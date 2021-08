La Consejer铆a de Empleo no expuso en una resoluci贸n, anulada ahora por la sentencia, las razones por la que dispuso como servicios m铆nimos en algunos supuestos hasta el 100% de los recursos personales existentes.

La Junta de Andaluc铆a contin煤a vulnerando el derecho de huelga de los trabajadores. Otra vez el 8M. Ya van una veintena de resoluciones judiciales en las que los jueces, sucesivamente, siguen considerando que establecer el 100% de los servicios que se prestan en situaci贸n de normalidad es contrario al ordenamiento juridico. Esta vez, la Secci贸n Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc铆a con sede en Sevilla ha vuelto a dar la raz贸n a la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) en Andaluc铆a, Ceuta y Melilla y ha estimado su recurso contra la resoluci贸n de 5 de marzo de 2021, de la Direcci贸n General de Trabajo y Bienestar Laboral, publicada para garantizar el funcionamiento de los servicios p煤blicos esenciales para la comunidad durante la huelga general del pasado 8 de marzo de 2021 prestados por empresas e instituciones, p煤blicas o privadas mediante el establecimiento de servicios m铆nimos.

Se帽ala esta sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Andaluc铆a, 芦la proporcionalidad de los servicios entendemos que no se ha justificado pues, como bien se destaca en la demanda, no se hace referencia a la raz贸n por la que se dispone que sean necesarias como servicios m铆nimos en algunos supuestos hasta el 100% de los recursos personales existentes cualquier d铆a an谩logo a aquellos para los que se hace la convocatoria禄.

Servicios m铆nimos 芦no justificados禄

La nueva sentencia, fechada este pasado 14 de julio y en la que no aprecia la Sala que los servicios m铆nimos estuvieran carentes de motivaci贸n, estima en cambio 芦el reproche en cuanto a la desproporci贸n y falta de justificaci贸n de los servicios m铆nimos fijados禄, ya que 芦el juicio de proporcionalidad realizado por la Administraci贸n carece de los criterios de ponderaci贸n necesarios para su establecimiento y vulneran claramente el derecho de huelga al hacerlo respecto a toda la plantilla禄. En ese sentido, como recuerdan los jueces, se han pronunciado sentencias del Tribunal Supremo de 26 de enero y, 21 de mayo de 2015 que confirman las dictadas por esta Sala en la fijaci贸n de los servicios m铆nimos en las urgencias hospitalarias donde se establec铆a el 100% de la plantilla, y tambi茅n la de 3 de febrero de 2015 anulatoria de la Orden referida a los servicios de atenci贸n telef贸nica de emergencias en Catalu帽a.

Dec铆a la resoluci贸n, ahora anulada: Teniendo en cuenta las circunstancias expuestas, se estima que los servicios m铆nimos sean de un 80% para el caso de personal que desarrolla su trabajo en las salas regionales, cuya principal funci贸n es recibir las llamadas de la ciudadan铆a, y de hasta un 50% en las salas provinciales y las 谩reas t茅cnicas, salvo en los puestos en los que hay una 煤nica persona en el turno (coordinador de sala, caso de presencia de un 煤nico gestor en sala y enlace) y no es posible reducir dicho dimensionamiento..(鈥). 芦Esto es, tal y como se defiende en la demanda, en este 煤ltimo caso el servicio m铆nimo es del 100%禄, concluyen los jueces.

芦En definitiva, la proporcionalidad de los servicios, entendemos que no se ha justificado pues, como bien se destaca en la demanda, no se hace referencia a la raz贸n por la que se dispone que sean necesarias como servicios m铆nimos en algunos supuestos hasta el 100% de los recursos personales existentes cualquier d铆a an谩logo a aquellos para los que se hace la convocatoria. As铆, para ciertos servicios se fija el 100%. Y es en este punto en el que entendemos que existe un conflicto con el derecho de huelga que no puede resolverse con el completo sacrificio del mismo禄, sentencian. 芦Para no cercenar el derecho a la huelga, y en una adecuada ponderaci贸n de los derechos en conflicto, entendemos que el 100% estimado es objetivamente excesivo禄, a帽ade la sentencia, que impone las costas a la Consejer铆a de Empleo hasta un importe m谩ximo de 1.000 euros.

La Justicia, una a una, ha ido anulando en los 煤ltimos a帽os los servicios m铆nimos establecidos por la Junta en huelgas del 8M y otras. As铆, y entre otras, la Junta fue condenada tambi茅n por 芦sacrificar禄 el derecho a la 煤ltima huelga feminista. Unos meses atr谩s, la Junta fue condenada por 芦sacrificar de manera absoluta禄 el derecho a huelga de sus sanitarios en v铆speras del estado de alarma, con una contundente sentencia del TSJA que achacaba al Gobierno andaluz dejar 芦vac铆o禄 ese derecho de los trabajadores el 8M de 2020, ser ya 芦reincidente禄 en este tipo de condenas y no contribuir 芦a la sensibilizaci贸n de la sociedad禄 en asuntos referentes a la mujer. Anteriormente, la misma Secci贸n Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA con sede en Granada se pronunci贸 de manera similar en septiembre de 2019, cuando ya carg贸 contra la Junta por hacer 芦ilusorio禄 el derecho de huelga en los hospitales el 8M del a帽o 2019.

https://www.eldiario.es/andalucia/condenada-nuevo-junta-andalucia-8m-vulnerar-claramente-derecho-huelga_1_8148402.html