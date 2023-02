–

De parte de ANRed February 26, 2023 puntos de vista

Este domingo 26 de febrero se convoca a una conferencia de prensa a un a帽o del crimen del joven. Leandro Bravo fue perseguido, detenido, con la excusa de una denuncia falsa, lo torturaron y asesinaron polic铆as en su localidad de Charata, Chaco. La versi贸n oficial de su muerte indic贸 鈥 paro cardiorrespiratorio no traum谩tico鈥 pero las m煤ltiples c谩maras, testigos y una segunda autopsia fue develando la verdad: fue detenido en la calle a golpes esa tarde frente a los ojos de decenas de vecinos, sufri贸 torturas y falleci贸 por comprensi贸n extr铆nseca del cuello que le provoc贸 asfixia. Por el caso 4 agentes se encuentran imputados y en prisi贸n preventiva. La conferencia ser谩 en el marco del 22 Carnaval de Pocho en barrio Ludue帽a de Rosario. Estar谩n presentes familiares de Leandro y de otros j贸venes asesinados por las fuerzas, referentes de derechos humanos y organizaciones. Dar谩n a conocer el estado de la causa que tuvo novedades en las ultimas horas y que ser谩 pr贸ximamente elevada a juicio. Por Estefa Gonzalez, ANRed.

En la tarde del 26 de febrero, la familia de Leo recib铆a la noticia de que su hermano, su hijo, hab铆a sido detenido y hab铆a fallecido. 鈥 Paro cardiorrespiratorio no traum谩tico鈥, firm贸 el m茅dico forense. Y fue el fiscal Hugo Baigorri quien autoriz贸 la primera autopsia sin que la familia reconociera a煤n el cuerpo y quien inform贸 que Leandro hab铆a sido detenido porque estaba entrando a una vivienda a robar y que lo detuvieron, se descompens贸 y muri贸.

Mientras sus hermanas, padre y madre se encontraban reci茅n despidiendo a Leandro, la versi贸n oficial no cerraba y algunos testigos se acercaron a la familia para contar lo que hab铆an visto horas apenas despu茅s de ese mediod铆a. Entre el dolor que no se puede conmensurar sobre la p茅rdida de un ser querido, las hermanas de Leo decidieron emprender la reconstrucci贸n de la verdad. Hablaron con testigos, recopilaron m煤ltiples videos de c谩maras. Y as铆 obtuvieron pruebas de que Leo hab铆a sido detenido alrededor de las 14:30, bajo la excusa de una denuncia que se pudo demostrar que era falsa, que no hab铆a existido. Lo persiguieron, lo detuvieron en la calle y ante testigos lo golpearon, lo cargaron al patrullero, se dirigieron a Medicina Legal donde no lo bajaron y a las 16 lo trasladaron al Hospital, donde una m茅dica luego de tratar de reanimarlo, inform贸 su deceso.

La versi贸n oficial nunca cierra y hay ciertos elementos que se repiten en los tantos cr铆menes cometidos en manos de las fuerzas policiales. Y esta tampoco cerraba, porque era casi como la cr贸nica de un asesinato anunciado. Porque para Leandro no era la primera vez que su suerte, su vida e integridad quedaba en manos de la polic铆a. En el a帽o 2017 tambi茅n en Charata hab铆a sido cargado a un patrullero, llevado a un descampado y golpeado brutalmente. Por aquellas torturas qued贸 d铆as en terapia intensiva, ten铆a fracturas costales, del macizo facial, lesiones contusas, traumatismo, p茅rdida de dentadura y dificultad para respirar. Sal铆o de la sala del hospital pero su vida no volvi贸 a ser la misma, seg煤n su hermana, fue un punto de quiebre para 茅l, dej贸 su trabajo y empeor贸 sus problemas de adicciones. 鈥淢e trataron como una basura, ahora yo me siento una basura鈥, record贸 Flor las palabras que le hab铆a dicho su hermano.

Se recuper贸 de a poco de las lesiones corporales pero nunca del miedo que le qued贸 a la polic铆a. Fue anunciado, porque hac铆a d铆as que Leo venia manifestando que ten铆a mucho temor, que la polic铆a le andaba persiguiendo. Faltaban pocos d铆as para que Leo iniciara un nuevo intento de salirse de sus adicciones. Le habia manifestado a una de sus hermanas esa intenci贸n y ya estaban preparando los papeles para su nueva internaci贸n. No lo dejaron volver a empezar. Le arrebataron todos sus deseos.

Sobre la causa

A la primera autopsia, la de la versi贸n oficial, plagada de irregularidades y de falsedad ideol贸gica, le sigui贸 una segunda que fue exigida por los familiares. Fue bajo el protocolo Minnesota, particip贸 la forense Virginia Creimer y arroj贸 como resultado que a Leandro lo torturaron brutalmente y su muerte se debi贸 a una comprensi贸n extr铆nseca del cuello que le provoc贸 asfixia.

El 6 de abril del a帽o pasado se ratific贸 la prisi贸n preventiva para 4 agentes acusados de 鈥 torturas seguidas de muerte鈥 . La preventiva se logr贸 sostener a pesar de los pedidos de revocaci贸n por parte de la defensa de los efectivos y fue gracias al pedido de la familia y acompa帽amiento de organizaciones.

En las 煤ltimas horas hubo novedades. La fiscal铆a de Derechos Humanos de S谩ez Pe帽a agrav贸 la acusaci贸n del oficial Alexis Fleitas Nogueras, le imput贸 el delito de falsedad ideol贸gica por ocultar la detenci贸n ileg铆tima y posterior fallecimiento de Leandro. Y al agente Enzo G贸mez se le imput贸 adem谩s como part铆cipe necesario del delito de tortura seguida de muerte. A los oficiales Carlos D铆az y Franco Sosa se les mantiene la imputaci贸n de coautores del delito de tortura seguida de muerte.

Ma帽ana la conferencia es a las 11, en el marco del 22 cumple del Carnaval de Pocho, en el barrio de Pocho Lepratti, asesinado en las rebeliones de diciembre del 2001. Ser谩 all铆 donde a las ausencias, las p茅rdidas, y a los tantos pibes arrebatados por la violencia policial, estatal y narco se les responde con un llamado a seguir en la lucha, hermanades, abrazades.

En la plaza ubicada en Larrea y Velez Sarfield, se contaran las novedades de la causa y la lucha por justicia por Leandro. Se convoca a todas las personas, organizaciones y medios. Y se destaca el pedido de acompa帽amiento para la familia y la perito forense Virginia Creimer que est谩 sufriendo amenazas. Se podr谩 seguir en vivo desde el Facebook de Pa帽uelos en Rebeld铆a.