Los oficiales fueron trasladados inmediatamente al penal donde cumplir谩n seis meses de prisi贸n preventiva. En sus 煤ltimas palabras, los polic铆as negaron los hechos. Amenazas a la salida de Tribunales.

Por Maby Sosa @Mabicita.

Durante m谩s de tres a帽os, la familia de Facundo Ferreira esper贸 por este momento: escuchar por parte de la Justicia de Tucum谩n la condena perpetua a los polic铆as que mataron por la espalda al ni帽o de 12 a帽os.

En la 煤ltima jornada del juicio, los oficiales Nicol谩s Gonz谩lez Montes de Oca y Mauro D铆az C谩ceres antes de ser condenados, dijeron sus 煤ltimas palabras ante el tribunal integrado por integrado por las juezas Wendy Adela Kassar (presidenta) y Mar铆a Fernanda Bahler, y el juez Ra煤l Armando Cardozo en reemplazo de Emilio P谩ez de la Torre que se tom贸 m谩s de cuatro horas para deliberar sobre el caso.

鈥淎ctuamos de acuerdo al protocolo que nos ense帽贸 la polic铆a鈥, dijo Montes de Oca. 鈥淪oy inocente, tuvimos la intenci贸n de evitar un da帽o mayor鈥, expres贸 el otro imputado. Sin embargo, para la fiscala Marta Jerez Rivadeneira que llev贸 adelante el juicio, y la fiscal de instrucci贸n, Adriana Giannoni no hubo dudas: los chicos no dispararon, por lo tanto, no hubo leg铆tima defensa y la vida de los polic铆as jam谩s estuvieron en peligro.

En sus palabras finales, Montes de Oca tambi茅n reconoci贸 haber consumido coca铆na y agreg贸 鈥渢enemos el apoyo de la polic铆a tucumana鈥

El tribunal encontr贸 que ambos polic铆as son coautores de homicidio agravado por el uso excesivo de la autoridad y adem谩s de la prisi贸n perpetua se dispuso prisi贸n preventiva sobre ambos condenados por el t茅rmino de seis meses hasta tanto quede firme la sentencia. Los fundamentos se leer谩n el 21 de octubre.

Tambi茅n se acept贸 la demanda civil por lo que entre los polic铆as y el Estado provincial deber谩n indemnizar a la familia con un monto de $ 4,535 millones por 鈥渄a帽os emergentes y moral鈥.

Amenazas luego de la condena

Apenas se conoci贸 la condena, familiares de los acusados insultaron a los jueces, a la familia de Facundo y al abogado querellante. Mientras sal铆an de la sala tambi茅n increparon a la prensa. 鈥溌a madre de ese chico tiene que ir presa! Y vos especialmente, 驴qu茅 nota ven铆as a hacer ahora?鈥, le dijeron a los gritos a la periodista Mariana Romero quien cubri贸 el caso y que a la salida tambi茅n fue amenazada.

Afuera, tambi茅n hubo incidentes por parte de los familiares de los polic铆as. Atacaron al chofer del del equipo de Telefe Tucum谩n, robaron herramientas de trabajo y golpearon salvajemente el auto. Cuando la familia del ni帽o asesinado se retiraba del lugar fueron tambi茅n insultados y amenazados por allegados a los polic铆as condenados.

Una de las t铆as de Facundo denunci贸 tambi茅n que Bautista Montes de Oca, hermano de Nicol谩s la amenaz贸 con pegarle un tiro en la frente.

Desde la familia Ferreira no descartan pedir protecci贸n dado que desde que mataron a Facundo fueron hostigados y perseguidos por varios agentes de la polic铆a.

Un caso que sienta precedente

El abogado Carlos Garmendia dijo estar conforme con la decisi贸n de los jueces aunque no es exactamente lo que pidieron desde la querella 鈥淓stoy expectante a leer las consideraciones, hay una disidencia y hay que ver sobre qu茅 cosa es la disidencia si es sobre sobre la condena o sobre los agravantes鈥, afirm贸 a Tiempo Argentino.

En su pedido, el abogado hab铆a solicitado que se abra una investigaci贸n sobre el polic铆a Diego Dar铆o Lescano quien se desempe帽aba como jefe de los acusados en el momento del hecho, por posible encubrimiento. El pedido no tuvo lugar en el fallo. 鈥淓stoy convencido de que la pistola de calibre 22 que se encuentra en el lugar la plant贸 Lescano, el primer jefe que llega a la escena y quien seg煤n 茅l mismo declar贸 en el juicio, encontr贸 el arma. Adem谩s, 茅l es quien da la orden de marcar la escena antes de que llegue la fiscal铆a y criminal铆stica. Mi convicci贸n es esa鈥, detall贸 Garmendia.

El asesinato de Facundo Ferreira dividi贸 a la sociedad tucumana. El caso en su primer momento se dio a conocer como un 鈥渆nfrentamiento鈥. 鈥淟a polic铆a como instituci贸n intenta plantar la idea de Facundo como delincuente. Falsificaron videos como si hubiera sido un velorio tumbero, o que el sue帽o de Facundo era matar a un polic铆a. Pero fueron ellos quienes instalaron eso. Cuando uno mira los comentarios resulta que son todos parientes de polic铆as los que escriben Ahora hay una cuesti贸n que es inobjetable y es que la Justicia dijo que lo que hicieron estos tipos est谩 mal鈥.

鈥淓l caso sienta un precedente. No es la primera sentencia donde se condena a un polic铆a en una persecuci贸n por la espalda, hay otros. Pero no tengo conocimiento de otro caso donde se mate a un ni帽o de 12 a帽os en estas condiciones鈥, reflexion贸. 鈥淵 tambi茅n el hecho de por qu茅 los polic铆as los van a perseguir los chicos, habilitemos la discusi贸n de cu谩les con las facultades de los polic铆as para parar a la gente en la calle鈥.

Repercusiones

La Secretar铆a de Derechos Humanos destac贸 la condena a los polic铆as. Diferentes organismos tambi茅n celebraron la prisi贸n perpetua.

Una de ellos fue la organizaci贸n Andhes quien a trav茅s del abogado Emilio Guagnini represent贸 a la familia de Facundo desde el inicio de la causa y durante toda la investigaci贸n. 鈥淓sta sentencia implica un avance en el reconocimiento estatal de la existencia de la violencia ejercida por parte de las fuerzas de seguridad para con un sector social especialmente vulnerable como los son aquellos ni帽os y adolescentes que residen en barrios estigmatizados de la provincia鈥, afirm贸 Fernanda Marchese, Directora Ejecutiva.

Por su parte, de la Coordinadora contra la Represi贸n Estatal Policial e Institucional (Correpi), expresaron 鈥渃on la lucha incansable de su familia y las organizaciones sociales, pol铆ticas y de DDHH que lxs acompa帽aron, se hizo justicia y se conden贸 con la pena m谩xima al gatillo f谩cil.鈥

