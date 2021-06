–

Ma帽ana mi茅rcoles 9 de junio los trabajadores de las empresa UTE Playa encargada de la limpieza viaria de la zona de La Barrosa y del mantenimiento de las playas han convocado un paro parcial de dos horas y una manifestaci贸n para protestar por las condiciones laborales y para exigir un primer convenio en la empresa que despu茅s de mas de 15 a帽os de prestaci贸n de servicio carece del mismo. La manifestaci贸n comenzar谩 a las 12.30 horas y partir谩 desde la sede de Chiclana Natural hacia el Ayuntamiento y plaza de las bodegas para volver por el mismo camino. Los salarios en esta empresa est谩n muy por debajo de los que reciben los de otras empresas de este mismo sector, hay una falta de derechos laborales como permisos, etc. limit谩ndose todo a meros favores. Adem谩s, la temporalidad es escandalosa, hay solo 9 trabajadores indefinidos para mantener un servicio que se da todo el a帽o y que emplea a m谩s de 50 personas en los meses puntas. Llama poderosamente la atenci贸n que se quiera tener playas de primera atendidas por trabajadores con condiciones de trabajo de tercera.

Paralelamente a este acto: los delegados sindicales y trabajadores de las empresas ORTO, Vertresa y Urbaser van a concentrarse en protesta tambi茅n por la situaci贸n de alt铆sima temporalidad existente en las empresas del grupo. En alguna de estas empresas, m谩s de un 30% de la plantilla es eventual a la que se le hacen contratos de uno o dos meses, todo ello destinado a evitar darles la estabilidad necesaria. Cosa que se podr铆a evitar pues la concesi贸n es para varios a帽os. Las vaciones y bajas por enfermedad no se ssutituyen; la vacantes que se producen por fallecimientos, jubilaciones etc no se cubren con nuevas contrataciones indefinidas. Algunos de estos trabajadores llevan 隆隆mas de 10 a帽os trabajando con car谩cter eventual!! Y tienen miedo de denunciar pues saben que no les vuelven a llamar.

Esta situaci贸n tiene y debe cambiar. Asi se le ha expresado al responsable del servicio de estas empresas, pues est谩n todas dirigidas por una 煤nica persona en Chiclana. As铆 mismo tambi茅n se le ha comunicado a los responsables de Chiclana Natural, quienes tienen en su mano garantizar que los m谩s de 10 millones de euros que se gastan en estas empresas sirven no solo para dar servicio a la ciudad sino tambi茅n para generar un empleo estable y de calidad.

Con la pandemia estos trabajadores han demostrado no solo ser esenciales sino tambi茅n respetuosos y comprensivos con la situaci贸n que todos vivimos. Ahora, en plena salida de la pandemia deben ser atendidas sus peticiones pues no solo son justas sino que beneficiaran a toda la comunidad. Este a帽o se abren las mesas de negociaci贸n de estas empresas y CGT con esta movilizaci贸n quiere hacer una llamada de atenci贸n al Ayuntamiento y a Chiclana Natural para evitar que este conflicto vaya a mas y no permita que estas situaci贸n se siga manteniendo por m谩s tiempo.