De parte de El Miliciano March 4, 2022 47 puntos de vista

Como cada 8 de marzo, desde la Confederaci贸n Nacional del Trabajo (AIT) nos posicionamos incondicionalmente con las luchas anarcofeministas, que pugnan por la emancipaci贸n de las mujeres y de todos los cuerpos, y por la abolici贸n de toda forma de poder y autoridad. Como cada 8 de marzo, reivindicamos esta fecha como el D铆a Internacional de la Mujer Trabajadora.

Del mismo modo que sucede con el Primero de Mayo, hist贸rica fecha internacional para las clases trabajadoras e institucionalmente reconocida como 鈥淒铆a del Trabajo鈥, el 8 de Marzo fue convenientemente declarado por la ONU 鈥淒铆a Internacional de la Mujer鈥 en 1975. El despojo de toda una memoria de lucha por parte de la instituci贸n est谩 siendo completamente exitoso e incluso en ambas fechas se ha conseguido banalizar la huelga y vaciarla de significado. As铆 como el Primero de Mayo ha sido convertido en un d铆a festivo y primaveral, tambi茅n el 8 de Marzo va en camino de transformarse en fecha de celebraci贸n y de reconocimiento de las l贸gicas institucionales y jer谩rquicas que nosotres repudiamos. Y aquello no es m谩s que una evidencia palpable de c贸mo el poder y las instituciones estatales absorben las luchas revolucionarias para utilizarlas a su conveniencia y desarticularlas. C贸mplices de ello son organizaciones que se dicen obreristas y sindicalistas, as铆 como feministas, pero no son otra cosa que organismos subvencionados que responden a los intereses del Estado capitalista y patriarcal.

Nosotres, desde la CNT-AIT, nos oponemos de manera frontal a aquellos feminismos cuyas reivindicaciones interclasistas pasan por reconocer las jerarqu铆as que nos imponen los estados, el capital y el patriarcado. Nos oponemos a las organizaciones que, lejos de destruir el conjunto de las estructuras de poder que oprimen a los seres humanos, luchan para que las mujeres y las disidencias puedan ser tan poderosas como siempre lo han sido los hombres.

Las mujeres somos un colectivo diverso y complejo y nos vemos atravesadas no s贸lo por las jerarqu铆as clasistas, sino tambi茅n por las raciales y coloniales, as铆 como por otras diferencias estructurales de poder, violencias que nos posicionan a煤n m谩s en los m谩rgenes de este sistema. Un sistema deshumanizante que nos precariza, nos invisibiliza, que penaliza nuestras experiencias de vida, que nos marca y posiciona siempre en la otredad. Un sistema para el que siempre somos conquistables, materia prima, objetos de estudio, adoraci贸n e investigaci贸n. Estamos des-bordadas, pero somos sujetos de nuestra historia, de nuestras reivindicaciones, de nuestros derechos. Somos fuertes y valientes, hemos heredado miles de opresiones, nuestra piel es resistente, nuestro car谩cter orgulloso, nuestra voz rabiosa y potente. Nos hemos vuelto resilientes.

Se debe hablar de feminismo anticapitalista, antirracista y anticapacitista para incluir a todes les renegades. Las flores que crecen en el cemento del eterno estigma. Se debe hablar, adem谩s y simult谩neamente, de transfeminismos, siendo conscientes de que las sinergias son necesarias para incluir a todos los cuerpos afectos dentro de una lucha feminista aut贸noma y anticapitalista. Aqu铆 estamos todas y todes contra el patriarcado, contra la exclusi贸n binarista de cualquier dicotom铆a. Contra todas las jerarqu铆as. Sin embargo, queremos recordar que las ideas no deber铆an ser mera utop铆a: primero debemos deconstruirnos frente a la educaci贸n patriarcal, desaprender la programaci贸n binarista, los capacitismos, los cuerdismos, la actitud, tanto infantilizada como infantilizadora, condescendiente y paternalista a la que cualquiera hemos sido sometides. No nos bastan las buenas intenciones, queremos ser autocr铆ticas, queremos plantar la duda. Sin asunciones superfluas, recreando el mundo con relaciones horizontales e igualitarias, libres de autoritarismos, basadas en el apoyo mutuo y en la solidaridad. El sistema econ贸mico global nos marca m谩s cuanto mayor es el n煤mero de opresiones que vivimos y compartimos. Queremos cuestionar los derechos 鈥減er se鈥 de todo lo establecido, queremos cuestionar y parar el hostigamiento, el acoso medi谩tico, el policial. Creemos que es desde el conocimiento y una 茅tica coherente, antiautoritaria, anarco comunista, que rompa con el individualismo, desde donde necesariamente se deben generar los cambios.

Este 8 de marzo de 2022 se ve atravesado, adem谩s, por una situaci贸n internacional convulsa: la guerra que se est谩 desatando en Ucrania. Una guerra parida por las ansias expansionistas de los Estados y Naciones capitalistas y patriarcales que no anhelan otra cosa que la acumulaci贸n, a costa del despojo y la devastaci贸n de territorios y comunidades enteras. Por ello, aprovechamos este espacio para posicionarnos, desde el anarcofeminismo, en contra de la guerra y de las l贸gicas militaristas y violentas que nacen en el seno de los Estados y de sus discursos patri贸ticos. Es de sobra sabido el car谩cter patriarcal de las guerras y los conflictos armados, tanto por los roles a los que las mujeres son sometidas, como por la instrumentalizaci贸n, cosificaci贸n y transformaci贸n de sus cuerpos en herramientas para devastar al enemigo. Numerosos discursos enarbolados desde feminismos institucionales fantasean hoy con una realidad diferente en la que no existir铆an guerras si fueran las mujeres quienes estuvieran al frente de los gobiernos y en los 贸rganos de decisi贸n. Se apela a un supuesto car谩cter naturalmente conciliador, pac铆fico y solidario de las mujeres y, desde ah铆, se reclama que nosotras tengamos la misma posibilidad que los hombres de alcanzar puestos de poder. Que tengamos el mismo acceso a la direcci贸n de empresas e instituciones estatales, que cada vez seamos m谩s mujeres entre los cuerpos policiales y militares.

Nosotras, las feministas anarquistas, rechazamos aquello. No consideramos que seamos buenas y conciliadoras por naturaleza. No consideramos que nuestro acceso a los parlamentos, a las empresas, a los ej茅rcitos y a los cuerpos policiales, vaya a dinamitar las estructuras de poder. De hecho, tan solo lo reforzaremos, como as铆 sucedi贸 con la incorporaci贸n de las mujeres al sufragio y al trabajo remunerado. Rechazamos y nos posicionamos frontalmente en contra de los discursos feministas que fantasean con los fetiches del poder. Las guerras, el despojo, la devastaci贸n, la miseria, la explotaci贸n, las desigualdades, las c谩rceles y las jerarqu铆as seguir谩n existiendo, aunque sean las mujeres o cualquier sujeto oprimido quienes est茅n en el poder. Porque el problema es ese: el poder. Y de 茅l no esperamos m谩s que su abolici贸n. Para nosotras el 8 de Marzo no es una fecha de celebraci贸n. No es una fecha de regalarnos flores, de festejarnos y de felicitarnos por el simple hecho de ser mujeres. Es una fecha de lucha, de memoria, de reflexi贸n, de tensionar las cuerdas, de socavar estructuras podridas, de reafirmarnos en nuestros principios antiautoritarios. Y no solo en este d铆a se帽alado, sino durante todas nuestras vidas.

No buscamos reinventar ni mejorar la vieja y oxidada estructura jer谩rquica sobre la que hist贸ricamente se asienta nuestra sociedad. Nosotres no queremos suavizar las cadenas que nos subyugan, queremos destruir esas cadenas. Y sobre sus cenizas, queremos construir un mundo libre de poder, de jerarqu铆as, de miseria. Un mundo que sea habitable para nosotres y para todos los seres que habitan el planeta. En esa tarea ardua nos organizamos. Como dice la anarquista Mar铆a Galindo: 鈥渃on una mano sostenemos las urgencias, con la otra sujetamos las utop铆as鈥.

8 de Marzo: D铆a Internacional de la Mujer Trabajadora.

Contra el Estado, contra el capital y contra el patriarcado. Contra la miseria y la jerarqu铆a. Contra los ej茅rcitos, contra las polic铆as. Contra las l贸gicas militaristas de las patrias y las naciones.