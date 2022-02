–

3 de marzo a las 19h.

Concentraci贸n en memoria de Mari Jose

Ni enfermar ni morir trabajando

Plaza de Pavones (junto al metro del mismo nombre)

Este pr贸ximo 3 de marzo se cumple un a帽o del fallecimiento de nuestra compa帽era Mari Jose, conserje del IES Felipe II de Moratalaz. Nuestra compa帽era fue protagonista de una tragedia que con un poco de buena de voluntad bien pod铆a haberse evitado. Ella y otros compa帽eros de nuestro sindicato, que eran trabajadores de riesgo, pidieron una serie de sencillas medidas a la directora de ese instituto p煤blico que contest贸 con evasivas a dichas peticiones. Todos los indicios apuntan a un contagio (durante enero del 2021) en el centro, dado que Mari Jose viv铆a casi encerrada por temor al Covid. As铆 nos lo coment贸 ella en el hospital d铆as antes de acabar en la UCI. Result贸 doloroso chocar contra el nulo inter茅s de la directora por tomar las medidas solicitadas por nuestros compa帽eros para minimizar los riesgos. Es triste decirlo, pero ni siquiera fue por dinero ya que algunas medidas ten铆an un coste escaso o directamente no ten铆an coste alguno.

Solo cabe una explicaci贸n: la directora del momento, Mar铆a Dolores Petit, debi贸 considerar que las peticiones de una conserje no son dignas de tener en cuenta ni siquiera cuando se trata de proteger una vida. Ya sabemos que las trabajadoras solo servimos para producir, solo somos un engranaje en la m谩quina econ贸mica que se alimenta de nuestro tiempo, las muertes en los centros de trabajo no abren telediarios. Solo somos un n煤mero irrelevante en una estad铆stica que no interesa a nadie.

En nuestro sindicato, CNT-AIT, nos negamos a cumplir el resignado papel que la clase empresarial y pol铆tica, que parasita nuestras vidas, nos ha asignado. De ah铆 que se帽alemos que cada compa帽era muerta en un centro de trabajo por la desidia o el hambre de beneficio es su responsabilidad.

Este 3 de marzo queremos recalcar que no olvidamos a Mari Jose. Su recuerdo est谩 presente cada d铆a. Nuestro homenaje a esta compa帽era es seguir luchando por su memoria, pero es tambi茅n el combate contra la indiferencia y las injusticias sobre las que se sostiene esta podrida sociedad a la que han decidido llamar democracia.

