L鈥檃ctivista independentista Marcel Vivet ha estat condemnat a cinc anys de pres贸 per l鈥橝udi猫ncia de Barcelona per la seva participaci贸 en la manifestaci贸 鈥楬oli鈥 contra els policies espanyols de Jusapol el 29 de setembre del 2018 a Barcelona. La sent猫ncia li imposa dos anys de pres贸 per un delicte de desordres p煤blics i tres anys de pres贸 i un dia per atemptat contra un agent de l鈥檃utoritat. Tamb茅 se li imposa una inhabilitaci贸 especial per al dret de sufragi passiu i una multa de 2.100 euros per les lesions ocasionades a l鈥檃gent dels mossos d鈥檈squadra.

Marcel Vivet: 鈥淗em de demanar a la Generalitat que deixi de ser una instituci贸 que no defensa el seu poble鈥

En la sent猫ncia el jutge el declara culpable de colpejar un agent dels mossos amb un pal en el transcurs de la manifestaci贸 i d鈥檕casionar-li ferides que van requerir assist猫ncia m猫dica. Tanmateix, el mateix magistrat que redacta la sent猫ncia reconeix que no hi ha imatges gr脿fiques que ho acreditin, per貌 que amb la declaraci贸 de l鈥檃gent 茅s suficient per a imposar una sent猫ncia condemnat貌ria: 鈥淓l Tribunal Suprem com el Constitucional tenen establert amb reiteraci贸 que la declaraci贸 de la v铆ctima pot ser suficient per establir una sent猫ncia condemnat貌ria, afeblint la presumpci贸 d鈥檌nnoc猫ncia鈥.

El jutge li ha imposat la m脿xima pena que demanaven les acusacions. La fiscalia sol路licitava una condemna de cinc anys i sis mesos de pres贸, i la Generalitat quatre anys i nou mesos. Abans del judici, la Generalitat va oferir-li un pacte, segons el qual ell acceptava els presumptes delictes a canvi d鈥檜na pena de dos anys de pres贸, per貌 Vivet ho va rebutjar: 鈥淴antatge i estrat猫gia per a carregar-me el pes d鈥檃questa vergonya de judici i ells rentar-se鈥檔 les mans鈥, va dir.

Els Mossos no van detenir Vivet fins al 19 de febrer de 2019, va passar una nit a comissaria i va sortir-ne en llibertat amb c脿rrecs. El judici es va fer el mes de febrer passat i va tenir un amoli ress貌 entre els moviments socials, que van citar-se a les portes del TSJC per a donar suport a Vivet.

Les mostres de suport han arribat des de diferents partits i entitats com la CUP, 脪mnium Cultural, l鈥ANC, la Intersindical, Guanyem Catalunya. Pol铆tics com Albert Botran i Jordi Cuixart tamb茅 han piulat missatges a les xarxes denunciant la pena imposada. El grup de suport a Marcel Vivet ha convocat una concentraci贸 avui a les 20 hores a la pla莽a de la Vila de Badalona.

https://www.vilaweb.cat/noticies/condemnen-lactivista-independentista-marcel-vivet-a-cinc-anys-de-preso/amp/?__twitter_impression=true