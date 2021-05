En otro correo electr贸nico

9.8.2012 avisa sobre la posible participaci贸n de la Fuerza de Reconocimiento de la Marina de EEUU (MFR) en M茅xico, una fuente humana confidencial a la que se hace referencia solo como MX1 en el correo electr贸nico declar贸 que los

En el correo electr贸nico de Stratfor, MX1 declar贸:

” La informaci贸n sobre la participaci贸n militar de EEUU en M茅xico se proporciona solo como una base de necesidad. Los estadounidenses se han mostrado inflexibles al respecto y estamos a煤n m谩s de acuerdo. Por lo tanto, puedo confirmar que hay presencia marina, pero no s茅 si es MFR [Marine Force].”

En junio de 2010 , personal de la Marina y la Infanter铆a de Marina de los EEUU viajaron a Manzanillo, Colima, para el programa “Partnership of the Americas and Southern Exchange” [Programa de intercambio Socios de las Americas y el Sur] , para entrenar con la Armada de M茅xico en asalto a edificios y combate cuerpo a cuerpo. Los marines eran de la Compa帽铆a Charlie, 3er Batall贸n de Asalto Anfibio, 1陋 Divisi贸n de Infanter铆a de Marina. Las fuerzas de la Armada no fueron especificadas.