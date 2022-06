–

De parte de CNT Sevilla June 6, 2022

CONCENTRACIÓN EN APOYO DE NUESTRA COMPAÑERA MARÍA JOSÉ, EXPLOTADA POR HORNO NUEVA FLORIDA

FECHA: viernes 10/06/2022.

HORA: 11:00.

LUGAR: C/ Asunción, 65 (Sevilla). Frente al establecimiento Horno Nueva Florida.

«Horno Nueva Florida» es la marca comercial de una serie de pastelerías/panaderías repartidas por Sevilla y provincia. Despachan pan y venden pasteles para consumir en el local o para llevar, pero las condiciones en las que mantienen a sus trabajadores/as no son nada dulces: pagan sistemáticamente por debajo de lo que marca el convenio colectivo, obligan a realizar horas extras que no pagan, imponen horarios sin estabilidad alguna que cambian al capricho de los jefes, no se respetan los descansos y se vive en un constante ambiente de sumisión a lo que manden los dueños.

Nuestra compañera María José le echó valor y hace ya tiempo que se plantó, se afilió a CNT y les dijo a los que mandan que ya basta de abusos y de incumplimientos del convenio. Se intentó hablar con la empresa para arreglar el asunto por las buenas. La respuesta fue más represión para María José: cambios caprichosos a última hora de las vacaciones con el ánimo de arruinárselas, más presión en el trabajo, acusaciones falsas, intentos de sanciones…

Pero María José no está sola: tiene a la CNT, que ha decidido emprender una campaña de información y de protesta frente a los establecimientos de Horno Nueva Florida hasta que el conflicto se solucione. Pensaba la empresa que, como mucho, tendría que afrontar juicios que se demoran tres y cuatro años dado el desastroso estado de la Administración de la Justicia laboral. Estaba muy agusto la empresa pensando que, mientras tanto, tendría tiempo de sobra para hartar y rendir a nuestra compañera.

CNT Sevilla pide solidaridad y apoyo mutuo para la compañera María José: ven a la concentración del viernes 10/06/2022 a las 11:00, para apoyar a la trabajadora e informar de manera pacífica a la ciudadanía sobre lo que ocurren en Horno Nueva Florida, para que el barrio se entere de lo que ocurre en ese establecimiento. Ven y demuestra a este tipo de empresas que con el pan de nuestros/as hijos/as no se juega.

POR UNAS CONDICIONES DE TRABAJO DIGNAS EN HORNO NUEVA FLORIDA.

¡TE ESPERAMOS!