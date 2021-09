–

Tras la derrota electoral en las PASO y la crisis política interna del frente «Todos» el presidente Alberto Fernández tomó juramento a los nuevos ministros del gabinete. Mientras, a nivel económico, reactivará el Consejo del Salario este martes 21 para fijar un nuevo aumento del piso salarial y el miércoles 22 pagará al FMI unos U$S 1.905 millones, como primera cuota de capital sobre el préstamo récord stand by por U$S 44.000 millones que el organismo otorgó en 2018 al gobierno de Mauricio Macri. En ese marco, las organizaciones sociales nucleadas en la «Unidad Piquetera» movilizarán y concentrarán este martes desde las 13 en Plaza de Mayo, reclamando que «ningún salario esté por debajo de la línea de pobreza», un «Salario Mínimo, Vital y Móvil igual a la Canasta Básica Familiar de $70.000», «trabajo genuino y obra pública en los barrios», y en rechazo al ajuste y al pago de la deuda con el FMI. Por ANRed.

Las organizaciones sociales de la llamada «Unidad Piquetera«, que nuclea a los movimientos de izquierda no alineados al gobierno nacional, así lo anuncian en un comunicado: «las organizaciones abajo firmantes convocamos a realizar una masiva movilización para exigir que ningún trabajador ni trabajadora este por debajo del nivel de indigencia y por lo tanto reclamar un Salario Mínimo, Vital y Móvil igual a la Canasta Básica Familiar de 70 mil pesos». En la misma línea, expresan: «rechazamos el ajuste estructural y las alternativas de derecha como respuesta a la crisis«.

«Desde hace años se viene profundizando la caída estrepitosa del poder adquisitivo de la clase trabajadora. – continúa la convocatoria – Frente a las reiteradas crisis, los gobiernos de distinto color político, junto con el empresariado y las burocracias sindicales han pautado de forma sistemática salarios mínimos por debajo del nivel de indigencia, con el objetivo de seguir maximizando sus ganancias a costa de mayores niveles de explotación y hambre», remarcan.

Asimismo, agregan: «tras un año de pandemia, donde se profundizó la desocupación, la pobreza, la precarización de la salud y la educación, el gobierno del Frente de Todos comenzó el 2021 realizando un ajuste fiscal que, entre otras cosas, repercutió en la quita del IFE para millones de personas que no tenían siquiera un ingreso fijo. También tuvo consecuencias en las nulas políticas para que millones puedan acceder a una vivienda propia. En la falta de medidas para combatir la violencia de género y el empeoramiento de las condiciones de vida de mujeres, lesbianas, trans, travestis y personas no binarias, que son los sectores más castigados ante las crisis económicas», sentencian.

Por todo lo señalado, exigen que «ningún salario esté por debajo de la línea de pobreza», un «salario mínimo, vital y móvil de 70 mil pesos», «trabajo genuino y obra pública en los barrios», «basta de ajuste» y «fuera el FMI», finaliza el comunicado.

La Unidad Piquetera está integrada por el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, Izquierda Latinoamericana Socialista, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social-MULCS, el Movimiento 8 de Abril, Igualdad Social), FAR y COPA en Marabunta, la Federación de Organizaciones de Base (FOB) Autónoma, OLP y Resistir y Luchar, el Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar, C.U.Ba. MTR/Mido, MAR, M29, el Bloque Piquetero Nacional (T.Or.Re, Agrupación Armando Conciencia, RUO, y O.T.L.), el MTR 12 de Abril, el FDU, BUEL, A Trabajar, la Organización 17 de Noviembre (M.D.L., La William Cooke, Mujeres en Lucha), el MTL Rebelde, M.B.T., el Frente de la Resistencia, Barrios de Pie y el MST Teresa Vive.