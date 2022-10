–

驴Qu茅 pensamos con Bifo? Quiz谩s, el agotamiento de un cierto modo improductivo de la frustraci贸n. La de la voluntad queriendo simplificar y dominar el caos. La insistencia en esta posici贸n -cl谩sica en las izquierdas/progresismos/populismos- nos devuelve una comprensi贸n pobre de la complejidad. En la charla que mantuvimos el domingo 16 de octubre en el CCK -que aqu铆 comparto- Bifo habl贸 de pasar de la voluntad a una forma anticapitalista de la sensibilidad (iron铆a, deserci贸n, interpretaci贸n), y a ver a la muerte a los ojos. Si del capitalismo no se puede esperar una nueva expansi贸n, sino cada vez mas solo destrucci贸n y violencia -y lo fascismos actuales encarnan precisamente esa puesta en circulaci贸n de la amenaza de muerte-, quiz谩s se trate de entender mejor qu茅 significa ya no desear dentro de este mundo. Por supuesto, toca agradecer al CCK por albergar esta conversaci贸n, y por su invitaci贸n a pensar una idea de 鈥渓ibertad鈥 distinta y no deshistorizada como la que emana del libre mercado.

