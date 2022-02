–

El Tribunal de Sent猫ncia de Trujillo, al departament hondureny de Col贸n, ha declarat culpables sis dels vuit activistes coneguts com a 鈥defensores de Guapinol鈥. Jos茅 Daniel M谩rquez, Kelvin Alejandro Romero, Jos茅 Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo i Orbin Nah煤n Hern谩ndez han estat condemnats pels delictes de danys simples, danys agreujats i privaci贸 il路legal de llibertat. Arnol Javier Alem谩n i Jerem铆as Mart铆nez D铆az han estat absolts. Les sent猫ncies individualitzades 茅s llegiran el pr貌xim 21 de febrer.

Els fets que se鈥檒s acusa i pels quals porten dos anys en pres贸 preventiva es remunten a l鈥檃ny 2018, quan, organitzades en el Comit猫 Municipal de Defensa dels B茅ns Comuns i P煤blics de Tocoa, van decidir plantar-se davant les activitats de la mina d鈥檈xtracci贸 de ferro explotada per Inversiones Los Pinares. Despr茅s d鈥檕bservar de forma directa la contaminaci贸 dels rius Guapinol i San Pedro per a la construcci贸 d鈥檜na carretera d鈥檃cc茅s a la mina, les comunitats locals van organitzar un bloqueig que va durar 88 dies, i que va ser violentament desallotjat. Pocs dies despr茅s, detenien els vuit activistes de forma arbitr脿ria.



Irregularitats durant el proc茅s

Durant tot el judici, la defensa dels encausats ha denunciat les irregularitats comeses en el proc茅s. Nom茅s comen莽ar el judici, el Ministeri P煤blic afegia l鈥檃cusaci贸 de danys agreujats contra els acusats i, aquest mes de gener, el tribunal decidia continuar amb el judici abans de la resoluci贸 per part de la Cort Suprema de Just铆cia de l鈥habeas corpus presentat per la defensa. A m茅s, els jutges van acceptar com a prova fragments de v铆deo presentats per l鈥檈mpresa, on en cap moment s鈥檌dentifica els acusats cometent cap delicte. En canvi, el que demostra aquest material 茅s que l鈥檈mpresa va vigilar i gravar de forma fraudulenta les manifestants durant el per铆ode que va durar el bloqueig.

Des dels col路lectius de suport a les activistes consideren que 鈥渓a decisi贸 ja estava presa abans del judici鈥, i 茅s que, un cop m茅s, l鈥檃finitat entre el Ministeri P煤blic, la Just铆cia i les grans empreses provoca la criminalitzaci贸 de qui s鈥檕posa als grans projectes extractius. 鈥淗an convertit el dret penal en una espasa afilada per ferir al poble i protegir als rics鈥, afirma Guapinol Resiste en un comunicat.

Inversiones Los Pinares 茅s propietat de Lenir P茅rez i Ana Facuss茅, tots dos acusats en diverses ocasions per delictes de corrupci贸, i que, des del cop d鈥檈stat de 2009 que derrocava Manuel Zelaya, se鈥檒s ha adjudicat un gran nombre de contractes per a explotacions mineres i energ猫tiques. L鈥櫭簂tim fa pocs dies, quan s鈥檃provava un conveni energ猫tic milionari a favor d鈥檜na empresa de P茅rez, saltant-se els criteris de licitaci贸 i les llic猫ncies ambientals. Aix貌 forma part d鈥檜na pol铆tica generalitzada des del 2009 per la qual es van multiplicar les concessions per a projectes extractivistes, al capdavant dels quals se situarien les elits nacionals amb el benepl脿cit de l鈥橢stat. Des d鈥檃leshores, es compten per centenars les defensores del medi ambient que han estat assassinades, assetjades i empresonades per c脿rrecs criminals falsificats.



Amnistia Internacional i l鈥橭NU alcen la veu

La mateixa concessi贸 de la mina de Guapinol ha estat denunciada per irregularitat en l鈥檈xpedici贸 de llic猫ncies, a m茅s de per la inexist猫ncia d鈥檜na consulta pr猫via a les comunitats afectades. A aix貌 cal sumar-hi les greus conseq眉猫ncies sobre el medi ambient i els mitjans de vida de la poblaci贸. L鈥櫭簊 de les forces repressives contra una protesta pac铆fica i la utilitzaci贸 de les institucions legals en defensa dels interessos privats d鈥檜na empresa no fan m茅s que demostrar la conniv猫ncia dels Estats amb els grans empresaris.

鈥淓ls defensors s贸n v铆ctimes d鈥檜na detenci贸 arbitr脿ria i d鈥檜n enjudiciament penal infundat, 煤nicament pel seu treball leg铆tim de defensa del dret a l鈥檃igua i a un medi ambient saludable鈥, afirma Erica Guevara-Rosas, directora americana d鈥橝mnistia Internacional. Per la seva banda, l鈥橝lt Comissariat de les Nacions Unides pels Drets Humans (OACNUDH) ha expressat la seva preocupaci贸 i considera que es tracta de 鈥渄efensors de la terra i el medi ambient que exerceixen un treball encomiable a favor de la democr脿cia鈥 i, per tant, demanen 鈥渆l seu alliberament i reparaci贸 de forma immediata鈥.

Aquest 煤ltim organisme s鈥檋a mostrat especialment cr铆tic amb el proc茅s i l鈥檋a monitorat des del principi. Ha criticat el paper del Ministeri P煤blic i afirma que 鈥渆n cap moment ha estat guiat pel principi d鈥檕bjectivitat, incomplint cap est脿ndard m铆nim en la presentaci贸 de proves que demostressin la seva culpabilitat鈥. L鈥橭ACNUDH ha posat l鈥橢stat hondureny en el centre de les cr铆tiques i ha assenyalat que aquest 鈥渉a de garantir el dret a qu猫 la defensa dels drets humans sigui possible sense cap classe de pressi贸 arbitr脿ria i abusiva que obstaculitzi el seu exercici leg铆tim鈥.



Esperan莽a pel canvi de govern

La sent猫ncia arriba poc despr茅s de la presa de possessi贸 de la presidenta Xiomara Castro, la primera dona progressista en el c脿rrec despr茅s de m茅s d鈥檜n segle de bipartidisme dels partits liberal i conservador. En el seu primer discurs va exigir la llibertat dels presos de Guapinol aix铆 com l鈥檌nici d鈥檜na investigaci贸 per l鈥檃ssassinat de l鈥檃ctivista Berta C谩ceres, activista feminista pels drets de la comunitat lenca i especialment enfrontada a les grans empreses extractivistes. A m茅s, Castro va prometre que no es permetran m茅s concessions mineres ni permisos per a l鈥檈xplotaci贸 de recursos naturals.

Els col路lectius ecologistes i defensors de drets humans han vist amb esperan莽a l鈥檃rribada de la nova presidenta, que encara s鈥檈spera que es pronunci茂 sobre la recent sent猫ncia. La llei d鈥檃mnistia, promoguda fa poques setmanes, pret茅n alliberar als presos pol铆tics durant dotze anys de dictadura. En principi, afectaria els funcionaris i treballadors estatals encausats entre el 27 de gener de 2006 i el 28 de juny de 2009, per貌 en un altre apartat de la llei es fa refer猫ncia a aquelles que 鈥渉an realitzat actes de defensa de la sobirania nacional, la democr脿cia, el territori o les fonts d鈥檃igua en defensa de les seves comunitats鈥. Per tant, no queda clar si les defensores de Guapinol podran acollir-se a l鈥檃mnistia, ja que s鈥檋a fet p煤blica la sent猫ncia ja iniciada la legislatura de Castro.

鈥淟a causa de Guapinol no 茅s solament la causa contra vuit defensors, 茅s una causa que ha d鈥檌nvolucrar a tot l鈥橢stat hondureny a construir un model de desenvolupament econ貌mic equitatiu i sostenible鈥, considera una representant de Nacions Unides

Sigui com sigui, la presidenta no ho tindr脿 f脿cil si vol revertir les pol铆tiques de molts anys de persecuci贸 sistem脿tica de la protesta social. I la sent猫ncia acusat貌ria aix铆 ho demostra. 鈥淟a causa de Guapinol no 茅s solament la causa contra vuit defensors, 茅s una causa que ha d鈥檌nvolucrar tot l鈥橢stat hondureny a construir un model de desenvolupament econ貌mic equitatiu i sostenible que garanteixi els drets de les comunitats afectades i contribueixi a millorar la qualitat de vida de tota la poblaci贸鈥, sentencia la representant de Nacions Unides.