De parte de Indymedia Argentina October 29, 2022 234 puntos de vista

Este jueves el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de San Nicol谩s, por decisi贸n un谩nime, conden贸 a la pena de 17 a帽os de prisi贸n al polic铆a bonaerense Pablo Nicol谩s Moresco por el homicidio de Ezequiel Corbal谩n y Ulises Rial ocurrido en 2020. A pesar de la condena quedar谩 en libertad, ya que el fiscal Dario Giagnorio no pidi贸 su detenci贸n. El fallo tambi茅n reconoci贸 la falta de instrucci贸n o capacitaci贸n y el grave estado del patrullero policial que no estaba apto para prestar servicio, ordenando investigar la responsabilidad de los superiores de Moresco. Para la CPM 鈥搎ue patrocina a las familias de las v铆ctimas en su car谩cter de Mecanismo Local de Prevenci贸n de la Tortura- la sentencia visibiliza la pr谩ctica policial de utilizar el veh铆culo oficial como arma para matar.

Este jueves 27 de octubre finaliz贸 el juicio oral y p煤blico en el que se confirm贸 la responsabilidad del polic铆a Pablo Nicol谩s Moresco por las muertes de Ezequiel Corbal谩n y Ulises Rial ocurridas durante la madrugada del 1 de junio de 2020 en el barrio San Jorge de la localidad de San Nicol谩s. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de San Nicol谩s, integrado por las juezas Mar铆a Elena Baquedano, Laura Mercedes Fern谩ndez y el juez Alejandro Gabriel L贸pez, conden贸 al polic铆a a la pena de 17 a帽os de prisi贸n por el delito de homicidio con dolo eventual y en concurso real.

La noche del hecho los j贸venes salieron en moto a comprar bebidas y un m贸vil policial intent贸 identificarlos marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Como no se detuvieron, los polic铆as comenzaron a perseguirlos y dieron el aviso radial para detener la moto.

El patrullero conducido por Pablo Nicol谩s Moresco se sum贸 al operativo, conduc铆a con la sirena y balizas policiales apagadas por la calle Carbajo y, cuando vio la moto, cruz贸 su patrullero hacia el carril de circulaci贸n contraria -a contramano- para forzar su detenci贸n. Fue esa maniobra la que deriv贸 en un violento impacto de la moto sobre el lateral del patrullero que provoc贸 la muerte de Corbal谩n y Rial. Apenas quedaban 50 cent铆metros entre el m贸vil policial y el cord贸n de la vereda, por lo que el polic铆a pudo representarse que el 煤nico resultado posible ser铆a el violento impacto de la moto contra el patrullero.

En ese sentido, la sentencia reconoce la total desproporci贸n entre la maniobra policial que provoc贸 la muerte de ambos j贸venes con respecto al objetivo de identificarlos en el marco del ASPO. Entre las pruebas para sostener su postura, el tribunal valor贸 la pericia accidentol贸gica realizada por el perito de parte aportado por la Comisi贸n Provincial por la Memoria, Jorge Geretto. Este informe t茅cnico demostr贸 que el patrullero de Moresco actu贸 como veh铆culo embistente al cruzarse de carril e interponerse en el camino de la moto.

Adem谩s, y tal como hab铆a solicitado la Comisi贸n Provincial por la Memoria en sus alegatos, la sentencia consider贸 como agravantes del delito la condici贸n de funcionario p煤blico de Moresco, la multiplicidad de v铆ctimas, el total desapego por la vida humana, y el da帽o psicol贸gico provocado a las familias de Ulises y Ezequiel. Para este 煤ltimo momento, los magistrados reconocieron las pericias realizadas por el equipo de acompa帽amiento de v铆ctimas de la CPM.

A pesar de la condena, la detenci贸n de Moresco no ser谩 inmediata ya que el fiscal de juicio no la solicit贸 en sus alegatos y los magistrados del TOC 2 de San Nicol谩s resolvieron que sin pedido del Ministerio P煤blico no pod铆an ordenar su detenci贸n.

Por otra parte la sentencia del tribunal tambi茅n cuestion贸 la alarmante falta de instrucci贸n policial de Moresco y el extremo deterioro del patrullero que carec铆a de los elementos b谩sicos para ser afectados al servicio de patrulla: no ten铆a balizas, no ten铆a sirena, no ten铆a luneta trasera. Es decir el m贸vil no estaba en condiciones de estar en servicio y, sin embargo, los jefes policiales ordenaron que est茅 en la calle. Por este motivo, el Tribunal orden贸 que se investigue a los jefes policiales de Moresco por la responsabilidad respecto de las condiciones de trabajo de los agentes bajo su cargo. De esta manera, el fallo confirma la desprofesionalizaci贸n policial y un funcionamiento institucional cotidiano que incumple con las leyes vigentes.

En su car谩cter de Mecanismo Local de Prevenci贸n de la Tortura, la CPM patrocin贸 a las familias de las v铆ctimas e intervino como particular damnificado institucional, y destaca que la sentencia visibiliza la utilizaci贸n del veh铆culo policial como arma para herir o matar por parte del polic铆a, pr谩ctica que no resulta un hecho aislado sino un mecanismo extendido durante los 煤ltimos a帽os. El fallo tiene una perspectiva en derechos humanos e inscribe el hecho en el marco de la violencia institucional, de pr谩cticas reiteradas de las polic铆as con cita a casos emblem谩ticos y, al mismo tiempo, se帽ala l铆mites para el accionar de las fuerzas policiales.

Esta condena tambi茅n es fruto de la lucha por justicia que, desde el primer momento y enfrent谩ndose a las versiones policiales, impulsaron las familias de Ezequiel y Ulises. Una lucha que en el camino, recogi贸 el acompa帽amiento solidario de vecinos y vecinas de la ciudad. En ese sentido, cabe destacar que durante todas las jornadas del juicio una gran cantidad de estudiantes secundarios que participan de J贸venes y Memoria estuvieron presenciado las audiencias. Ese acompa帽amiento tambi茅n qued贸 plasmado en la audiencia de lectura de veredicto y sentencia.

Fuente: https://www.andaragencia.org/condenaron-a-17-anos-de-prision-al-policia-que-mato-a-dos-jovenes-en-san-nicolas/