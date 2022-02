–

De parte de A Las Barricadas February 27, 2022 46 puntos de vista



Que no os pase n谩

En estos d铆as voy haciendo inventario de las actitudes ante la guerra, y hay varias que me llaman sumamente la atenci贸n. Vaya por delante que no estoy haciendo caso de las interpretaciones de “derechas”, ya que siempre ser谩n la peste. Ni caso a la propaganda de las instituciones. Son las explicaciones de la “izquierda” las que me resultan deliciosas, como cuando no se habla de invasi贸n, si no de conflicto.

Una de las elucubraciones viene a decirnos que en Ucrania hay un conflicto, en el que no nos debemos meter. La OTAN tiene que retirarse y establecer mediante negociaci贸n una zona desnuclearizada entre Rusia y la UE鈥 Por lo tanto entiendo que Rusia y la UE pueden tener todas las bombas at贸micas necesarias para seguirse apuntando, ya que la seguridad 鈥揺so es as铆鈥 la garantiza el arma nuclear.

Otra versi贸n condena la invasi贸n de Putin, pero explica que Putin es un resultado de Occidente, que por medio de m煤ltiples ofensas y boicots, ha impedido el desarrollo de una Rusia fuerte. Rusia (o sea, Putin) ha visto como perd铆a progresivamente influencia en sus fronteras, y c贸mo los pa铆ses que en otras 茅pocas fueron sus aliados se echaban en brazos de la OTAN. Rusia (su Gobierno) necesita una zona de confort en su entorno para garantizar su seguridad, y de cara a impedir la entrada de Ucrania en la OTAN, Rusia (Putin) se ha visto obligada a invadir el pa铆s. Eso es condenable, claro, pero permite entender de forma amplia que invaden Ucrania鈥 Para incrementar el desarrollo econ贸mico, la seguridad, y el bienestar de la poblaci贸n rusa.

Y es que te tienes que re铆r. Lo de las negociaciones para desnuclearizar la frontera y garantizar seguridad鈥 驴De qu茅 sirven? Cierto que los misiles que apuntan a Mosc煤 no tardar铆an ya diez minutos en llegar. Tardar铆an, pongamos quince minutos, ya que un pepino de esos avanza a la velocidad de 5 km/sg. O sea, que en tres minutos recorren 900 km. Puede ser interesante disponer de un margen de maniobra de tres minutos para gritar y correr chocando contra gente equivocada que huye en direcci贸n contraria a la tuya mientras suenan las sirenas. Lo que no veo es qu茅 ventaja otorgan tres minutos a los contendientes si lanzan una bomba termonuclear. Y dado que quienes negocian son las zorras que cuidan los gallineros鈥 Por la Beata Matrona de Mosc煤鈥 驴Qui茅n negociar铆a esos acuerdos de seguridad, bienestar y paz? 驴Borrell?

Lo de entender que la guerra la ha ocasionado la OTAN, la UE y los EEUU por sus pol铆ticas agresivas, es m谩s interesante si cabe. Vale. Lo entiendo. O sea: un ej茅rcito acojonante, que dispone de armas de disuasi贸n nuclear, avanza sin oposici贸n digna de tal nombre por Ucrania. Pero los responsables son los de la OTAN, la UE y los EEUU鈥 A m铆 me parece que si me llevan a juicio por asesinato, y declaro que tuve que matar a quien fuera porque me pon铆a muy nervioso que el cacho perro cambiase las lindes de mi finca鈥 Como que el juez no iba a aceptar ese argumento de que “la v铆ctima hizo que la matase”, como atenuante.

Por 煤ltimo: como resulta que la OTAN no est谩 moviendo un dedo para ayudar al gobierno de Ucrania, se remarca desde otras perspectivas que la OTAN y la UE, despu茅s de haber provocado la guerra haciendo que Putin invada Ucrania, se lavan las manos como traidores鈥 Reflexi贸n: Eso es: doy gracias a San Vlad porque a ning煤n chiflado de la UE le ha dado por declarar la guerra a Rusia para defender a Ucrania. En tiempos b茅licos, seamos positivos. Alguien tiene que estar en la retaguardia.