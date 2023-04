–

Am茅rico Balbuena, Adolfo Ustares y Alejandro S谩nchez fueron condenados con el m谩ximo de pena posible por haber espiado a centenares de organizaciones y personas mientras Balbuena se hizo pasar por periodista de la agencia de noticias alternativas entre 2002 y 2013. El juez Daniel Rafecas tom贸 todos los pedidos de la querella del CeProDH. Los polic铆as no ir谩n presos y como la inhabilitaci贸n para ser funcionarios p煤blicos es solo de 4 a帽os, luego podr铆an volver a sus andanzas. La voz de Myriam Bregman.

Redacci贸n: Carlos Rodr铆guez. Edici贸n: Fernando Tebele.

El esp铆a policial Am茅rico Balbuena, cuando aleg贸 en su defensa, demostr贸 lo precario de sus argumentos: 鈥淢i hobby era el periodismo, lo que hac铆a en la Walsh era como una pasant铆a no remunerada鈥. Su propio defensor, el ex fiscal Jorge Alvarez Belanda, lo desminti贸 de alguna manera al afirmar que para su representado 鈥渆l periodismo era su vocaci贸n鈥. La debilidad de la estrategia defensiva qued贸 expuesta esta tarde cuando el juez Daniel Rafecas rechaz贸 todos los pedidos de nulidades y prescripci贸n de los delitos y conden贸 a Balbuena y sus jefes Adolfo Ustares y Alejandro S谩nchez a la pena de 2 a帽os de prisi贸n en suspenso y 4 a帽os de inhabilitaci贸n para ejercer cargos p煤blicos. El fallo no hizo referencia a si Balbuena puede seguir ejerciendo sus hobbys: el periodismo y el espionaje, todo al mismo tiempo. Supuesto hobby o presunta vocaci贸n, lo cierto es que Balbuena estuvo espiando a dirigentes populares por m谩s de diez a帽os disfrazado de periodista.

En el juicio, sus ex jefes de la Divisi贸n An谩lisis de la Informaci贸n, los comisarios Adolfo Ustares y Alejandro S谩nchez, menospreciaron las cualidades de Balbuena como esp铆a diciendo que ten铆a 鈥減ocas luces鈥. Se puede traducir que eso era un m茅rito en el grupo de espionaje, porque las calificaciones del infiltrado en su legajo personal eran 鈥渆xcelentes鈥. Ustares sostuvo que en el cuerpo bajo su mando 鈥渢odos hac铆an trabajo de polic铆a y presentaban su credencial鈥.

Balbuena nunca le confes贸 que era polic铆a a Rodolfo Grinberg, uno de los fundadores de la agencia Walsh, con quien se conoc铆an desde la infancia. Es lo 煤nico l贸gico del caso, porque si los esp铆as infiltrados se presentaran con su nombre, apellido y cargo, dejar铆an de ser 鈥渋nfiltrados鈥. Mat铆as Aufieri, uno de los abogados querellantes, recalc贸 que lo hecho por Balbuena, con el aval de sus jefes, fue 鈥渦n accionar institucional implementado desde el Estado durante d茅cadas, por parte del Cuerpo de Informaciones del que nunca terminamos de saber c贸mo funciona鈥.

La abogada y diputada nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Myriam Bregman, quien se puso al frente 鈥揾ace diez a帽os鈥 de la causa contra Balbuena, subray贸 que 鈥渘o hay cuentapropismo en los servicios de inteligencia鈥 porque 鈥渟on cuerpos org谩nicos, como el de este juicio, que fue creado en la 茅poca de (Juan Carlos) Ongan铆a, pas贸 por la dictadura de 1976 y sigui贸 funcionando en todos los gobiernos constitucionales鈥. Se帽al贸 que los dirigentes pol铆ticos de los partidos tradicionales 鈥渃ondenan a estos grupos cuando son oposici贸n y los usan cuando son gobierno鈥. En declaraciones a La Retaguardia apenas conocido el fallo, la diputada Bregman ratific贸 lo que viene se帽alando desde el comienzo de la causa: el espionaje es pol铆tica de Estado. 鈥淓stos personajes no son cuentapropistas. Y las condenas ratifican que Balbuena y sus jefes fueron puestos en sus lugares por las fuerzas de seguridad del Estado. No es gente que un d铆a dice: 鈥榲oy a espiar鈥. Son puestos all铆 para cumplir esa tarea. Hace 10 a帽os que estamos peleando en esta causa con much铆simas pruebas, con pericias, y se logr贸 demostrar lo que dec铆amos: hubo una infiltraci贸n ilegal, amparada por An铆bal Fern谩ndez, que dijo hace unos d铆as que ese cuerpo no exist铆a鈥. Bregman tambi茅n se帽al贸 como importante que el fallo pida 鈥渞emitir copias a la bicameral de seguimiento a los organismos de Inteligencia del Congreso y tambi茅n a la Comisi贸n de Seguridad. Ahora ning煤n abogado ni senador va a poder decir que el espionaje no existe鈥.

M谩s all谩 de Balbuena y sus dos jefes, los querellantes seguir谩n exigiendo 鈥渟aber cu谩ntos miembros tiene (el grupo policial) y qu茅 est谩n haciendo hoy鈥 desde el edificio de Moreno 1417. Bregman insisti贸 en que el juicio 鈥渢iene que servir para saber cu谩ntos Balbuena m谩s hay actuando en este momento鈥.

An铆bal Fern谩ndez

Antes del comienzo del juicio, la dirigente del PTS-FIT tuvo un cruce con el actual ministro de Seguridad, An铆bal Fern谩ndez, quien afirm贸 que el cuerpo de la Polic铆a Federal, conocido como 鈥淟os Plumas鈥 no existe. Bregman replic贸 que Fern谩ndez lo dijo en contra de la opini贸n de 鈥渄os ministros de Seguridad, Marcelo Sa铆n (que declar贸 en el juicio) y Nilda Garr茅, quienes confirmaron que el grupo existe鈥. Garr茅, cuando era diputada, hab铆a pedido que el grupo fuera disuelto y el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich se comprometi贸 a terminal con 茅l, pero nunca lo hizo.

El hoy ministro de Seguridad An铆bal Fern谩ndez, era secretario general de la Presidencia el 26 de junio de 2002, cuando se produjo la Masacre de Avellaneda, en el Puente Pueyrred贸n, donde fueron asesinados por la polic铆a Maximiliano Kosteki y Dar铆o Santill谩n.

Fern谩ndez acompa帽aba al presidente interino Eduardo Duhalde, quien asumi贸 despu茅s de la crisis de diciembre de 2001. Fern谩ndez asegur贸 entonces que no hab铆a sido un asesinato policial sino 鈥渦n enfrentamiento entre piqueteros鈥. En el juicio oral se comprob贸 todo lo contrario y fueron condenados a prisi贸n perpetua los polic铆as Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta, pero no prosper贸 el pedido de los querellantes para que avanzara la investigaci贸n sobre los responsables pol铆ticos. En la investigaci贸n se comprob贸 que Fanchiotti, jefe del operativo, recibi贸 instrucciones de parte de agentes de la ex Secretar铆a de Inteligtencia de Estado (SIDE). Las comunicaciones partieron de un edificio ubicado en la Capital Federal, en la manzana ubicada entre las calles Billinghurst, Las Heras, S谩nchez de Bustamante y Pacheco de Melo. De all铆 salieron tres llamados al celular de Fanchiotti. Los jefes de la ex SIDE eran los hipermenemistas Carlos Soria y Oscar Rodr铆guez. Ese lugar hab铆a sido una de las 鈥渃uevas鈥 en las que trabajo An铆bal Gordon, agente emblem谩tico de la SIDE, quien fue jefe del centro clandestino de detenci贸n Automotores Orletti y miembro de la patota uniformada que cometi贸 cr铆menes de lesa humanidad en Villa Constituci贸n, el 20 de marzo de 1975, entre otros delitos.

Esp铆as hasta en la sopa

Por si fuera poco, como ya dijo La Retaguardia, el cuerpo de informaciones de la Federal en el que trabaj贸 el esp铆a Am茅rico Balbuena, funciona en el mismo edificio que fue sede de la Superintendencia de Coordinaci贸n Federal, s铆mbolo de la represi贸n dictatorial desde los a帽os 70.

El centro de reuni贸n de informaci贸n est谩 en la calle Moreno 1417, seg煤n precis贸 el comisario Ustares. Desde el golpe de 1966 encabezado por Juan Carlos Ongan铆a, Coordinaci贸n Federal fue sin贸nimo de persecuci贸n pol铆tica, secuestros y asesinatos que continuaron en la d茅cada del setenta.

En 1976, despu茅s del golpe del 24 de marzo, Coordinaci贸n Federal pas贸 a llamarse Superintendencia de Seguridad Federal y se convirti贸, adem谩s, en uno de los centros clandestinos de detenci贸n m谩s activos de la Capital Federal.

Hoy est谩 en marcha el tercer juicio oral por los cr铆menes de lesa humanidad cometidos por agentes de esa dependencia de la Polic铆a Federal.

Desde la asunci贸n del presidente Ra煤l Alfons铆n, esa dependencia volvi贸 a cambiar de nombre. Se llama desde entonces Superintencia de Seguridad Metropolitana.

Fuente: https://laretaguardia.com.ar/2023/03/condenaron-a-balbuena-y-a-sus-2-jefes-por-espionaje-en-la-agencia-walsh.html