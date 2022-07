–

📍 Listado de concentraciones en ciudades y pueblos

🕛 Viernes 1 de julio a las 19:30 (Entre paréntesis las que son a otra hora)

✊🏿 ¡Acude y ayúdanos a difundir!

Ante la #MasacreMelilla cometida en la valla de la ciudad de Melilla a manos de los gobiernos de Marruecos y España.

Un claro ejemplo del racismo del siglo XXI, derivado de las actuales políticas migratorias de la Unión Europea y española.

No podemos pasar por alto dicha tragedia.

No son muertes, son asesinatos

Con vallas, fronteras, así se construye

la riqueza europea

LAS VIDAS NEGRAS IMPORTAN

TODO EL MUNDO A LA CALLE!!!

A CORUÑA: Praza das Conchiñas

ALACANT: Plaça de la Muntanyeta

ALCALÁ DE HENARES: Plaza Cervantes y C/ Mayor

ALLARIZ: Praza Maior (20:00)

ARRASATE: Herriko Plaza

BADAJOZ: Delegación del gobierno

BADALONA: Plaça de la Vila

BADIA DEL VALLES: Plaça Mayor

BARCELONA: Delegació del Govern

BERGARAKO: San Martin Plaza (19:00)

BERMEO: Harrizko bankuen

BILBAO: Plaza Moyua

CARDEDEU: Plaça Sant Corneli

CASTELLÓ DE LA PLANA: Plaça Maria Agustina

CEUTA: Plaza de la Constitución

CORDOBA: Bulebar Gran Capitán

CUENCA: C/ Carretería con Sánchez Vera (20:00)

DONOSTIA: Kiosko Boulevard

DURANGO: Andra Mari

FERROL: Praza de armas (Sábado 2, 20:00)

FIGUERES: Pl. Ajuntament

GANDIA: Plaça Major

GASTEIZ: Subdelegación del gobierno

GRANADA: Fuente de las Batallas (20:30)

GRANOLLERS: Pl. Maluquer i Salvador

HERNANI: Gudarien Plaza (12:00)

IRUN: San Juan Plaza

IRUÑA: Paseo de Sarasate

JERÉZ: Plaza del Arenal (22:00)

L’ELIANA: Plaza del País Valenciá

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: Plaza Saulo Torón (18:30)

LEKEITIO: Udaletxean (20:30)

LEÓN: Plaza de Botines (20:30)

LIZARRA: Udaletxearen ondoan

LLEIDA: Plaça de la Pau, Subdelegació del Gobern

LUGO: Praza Maior

MADRID: Plaza Callao

MÁLAGA: Plaza de la Marina

MARKINA – XEMEIN: Goiko portalan

MELILLA: Plaza España

MENORCA: Plaza de la Catedral

MIRANDA DEL EBRO: Frente a la Junta de CyL

MOLLET DEL VALLÈS: 4 bancs (Rbla Fiveller – Av. Llibertat)

MOTRIL: Plaza de la Aurora

MURCIA: Delegación del gobierno – Pº Teniente Flomesta

OLOT: Ajuntament

OÑATIKO: Plaza (19:00)

OURENSE: Plaza Mayor (20:00)

OVIEDO: Plaza de la Escandalera

PONFERRADA: Plaza del ayuntamiento

PONTEVEDRA: Praza da Peregrina (20:00)

PUERTO DEL ROSARIO: Delegación del gobierno (18:30)

REBEIRA: Praza do Concello (20:30)

REUS: Plaça del Mercadal

RIBES: Plaça de l’esglesia

SANT FELIU DE LLOBREGAT: Plaça de la Vila

SANTA CRUZ DE TENERIFE: Plaza Weyler (18:30)

SANTANDER: Plaza Porticada

SANTIAGO: Praza Cervantes (20:00)

SARASATE: Pazalekua

SEVILLA: Consulado Marruecos

TOLOSA: Plaza triángulo

VALENCIA: Plaza de la Virgen

VIC: Plaça Major

VIGO: Praza do emigrante

VILAFRANCA DEL PENEDÉS: Plaça de la Vila

VILAGARCIA: Praza Galicia (19:00)

VILANOVA I LA GELTRÚ: Plaça de la Vila

ZARAGOZA: Plaza de españa (20:00)

Para más información (comunicado, adhesión…) y descargarse el cartel unificado:

