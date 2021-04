–

De parte de CGT CEB-IMEB Educacio April 22, 2021 10 puntos de vista

S’ha publicat el concurs de trasllats d’enguany.

CONCURS DE TRASLLATS 20-21 PRIM脌RIA

CONCURS DE TRASLLATS 20-21 SECUND脌RIA

El termini de presentaci贸 de sol路licituds per participar en aquest concurs de trasllats ser脿 de 15 dies naturals a comptar de l’endem脿 de la publicaci贸 d’aquesta convocat貌ria a la Gaseta Municipal, 茅s dir, fins el 6 de maig

Enguany vam rebre l’esborrany una setmana abans i vam fer al路legacions al concurs de trasllats de secund脿ria per tal que sortissin a concurs el nombre m茅s gran de places possible. Com sabeu, el CEB ens facilita les plantilles a inici de curs i comptabilitzem el nombre d’interins que ocupen places senceres.

VEURE INST脌NCIA

Pel que fa al concurs de prim脿ria hem valorat que surten les places suficients i no hem fet al路legacions.

Arran de la inst脿ncia vam rebre una trucada del responsable del concurs del CEB explicant-nos que no surten les places que comptabilitzem perqu猫 no totes les places senceres ocupades per interins s贸n estructurals. Tamb茅 ens diuen que moltes especialitats d’FP no surten a concurs perqu猫 no hi ha persones amb l’especialitat opositada a altres centres.

Ara estem esperant la resposta per escrit i tamb茅 hem demanat que ens facilitin la informaci贸 respecte al nombre de places considerades estructurals.