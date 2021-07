COMUNICADO DE INTERPUEBLOS

Tres meses lleva presa Juana Ruiz en una c谩rcel israel铆 y el d铆a 7 de Julio ser谩 juzgada por un tribunal militar. En este tiempo no han mejorado las expectativas de libertad sin cargos para ella y sus compa帽eros de la organizaci贸n sanitaria palestina Comit茅s de Trabajadores para la Salud. M谩s a煤n, durante estas semanas la situaci贸n ha empeorado para todos ellos, al ser precintada y requisados los medios de la sede central de la organizaci贸n en Ramala. Hechos muy graves cuando se da la circunstancia de que los Comit茅s est谩n llevando a cabo la vacunaci贸n de la Covid-19 a la poblaci贸n palestina y con ello se pone en peligro la misma. Porque no pasemos por alto que Israel, que tanto ha presumido de una exitosa campa帽a de vacunaci贸n, se la ha negado a la poblaci贸n ocupada de palestina.

Cuando hablamos de apartheid nos referimos a hechos como este: Israel vacuna a la poblaci贸n jud铆a y excluye y dificulta el que se le pueda hacer a la palestina. Un proyecto genocida que no pierde oportunidad, en este caso el de la pandemia.

Nos llegan noticias de que otras ONGs palestinas e internacionales est谩n siendo acosadas y acusadas de financiaci贸n de terrorismo por parte de Israel, lo que hace pensar que pudieran correr la misma suerte que Juani y los Comit茅s de Trabajadores para la Salud. El tan manido argumento del terrorismo y su financiaci贸n es el empleado por el sionismo para criminalizar cualquier obst谩culo a su proyecto expansionista. Otro ardid m谩s para conseguir el silencio o la complicidad de los medios de comunicaci贸n y de muchos Estados, como el espa帽ol.

La situaci贸n que vive la poblaci贸n palestina es equiparable a la de la poblaci贸n negra de la Sud谩frica del apartheid. En palabras de Naciones Unidas, sufre actos inhumanos cometidos con el prop贸sito de establecer y mantener la dominaci贸n de un grupo de personas -las jud铆as- y es oprimido sistem谩ticamente. Llevarlo a cabo con el visto bueno internacional solo es posible si se dispone de una gran maquinaria de propaganda que es capaz de lavar la imagen de Israel.

Un ejemplo de este lavado de imagen, con la colaboraci贸n de una administraci贸n p煤blica, la hemos tendido hace apenas un mes en Santander. Su ayuntamiento, con la alcaldesa a la cabeza, se ha prestado a coorganizar el seminario 鈥淒iplomacia p煤blica y ciudades culturales: experiencias compartidas. Santander-Israel鈥. Ni a Juan Hormaechea, alcalde de Santander en los a帽os 80, se le hubiera ocurrido organizar algo as铆 con Sud谩frica, cuando el r茅gimen de apartheid estaba m谩s que desenmascarado y boicoteado internacionalmente. Pero hay que reconocer que la sociedad civil va por delante de la clase pol铆tica y de ah铆 han surgido los numerosos Espacios Libres de Apartheid Israel铆 -algunos de ellos ayuntamientos de nuestra regi贸n-, que se han hecho eco de la campa帽a de Boicot Desinversiones y Sanciones (BDS) a Israel como v铆a para revertir la situaci贸n.

Sabemos que solo con el compromiso de la ciudadan铆a y las organizaciones p煤blicas y privadas haciendo frente a la campa帽a de desinformaci贸n israel铆, la denuncia de su sistema de apartheid y el boicot a sus intereses comerciales y culturales podremos poner fin al genocidio palestino.

Las bombas que caen sobre Gaza, la criminalizaci贸n de las ONGs, el encarcelamiento de las trabajadoras sanitarias y las agresiones a cooperantes internacionales solo se pueden hacer frente se帽alando al agresor, Israel, y no fotografi谩ndose con 茅l. En caso contrario seremos c贸mplices de sus cr铆menes. En este caso lo ha sido el Ayuntamiento de Santander.

Santander, 6 de julio de 2021

Comit茅 de Solidaridad con los Pueblos 鈥 Interpueblos