En el marco del Día Internacional de la Danza y bajo el lema «Sin ley, sin instituto, sin financiamiento», la Comunidad de la Danza de Argentina (integrada por el Frente de Emergencia de la Danza, el Movimiento por la Ley Nacional de la Danza Argentina y la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza – AATDa), dará una conferencia de prensa abierta nacional virtual y presencial este viernes 29 de abril a las 11 en la sede de la CTA Autónoma Nacional (Perón 3866, Ciudad de Buenos Aires). Allí expondrán las diferentes problemáticas históricas y urgentes que tiene el sector, profundizadas por la pandemia. «El sector carece de un régimen previsional que garantice jubilaciones dignas y acordes a las características de la actividad. Los formatos laborales son mayoritariamente en el ámbito no oficial: la gran mayoría trabaja como monotributista y en una gran medida no registrados, por lo tanto, sin obra social ni aportes jubilatorios. Muchas compañías oficiales funcionan con contratos de locación, favoreciendo la precarización y la inestabilidad y muchas no cuentan con espacios de trabajo en condiciones aptas», denuncian. Por ANRed.

La conferencia de prensa, bajo el lema «Sin ley, sin instituto, sin financiamiento», será este viernes 29 de abril a las 11 de forma presencial en la sede de la CTA Autónoma Nacional (Perón 3866, Ciudad de Buenos Aires), pero también se transmitirá de forma virtual en el canal de Youtube del Frente de Emergencia de la Danza.

La actividad, que se realizará en el marco del Día Internacional de la Danza, servirá para que la Comunidad de la Danza de Argentina (integrada por el Frente de Emergencia de la Danza, el Movimiento por la Ley Nacional de la Danza Argentina y la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza – AATDa) exponga las diferentes problemáticas históricas y urgentes que tiene el sector, profundizadas por la pandemia.

«En una coyuntura dramática para todo el sector cultural ante la posible pérdida de financiamiento del INCAA, INT, INAMU, Bibliotecas populares, Radio y TV Argentina Sociedad del Estado, entre otros organismos por la reforma tributaria aprobada por la Ley 27.432, la danza ni siquiera obtuvo un debate parlamentario para crear un Instituto Nacional de Danza«, alertan.

Asimismo, denuncian las pésimas condiciones de precariedad en la cual se desarrolla su tarea: «salvo escasas excepciones, el sector carece de un régimen previsional que garantice jubilaciones dignas y acordes a las características de la actividad. Diferentes proyectos de ley han sido presentados en el parlamento nacional sin éxito. Los formatos laborales son mayoritariamente en el ámbito no oficial: la gran mayoría trabaja como monotributista y en una gran medida no registrados, por lo tanto, sin obra social ni aportes jubilatorios. Muchas compañías oficiales funcionan con contratos de locación, favoreciendo la precarización y la inestabilidad y muchas no cuentan con espacios de trabajo en condiciones aptas para la tarea», remarcan.

