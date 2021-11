Concepción: Exigen justicia para Camilo Catrillanca y el fin del estado de excepción en Wallmapu

Durante este medio d铆a en Concepci贸n, se realizaron diversas concentraciones en repudio a la actual militarizaci贸n en Wallmapu por parte del Estado chileno y exigiendo justicia para Camilo Catrillanca.

La convocatoria eman贸 desde los distintos hogares de estudiantes mapuche en Concepci贸n, quienes tambi茅n llamaron a una marcha para el pr贸ximo lunes, conmemorando los tres a帽os del asesinato de Camilo Catrillanca a manos de efectivos del Gope de Carabineros.

Las concentraciones tuvieron lugar en los tribunales penquistas, en la intersecci贸n de las calles An铆bal Pinto con Barro Arana y en la plaza Lautaro (ex plaza Independencia), desde donde se llam贸 a las y los transe煤ntes a solidarizar con las comunidades mapuche violentadas antes y durante el estado de excepci贸n impuesto en primera instancia por el imputado Sebasti谩n Pi帽era y ratificado por la c谩mara de Diputadas/os el pasado martes.

Cabe recordar que el estado de excepci贸n se impuso el pasado 12 de octubre en las provincias de Arauco, Biob铆o, Malleco y Caut铆n. Posteriormente, el 2 de noviembre, el Gobierno ingres贸 un oficio para que se prorrogara la medida represiva por 15 d铆as m谩s, situaci贸n aprobada por 76 votos a favor y 59 en la c谩mara baja.

Durante las concentraciones realizadas hoy en Concepci贸n se hizo hincapi茅 en que el resultado del estado de excepci贸n solo aument贸 los niveles represivos en territorio mapuche, que dejaron como resultado el asesinado de Yordan Llempi a manos de infantes de Marina.

Desde las y los estudiantes mapuche convocados hoy, exigieron el cese inmediato de la militarizaci贸n del Wallmapu, que hasta la fecha solo han dejado comunidades violentadas por agentes del Estado.

Comunicado de hogares de estudiantes mapuche de Concepci贸n:

Marri marri kom pu che, saludamos a todo el Pueblo Naci贸n Mapuche y no mapuche conscientes. Como hogares de estudiantes mapuche de Concepci贸n. (Pegun Dugun, Ruka Aliwen y Lib Rakiduam) comunicamos lo siguiente:

Que como j贸venes mapuche, estudiantes y pertenecientes a diversos lof de wallmapu, repudiamos el actuar avasallador del estado chileno, que mediante las fuerzas armadas reprimen y siguen derramando sangre en diversos territorios mapuche, donde habitan nuestros machi, lonko, re帽ma/familias, constituidas por ancianos, j贸venes y ni帽os que ven enmarcada su cotidianidad por el hostigamiento constante de pacos y milicos amparados por el estado. Este estado capitalista responde a evidentes intereses econ贸micos, pasando por alto las consecuencias que dejan en el territorio, no les importa acrecentar la pobreza que ellos mismos causaron, pasan a llevar toda forma de vida que con orgullo hemos mantenido y seguiremos manteniendo con la convicci贸n de recuperar la anhelada autonom铆a de nuestro pueblo.

Es por ello, que hacemos un llamado a mantenernos fuertes como un coig眉e, a resistir y no abandonar la lucha hist贸rica que por tantos a帽os han llevado nuestros antepasados. Porque si uno cae, diez se levantan pu pe帽i, pu lamngen, no olvidar. MARRICHIWEU!

Por 煤ltimo, extendemos la invitaci贸n para el pr贸ximo Lunes 15 de Noviembre a las 18:00 horas a una marcha en la Plaza Leftraru (Ex plaza independencia) para manifestar y visibilizar las demandas territoriales en la warria, y dar a conocer nuestro descontento por el asesinato de nuestros recientes hermanos ca铆dos; Camilo Catrillanca, Jordan Llempi y tantos otros que llevamos en nuestro rakiduam