El activista Fran Pardo, quien recibi贸 las amenazas.

Sergio S.M., uno de los acusados por amenazar en Twitter al activista LGTBI valenciano Fran Pardo, ha sido condenado a nueve meses de prisi贸n por un delito de amenazas (art铆culo 169.2) con la agravante de motivaci贸n ideol贸gica por orientaci贸n sexual. Las partes han llegado a este acuerdo durante el juicio, celebrado este jueves en Val猫ncia. La pena solicitada inicialmente por la acusaci贸n era un a帽o y medio de prisi贸n.

El tuit por el que finalmente ha sido condenado ped铆a acabar con la vida de Pardo 芦a lo Palomino style芦, en referencia al joven antifascista vallecano Carlos Palomino, asesinado de una pu帽alada en el coraz贸n en noviembre de 2007 por un neonazi en el metro de Madrid. El acusado, que ha reconocido los hechos, ha pedido perd贸n a la v铆ctima y deber谩 abonar las costas del procedimiento, adem谩s de indemnizarlo con mil euros.

El juez ha aceptado la suspensi贸n de su ingreso en prisi贸n condicionada a que el autor de las amenazas realice un curso de derechos humanos, pague la indemnizaci贸n y no cometa delitos en dos a帽os.

El otro acusado, un hombre residente en Guadalajara, era el titular de la l铆nea de Internet desde la que se realizaron otras amenazas contra Pardo, y ha confesado que se trata en realidad de su hijo. La fiscal de Delitos de Odio, Susana Gisbert, ha pedido que se investigue a esta persona y que el procedimiento contra este siga adelante.

El caso ha tardado siete a帽os en ser juzgado desde que Pardo recibiera las amenazas y las pusiera en conocimiento de la Justicia. La Polic铆a solo ha identificado a dos de los m谩s de diez individuos que profirieron las amenazas durante meses v铆a Twitter, incluso cuando la v铆ctima era menor de edad. Aun as铆, tanto la v铆ctima como su abogado han valorado positivamente el resultado del juicio, y animan a denunciar cualquier amenaza en las redes contra activistas por los derechos humanos. Se trata de una de las primeras condenas contra miembros de la extrema derecha por amenazas lgtbfobicas, al menos en Val猫ncia, seg煤n el abogado de la v铆ctima.

鈥淐reemos que haber pasado todo este tiempo ha valido la pena al conseguir esta condena鈥, ha afirmado Pardo a lamarea.com. 鈥淵o, como v铆ctima, no olvido que han quedado muchos impunes, y que seguir谩n esparciendo su odio. No pierdo la perspectiva, s茅 que otros de los que me amenazaron siguen libres, pero creo que he hecho lo correcto y que hay que denunciar siempre y que todav铆a queda mucho que hacer. No voy a parar de luchar contra la LGTBIfobia y contra la impunidad de la extrema derecha en este pa铆s. Estas cosas no les pueden salir gratis鈥, ha remarcado la v铆ctima a la salida del juicio.