa e promoci贸n da cultura galega.

O acceso nos contidos da CRTVG de todos os colectivos sociais que conforman a realidade galega.

A CGT da Coru帽a convoca a toda a afiliaci贸n, simpatizantes e cidadan铆a en xeral para que acudan a esta concentraci贸n, preparatoria da manifestaci贸n que ter谩 lugar en Compostela o d铆a 06 de novembro.

Comit茅 Local da CGT da Coru帽a