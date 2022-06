Concentracions a la Fundaci贸 Puigvert‘, ‘facebookShare’, ‘width=626,height=436’); return false;” title=”Compartir en Facebook”>

<a href="https://www.cgtbarcelona.org/notas-de-prensa/concentracions-a-la-fundacio-puigvert/#" onclick="window.open('http://twitter.com/share?text=Concentracions a la Fundaci贸 Puigvert -&url=https://www.cgtbarcelona.org/notas-de-prensa/concentracions-a-la-fundacio-puigvert/’, ‘twitterShare’, ‘width=626,height=436’); return false;” title=”Tweet esta noticia”>



<a href="tg://msg_url?url=https://www.cgtbarcelona.org/notas-de-prensa/concentracions-a-la-fundacio-puigvert/&text=Concentracions a la Fundaci贸 Puigvert“> <a href="mailto:?subject=Concentracions a la Fundaci贸 Puigvert&body=Encontr茅+este+art铆culo+interesante+y+pens茅+compartirlo+contigo.+Echale+un+vistazo: https://www.cgtbarcelona.org/notas-de-prensa/concentracions-a-la-fundacio-puigvert/”>



Dies 20 i 21 de juny a les 13 hores

C/ Cartagena 350

La Fundaci贸 Puigvert, instituci贸 sanit脿ria a Barcelona, t茅 com a visi贸 la de 鈥渃omprometre鈥檚 amb la salut de les persones鈥. Tanmateix, res d鈥檃ix貌 compleix amb la seva plantilla.

Des de la secci贸 sindical CGT no hem deixat d鈥檃dvertir a l鈥檈mpresa la falta de personal que aquesta instituci贸 pateix, la sobrec脿rrega de treball que aix貌 suposa, a m茅s de la tensi贸 assistencial, que provoca que la plantilla quedi desprotegida i esgotada, revertint en la salut laboral tant f铆sica com mental de tots els treballadors i les treballadores.

La improvisaci贸 de les cobertures, no saber si hi haur脿 suficient personal per a cuidar als i les usu脿ries deixa desprotegida a la plantilla, que es pregunta una vegada i una altra: 鈥淨ui cuida a les que cuiden?鈥

L鈥檈xcel路lent atenci贸 que sempre ha ofert el personal, queda 煤nicament en mans de la direcci贸 que, no obstant aix貌, no proporciona els mitjans humans suficients, despreocupant-se i menystenint als i les treballadores. I que, malgrat els advertiments de la CGT per tot aix貌, continua actuant de manera autorit脿ria, faltant al respecte i sembrant la por entre els i les professionals.

A la falta de professionals generalitzada en tots els serveis i departaments, cal afegir, l鈥檃bonament de la retribuci贸 variable per objectius (DPO) del 2021, pendent des del mes de mar莽 passat, i que no 茅s m茅s que el reconeixement al treball i comprom铆s del personal.

Les decisions que pren l鈥檈mpresa cap a les persones treballadores no fan m茅s que entreveure que per a ells, els seus treballadors i treballadores no s贸n importants per al seu pla estrat猫gic.

La direcci贸 demana temps a la plantilla, per貌 a la plantilla aquest temps se li acaba, i que cansades i esgotades decideixen, aprofitant la falta de professionals de la salut generalitzada, prestar servei en altres empreses.

Demandem acabar amb el deteriorament de les condicions laborals, finalitzar amb la impossibilitat de conciliar la vida laboral i familiar i tamb茅, com no, exigim el reconeixement professional que mereix el personal.

Sota la consigna de #FARTES, la CGT juntament amb la resta de sindicats del Comit猫 d鈥檈mpresa de la Fundaci贸 Puigvert hem convocat concentracions que tindran lloc els pr貌xims dies 20, 21, 27 i 28 de juny a les 13 hores al carrer Cartagena 350 de Barcelona, per a reivindicar la vulneraci贸 de drets laborals b脿sics, a m茅s a m茅s de la reclamaci贸 del pagament de la DPO del 2021.

La plantilla est脿 #FARTES

Ara nom茅s ens queda passar a l鈥檃cci贸!

https://www.cgtbarcelona.org/wp-content/uploads/2022/06/La-plantilla-de-la-Fundacion-Puigvert-estan-FARTES-cast.pdf

https://www.cgtbarcelona.org/wp-content/uploads/2022/06/La-plantilla-de-la-Fundacio-Puigvert-estan-FARTES-cat.pdf