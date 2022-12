–

CONCHA SERRANO 鈥 PEDAGOGA Y MILITANTE

ANARQUISTA

El 14 de julio de 1950 nace en Madrid.

La pedagoga, militante anarquista y anarcofeminista Concepci贸n Serrano L贸pez,

conocida como Concha Serrano.

Milit贸 en el Sindicato de Ense帽anza de

Madrid de la Confederaci贸n Nacional del Trabajo (CNT) desde su creaci贸n a

finales de los a帽os setenta y en el Ateneo Libertario de Villaverde desde su

empleo el 1 de mayo de 1980. En 1980 form贸 parte de la secretar铆a de Tesorer铆a

del Comit茅 Nacional de la CNT encabezado por Jos茅 Bond铆a Rom谩n. En 1983, con

Pilar Dom铆nguez, Dolores Luque Santos y otros, reactiv贸 la agrupaci贸n

anarcofeminista 芦Mujeres Libres禄.

En los a帽os ochenta fue despedida de

una escuela infantil del barrio madrile帽o de Villaverde por discrepancias con

la direcci贸n y poco despu茅s fund贸 con otras compa帽eras la escuela infantil en

r茅gimen de cooperativa 芦Peque帽o Compa帽ero禄 en la misma localidad, m谩s tarde

reconvertida en guarder铆a, y donde permaneci贸 hasta su cierre m谩s de veinte

a帽os despu茅s. Particip贸 activamente en campa帽as de defensa de presos y

antirepresivas: Mumia Abu-Jamal, Xos茅 Tarrio Gonz谩lez, Tesal贸nica, etc.

En manifestaciones y actos de todo

tipo 鈥渁ntimilitaristas, de liberaci贸n sexual, yayoflautas, comedores populares,

etc. En 1990 fue delegada en el Congreso de la CNT celebrado en Bilbao y en el

de 1995 en Granada, donde hizo la conferencia 鈥淟enguaje no sexista鈥 en las

Jornadas Culturales del congreso. 1996 present贸 la ponencia, Lenguaje no sexista

en las Jornadas antipatriarcal celebradas en Madrid.

Realizo numerosas conferencias sobre

ense帽anza, feminismo y anarquismo en diferentes lugares, como Granada (1985,

1990 y 1997), Ja茅n, Elda (1988), Puerto Real (1992 y 1997), Barcelona (1993),

Almer铆a (1997), Sevilla (2002), etc. Encontramos textos suyos en diferentes

publicaciones (A Rachas, La Samblea, etc.) y prolog贸 la edici贸n de 2006 de la

Historia del anarcosindicalismo espa帽ol de Juan G贸mez Casas.

Fue compa帽era de Jos茅 Luis Velasco

Sanz, relaci贸n que acab贸 en separaci贸n. Concepci贸n Serrano L贸pez muri贸 el 12 de

diciembre de 2016 en Madrid. A causa de un c谩ncer fulminante. El 16 de

diciembre de 2017 se le rindi贸 un homenaje en la sede madrile帽a de la Fundaci贸n

Anselmo Lorenzo.

Fuente: Facebook de Eleuterio Perot

Fernandez