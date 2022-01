Varias organizaciones y colectivos han denunciado que se han colocado vallas en las canchas de Atxuri con el fin de evitar que las personas sin hogar pernocten en el lugar, sin ofrecer soluciones habitacionales para estas.

Atxuri Harrera 鈥 Ongi Etorri Errefuxiatuak, Atxurigorri y varios colectivos m谩s del barrio se han concentrado esta tarde ante las canchas de Atxuri para exigir la retirada de las vallas que rodean la cancha, que se han colocado para evitar que personas sin techo pernocten en el lugar, y que se d茅 una soluci贸n habitacional a estas personas que viven en la calle.

Nota de prensa: El ayuntamiento de Bilbao responde a la crisis humanitaria y a la solidaridad vecinal con el cierre con vallas de las canchas del barrio donde desde hace meses un grupo de j贸venes norteafricanos pasan la noche.

Decenas de j贸venes norteafricanos llevan 8 meses durmiendo en las canchas de Atxuri. Ante la inoperancia del Ayuntamiento para conseguir un recurso habitacional, el vecindario comprometido de este barrio les ha ofrecido un espacio para guardar sus pocas propiedades y un espacio para dormir. Ante la injusticia, apoyo mutuo entre vecinas.

Este 3 de enero, a pocas horas de la muerte de una mujer sin techo en Bilbao, el Ayuntamiento ha enrejado las canchas para evitar que estas personas puedan pernoctar en ese lugar. Nadie desea que estos j贸venes tengan que dormir en las canchas. Asociaciones vecinales y de acogida llevamos pidiendo meses una soluci贸n habitacional. Poner vallas no es ninguna soluci贸n.

Las personas y organizaciones solidarias del barrio queremos denunciar el racismo social e institucional que hay detr谩s de esta decisi贸n. Nuestras peticiones de reuni贸n no han sido atendidas. Creemos que el equipo de Gobierno se ha dejado llevar por lo que un grupo de personas han reclamado desde el desconocimiento y alentados por mensajes que incitan al odio y al miedo. Ha sido intolerable como se ha instrumentalizado el Consejo de Distrito para que las asociaciones que no son del barrio votaran por el cierre. Atxuri es un barrio diverso, activo y solidario. Estas vallas no nos van a parar.

Adem谩s este cierre afecta a un espacio ganado y defendido tambi茅n por el barrio. Queremos que nuestros hijos e hijas jueguen en un espacio abierto y cubierto y no en una jaula.

Las vallas no pueden ser respuesta a las necesidades sociales y la solidaridad vecinal. Estas vergonzantes vallas racistas van en contra de los compromisos b谩sicos de este equipo de gobierno recogidos en la Carta de Valores y el Pacto Social para la Inmigraci贸n. Pedimos congruencia y apuesta firme por las personas y los barrios.

Exigimos que las vallas sean retiradas y que las administraciones implicadas ofrezcan soluciones habitacionales para estas personas cumpliendo con la Ley.

Han participado: Atxuri Harrera-OEE, Atxurigorri Auzo Elkartea, Ongi Etorri Errefuxiatuak-Bizkaia; SOS Arrazakeria-Bizkaia, Atxuri Eskolako Gurasoen Elkartea, Makuma Gurasoen Elkartea, Errondagane Gurasoen Elkartea, Lokomotorak, 7Katu, Xake espazioa, Bihotzean, Bilbo Zaharreko Auzo Elkartea/AAVV Bilbao la Vieja鈥

ATERPETXE GEHIAGO ETA HESI GUTXIAGO ATXURIN

Bilboko Udaletxeak krisi humanitarioaren eta auzokideekiko elkartasunaren aurrean, auzoko kantxen itxierarekin erantzuten du; non Afrikar jatorriko gazte migratzaileek hilabeteak daramatzate bertan lo egiten.

Dozenaka gazte migratzaile 8 hilabete daramatzate Atxuriko kantxetan lo egiten. Etxebizitza baliabide bat lortzeko Udalaren eraginkortasun ezaren aurrean, Atxuriko auzokideok euren gauzak gordetzeko espazio bat eta lo egiteko espazio bat eskaintzea erabaki dogu. Bidegabekeriaren aurrean, auzo elkartasuna.

Urtarrilaren 3an, Bilbon etxerik gabeko emakume bat hil zen eta ordu gutxira, Udalak kantxak hesitu zituen, pertsona horiek bertan gaua igaro ez zezaten. Inork ez du nahi gazte hauek kantxetan lo egin behar izatea. Harrera elkarte eta bertako auzokideok hilabeteak daramatzagu etxebizitza irtenbide duin bat eskatzen. Hesiak jartzea ez da irtenbidea.

Auzokideok eta elkartasun erakundeok erabaki horren atzean dagoen arrazakeri soziala eta instituzionala salatu nahi dugu. Gure bilera-eskakizunak ez dira erantzunak izan. Gure ustez, gobernuak ezjakintasunetik, gorrototik eta beldurretik begiratzen duen pertsona talde baten iritzietatik gidatu da. Onartezina izan da Barruti Kontseiluaren instrumentalizazioa, auzokoak ez diren elkarteek itxieraren aldeko botoa eman zezaten. Atxuri auzo anitza, bizia eta solidarioa da. Burdinezko hesi hauek ez gaituzte geldituko.

Gainera, itxiera honek auzoak defendatutako eta irabazitako espazio honen kaltetzea eragiten du. Gure seme-alabek espazio ireki eta estali batean jolastea nahi dugu, eta ez burdinazko kaiola batean.

Hesiak ez dira gizarte premiekiko eta auzo elkartasunarekiko erantzunik. Lotsagarriak eta arrazistak diren hesi hauek gobernu taldearen aurkako oinarrizko hitzarmenen aurkakoak dira. Hitzarmen horiek Balioen Gutunean eta Migrazioarekiko Patu Sozialean jasota daude. Koherentzia eta pertsonen eta auzoen aldeko apustua exijitzen dugu.

Udaletxeari, eta erabaki honen atzean dagoen administrazioari, hesiak kentzea eta pertsona hauei legearen araberako etxebizitza aukera duinak eskaintzea exijitzen dugu.