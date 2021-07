–

De parte de Lobo Suelto July 3, 2021 5 puntos de vista

Una d茅cada, un tiempo, un aire, la manera de estar en una, de habitar la 茅poca, de respirar, de poder seguir andando. Igualdad 420, vino tinto y sustancia. La d茅cada ganada, el consumo libera, las motos acechan. Los planes, las motos, la coca chorra, las zapas, las ferias, las cuotas, las tomas, lo que se pudo, lo que no, lo inimaginable, lo apenas posible, los sue帽os cada vez m谩s chiquitos y lo pol铆tico como todo llanto. Los nombres de los pibes que ya no est谩n, que retumban en la memoria, en los murales, en los altares, en sus madres y hermanas. La gorra acechando, protegida, siempre lista. Lo que se dice, lo que se calla, el oportunismo. Las pibas y los guachos que irrumpen transform谩ndolo todo. Rocho, transa, fiesta, gedencia, maldita, vagancia, trapero, m煤sica para la plata, plata para la ropa. Mil formas de huir, de aguantar la intemperie, de no hacer caso, de no ser gato, de no cuidar los hijos de nadie por unos pesos de mierda. Jodita, cachengue, desacato y delirio. L-gante, Luciano, Rossmary, Marquitos, Caro, Polaquito, Milli, los Medina, Clara. Nombres propios que hablan de una 茅poca, que la marcan, que la funden, que la escriben. Nombres, tatuajes, l谩grimas y recuerdos. Una d茅cada estallada, abrumadora, inmejorable y a su vez imposible, goce y dolor, hambre y billete. Ranchar la 茅poca, caer en la escuela, en una fiesta, en el pasillo, en una pieza, en el furg贸n, en la plaza del vag贸n, en la tercera de Mor贸n buscando al novio que se llevaron de la casa. Caer, volver a levantarse, morir el viernes, resucitar el domingo, colgarla, perderse, no llegar a horario. Saber que esta 茅poca es una guerra. Una notebook, una rola, un plan, unas flores bien chetas, un bols贸n de los de la b谩sica, RKT, barrer cordones, viajar al bajo, el roperito, una pipa, la copa de leche, el barrio, la jarra, el mundo, Kelok茅.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado