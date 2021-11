–

Conceptos e Interpretaci贸n del

comunismo libertario

DEFINICI脫N – El Comunismo libertario

es una forma de organizaci贸n social, en la cual el gobierno de los hombres se

sustituye por la administraci贸n colectiva de las cosas. Con ser muy clara esta definici贸n,

precisa de explicaciones. Se trata de encontrar las bases de convivencia social

que garanticen los derechos fundamentales del hombre: el derecho a la

satisfacci贸n de sus necesidades, y el derecho a disponer de s铆 mismo es decir,

el derecho a la vida y a la libertad. Ambos derechos son base de bienestar, ya

que no concebimos ni libre al hambriento ni satisfecho al esclavo. M谩s

concretamente: el Comunismo implica, mejor que la comunidad de bienes, la

existencia de una colectividad que atienda primordialmente a administrar la

econom铆a de modo que queden satisfechas las necesidades de todos sus

componentes. Y para que este Comunismo sea libertario no ha de contener un

c煤mulo de fuerza o de autoridad que encierre una amenaza para la libertad

individual.

Sabemos que hay que destruir la

organizaci贸n actual, esto es, el Estado y la propiedad privada, y que s贸lo se

destruye aquello que se acierta sustituir con ventaja.

M谩s importante que la exactitud de la

definici贸n es la elaboraci贸n de los conceptos sobre diversas cuestiones de

detalle que plantea su realizaci贸n, sobre las cuales cabe m谩s diversidad de

pareceres.

Si bien es cierto que la

experimentaci贸n ser谩, en 煤ltima instancia, la que decida sobre las mejores

soluciones, se hace preciso analizar 茅stas y decidirse anticipadamente por una

determinada.

ESTRUCTURA. -Concebimos la nueva estructura como

una federaci贸n de colectividades aut贸nomas. Cuanto m谩s simples y

elementales sean estas colectividades

b谩sicas, tanto m谩s sencillos y f谩ciles de resolver ser谩n los problemas y ser谩n

m谩s accesibles a las aspiraciones e intereses de los individuos que las

compongan.

A pesar de tener la Confederaci贸n

Nacional del Trabajo una estructura id茅ntica que podr铆a servir de molde para la

sociedad entera, no todos se muestran conformes con que el Comunismo libertario

tenga una estructura sindical, crey茅ndose, por lo contrario, que debe dejar

paso a formas de organizaci贸n distintas. El Sindicato es, por esencia, una

entidad productora, y podr铆a serlo tambi茅n distribuidora; pero, a su lado,

pueden existir otras formas de colectividad, con intereses m谩s amplios y

car谩cter menos especializado, y, por lo tanto,

m谩s humano. La base de la organizaci贸n ha de ser la colectividad entera,

en los peque帽os n煤cleos rurales, compuestos por unas mayor铆as de campesinos y

algunos artesanos o funcionarios. Constituir谩n comunas o municipios libres. En

pueblos de mayor diversidad y de actividades menos uniformes, se hacen precisos

los Sindicatos, reunidos en Federaci贸n local, cuya organizaci贸n puede convivir

con agrupaciones m谩s gen茅ricas como agrupaciones de barriada o consejos

parciales o totales de la localidad. Lejos de ser incompatibles ambas formas o

n煤cleos de organizaci贸n colectiva, la exclusivamente econ贸mica y la pol铆tica o

de inter茅s p煤blico, en mi opini贸n se complementan, y aun deben coexistir; pues

lo exige la complejidad misma de la vida moderna.

EL

INDIVIDUO Y LA COLECTIVIDAD.-

El instinto de sociabilidad, la necesidad del apoyo mutuo y el reconocimiento

de las ventajas que la asociaci贸n reporta, son impulsos asociativos al lado del

sentimiento de solidaridad, para formar las colectividades y para federarlas

entre s铆. El anarquismo no admite otra forma de coacci贸n sobre el individuo que

la coacci贸n moral, es decir, el apartamiento o el desprecio hacia el

insolidario o el vano impenitente. Pero, en labios de muchos, aparece en

seguida una frase hecha que expresa una forma de coacci贸n econ贸mica y de

justicia social: 芦El que no trabaja, no come禄. Toca al Congreso Nacional

manifestar el concepto que la Confederaci贸n tiene sobre esta forma de coacci贸n.

FORMA

DE PROPIEDAD.-No

puede ser objeto de discusi贸n el r茅gimen de propiedad de la riqueza y de los

煤tiles de producci贸n, que ser谩 administrada por la colectividad y puesta a

disposici贸n de quienes quieran producir. La supresi贸n de la propiedad privada y

del acaparamiento de riqueza es la garant铆a imprescindible de la libertad

econ贸mica. Pero esta intransigencia con la propiedad privada no puede

extremarse hasta negarla en las cosas de uso personal, ni en lo que es producto

de la actividad personal del individuo. La propiedad usufructuaria, no creo que

pueda ser l贸gicamente negada para los muebles, vestidos y para detalles cuya

posesi贸n no implica un despojo ni una injusticia. Respecto a la propiedad de la

tierra 鈥撀獿a tierra para el que la trabaja禄鈥, es menester distinguir entre la

tierra dedicada a la producci贸n de lo necesario de la que sirve para producir

alimentos o plantas de gusto individual, como los huertos y jardines, o

parcelas de experimentaci贸n, sobre las cuales debe respetarse la propiedad usufructuaria.

MODALIDAD

DEL TRABAJO. -Lo

mismo que hacemos distingos de la propiedad, hemos de hacerlos del trabajo. La

producci贸n de los art铆culos de primera necesidad impone una cierta cantidad de

trabajo, que ser谩 menester repartir entre los miembros 煤tiles de la

colectividad, estableciendo una jornada, y hasta, en ocasiones, un turno de

trabajo.

El trabajo colectivo impone el

acatamiento de una organizaci贸n del mismo, y de una disciplina de producci贸n.

Al margen de este trabajo, controlado por la colectividad, existir谩 una

producci贸n voluntaria, libre, de iniciativa individual.

驴Puede servir este trabajo voluntario

y de iniciativa para eximir del trabajo de gesti贸n colectiva?

驴PRODUCCI脫N

DIRIGIDA, O LIBRE?

-La condici贸n primera del 茅xito de un orden social nuevo, es la abundancia, la

superproducci贸n de los art铆culos de primera necesidad. Ello facilita la

distribuci贸n y suprime la causa m谩s esencial de descontento.

Si la primera preocupaci贸n

revolucionaria ha de ser mantener la producci贸n en su volumen actual, la

segunda debe ser incrementarla ilimitadamente, hasta lograr abundancia m谩s real

que la que motiva la crisis del capitalismo.

Este es un problema t茅cnico pero

tambi茅n de organizaci贸n: de voluntad y de hombres 芦capaces de llevar un mensaje

a Garc铆a禄.

DE

CADA UNO, SEG脷N SU APTITUD. –

Entra帽a esta primera parte de la f贸rmula, una cuesti贸n de acoplamiento de los

brazos en las actividades productoras, en la que no podr谩n dejarse a un lado la

disposici贸n y la afici贸n personales de quienes, por haber ejercido profesiones

parasitarias o antisociales, ser谩 preciso acoplar en la nueva forma de

econom铆a.

A

CADA UNO, SEGUN SUS NECESIDADES. –

Esta f贸rmula de la nueva justicia distributiva s贸lo puede resolverse

equitativamente por la abundancia y haciendo posible que, como en la fuente

p煤blica, cada uno tome lo que precise, seg煤n su voluntad; pero habr谩 que

aproximarse a ella todo lo posible, mediante el racionamiento de aquello que

escasee.

He aqu铆 donde corresponde ocuparse del

procedimiento para sustituir el dinero como signo de riqueza acumulable. El

consumo por vales, empleado uniformemente en los cortos ensayos realizados en

Espa帽a, es un medio provisional pero enga帽oso, al cual debe buscarse una

soluci贸n mejor, para la que podr铆an servir de m贸dulo los pases de ferrocarril o

los kilom茅tricos.

INTERCAMBIOS

SIN EQUIVALENCIA.- En

el intercambio de productos entre las colectividades, no intervendr谩 la medida

de su valor, siendo todos equivalentes, en cuanto a productos necesarios,

cualquiera que sea el esfuerzo que requieran y la utilidad que reporten.

La noci贸n de valor es extra帽a a la

econom铆a libertaria, por lo cual tampoco es precisa la medida del mismo,

representada por la moneda a la que bien puede llamarse 芦manzana de la

discordia禄.

No creo haber agotado todos los

aspectos y particularidades del tema, que ser谩 objeto de deliberaci贸n por parte

de todos los Sindicatos, para lograr, de la base a la cima, un acuerdo en la

armon铆a de los distintos criterios que han de manifestarse.

Hacia

la Interpretaci贸n Colectiva del Comunismo Libertario

Hasta el presente no existen m谩s que

interpretaciones individuales, concepciones particulares del Comunismo

libertario. Las diversas concepciones que gozan del favor del p煤blico

confederal, no se han tratado de unificar ni de conciliar en un mismo acuerdo

de doctrina. El esp铆ritu anarquista, respetuoso con el criterio individual y

con la misma interpretaci贸n de la idea, no tiene gran empe帽o en concretar las

distintas exposiciones en un programa uniforme. Pr谩cticamente, podr铆an convivir

todas las interpretaciones, y, de entre ellas, predominar铆a la que m谩s ventajas

o satisfacciones reuniera. Este ser铆a el medio preferible de selecci贸n.

La libre concurrencia y el ensayo

mutuo.

La uniformidad que nos interesa es la

pr谩ctica. Es la conseguida en v铆as de realizaci贸n, pues la otra, la realizada

de palabra para ser escrita en el papel, no nos da – como anarquistas y

antipol铆ticos -fr铆o ni calor. Una interpretaci贸n uniforme del Comunismo

libertario, tiene valor para la enunciaci贸n de la propaganda, como respuesta a

los que a todas horas nos preguntan por el programa como ejecutoria del buen

acuerdo dentro de la C. N. T. y como medio de propiciar su realizaci贸n,

facilitando los primeros pasos.

Debemos estar escarmentados por la

experiencia hist贸rica, para no poner excesivo calor en la puntualizaci贸n

escrita, reservando nuestro entusiasmo para la unificaci贸n del movimiento en la

realizaci贸n pr谩ctica.

Hasta ahora, el hombre, conducido por

su credulidad pol铆tica, ha gastado todas sus fuerzas en escribir en el papel

sus derechos y sus aspiraciones, sin haber logrado la menor reivindicaci贸n

pr谩ctica.

No obstante lo dicho, la necesidad de

unificar las diversas concepciones, llegando a concretarlas en un programa

m铆nimo, es generalmente sentida entre militantes de la C. N. T., y es de

esperar que llegue a tener culminaci贸n en el pr贸ximo congreso nacional,

anunciado para fines de mayo.

La puntualizaci贸n de un programa

m铆nimo parece tarea f谩cil, y se procura formarlo con aquellas aspiraciones que

son comunes a todas las diversas interpretaciones. Los siguientes puntos pueden

servir de orientaci贸n:

1潞 Autonom铆a del individuo dentro de la

localidad, sin otras limitaciones que las acordadas en cada momento por la

asamblea general. Autonom铆a de la localidad, sin otras restricciones que las

acordadas, en cada circunstancia, por los congresos regionales o nacionales.

2潞 Asociaci贸n obligatoria, so pena de

coacci贸n econ贸mica, para la producci贸n y el consumo, dentro de cada localidad,

o dentro de cada sindicato, o agrupaci贸n de barriada. Asociaci贸n obligatoria de

las localidades en la regi贸n y de las regiones en la naci贸n o pen铆nsula, con la

misma coacci贸n econ贸mica, a fin de asegurar la econom铆a local y de normalizar

la econom铆a nacional.

3潞 Federalismo en las agrupaciones y

acatamiento de la voluntad de las mayor铆as en todo cuanto es actividad

econ贸mica: jornada de trabajo, producciones a aumentar o suprimir, elecci贸n de

trabajo, r茅gimen de cultivo de la tierra, requisitos precisos para ser

consumidor, modos de distribuci贸n, etc.; de modo que se hagan compatibles las

caracter铆sticas locales con las necesidades colectivas.

4潞 Restricci贸n m谩xima de la burocracia,

por parasitaria y por esterilizante, procurando que los cargos administrativos

no eximan de la cooperaci贸n en la producci贸n.

5潞 Renunciar a la administraci贸n de

justicia, como tarea que excede las atribuciones humanas, y, cuando sea

indispensable, acomodarla al fallo de la colectividad. No centralizar, tampoco,

la funci贸n defensiva de un ej茅rcito, sino dar participaci贸n en ella a todos los

productores.

El ej茅rcito ha de ser la colectividad

entera; y la especializaci贸n t茅cnica, voluntaria y libre.

6潞 Supresi贸n de toda clase de

privilegios, nivelando a todos con la misma obligaci贸n a producir, con el mismo

derecho a disfrutar de la riqueza com煤n, con el mismo derecho a beneficiarse de

la instrucci贸n y de la cultura, con la misma parte al铆cuota de poder y con la

misma participaci贸n en la responsabilidad social.

7潞 Amplia libertad del individuo en

cuanto no sea imperativo econ贸mico de la colectividad. Pero esta libertad no

depender谩 de ning煤n acuerdo verbal o escrito, anterior a la revoluci贸n o

posterior a la misma, sino del tes贸n que el propio individuo ponga en afirmarlo

y del escr煤pulo que la colectividad pueda sentir al limitarlo.

8潞 Abolici贸n absoluta de toda clase de

propiedad privada. El individuo podr谩 poseer circunstancialmente o en la vida

todo cuanto la colectividad consienta en otorgarle; y

9潞 El supremo legislador es la

colectividad. Todo acuerdo es v谩lido hasta tanto decidan anularlo quienes lo

adopten. Nadie podr谩 pisotear el derecho fundamental e inalienable del

Individuo a vivir y a ser libre.

Por este estilo, pudiera ser nuestro

programa; pero, lo volvemos a decir, a nosotros no nos interesa concretarlo,

sino realizarlo. Lo de menos es que se acuerde. Lo esencial es que se cumpla.

Para afirmar su derecho natural a la

vida y a la libertad, el individuo no necesita invocar un art铆culo ni ense帽ar

un papel. Precisa poder esgrimir un arma frente a quienes se lo discuten. La

sociedad no le ampara tampoco conden谩ndolo, sino impidiendo que nadie haga coto

cerrado ni de la tierra ni del saber, ni del poder ni de la justicia.

ISAAC

PUENTE

