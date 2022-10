–

Este martes 11 de octubre a las 13 organismos de derechos humanos y organizaciones realizar谩n una conferencia de prensa en la sede del Serpaj (Piedras 730) en repudio al violento desalojo, represi贸n y detenci贸n de siete mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu. 芦Dos de ellas est谩n en per铆odo de lactancia y una con un avanzado embarazo. Cuatro de ellas (Martha Jaramillo, Andrea Despol, Florencia Melo y D茅bora Vera) fueron trasladadas, sin dar ning煤n de explicaci贸n, a la provincia de Buenos Aires, aunque despu茅s de gestiones de organismos fueron trasladadas a Bariloche para otorgarle prisi贸n domiciliaria禄, denuncian. Mar铆a Nahuel, referenta de la comunidad desalojada y t铆a de Rafael Nahuel Yem, joven mapuche asesinado hace cinco a帽os, denuncia: 芦el ministro de seguridad An铆bal Fern谩ndez dice que no hubo violencia. Pero s铆 hubo. Mis nietos de cuatro meses y tres a帽os estaban ah铆 con su mam谩, cuando llegaron largando gas lacrim贸geno. Entraron a la casa, la golpearon. Al nene le dijeron que se tire porque lo iban a matar禄. Este mi茅rcoles 12 de octubre a las 17 comunidades mapuche del Alto Valle y cordillera realizar谩n una marcha interprovincial a los puentes Neuqu茅n 鈥 Cipolletti en repudio. Por ANRed.

As铆 lo anunciaron en una convocatoria diversos organismos de derechos humanos: 芦el martes a las 13, en la sede del Serpaj, ubicada en la calle Piedras al 730, se realizar谩 una conferencia de prensa en repudio al violento desalojo, represi贸n y detenci贸n de siete mujeres de la comunidad mapuche del Lof Lafken Wincul Mapu, y para exigir la inmediata liberaci贸n de las detenidas. Las integrantes de la comunidad fueron detenidas en el operativo que se llev贸 a cabo el martes en la zona de Villa Mascardi en R铆o Negro, que cont贸 con m谩s de 200 efectivos federales, que usaron gases lacrim贸genos y balas de goma para ejecutar la orden judicial. En el violento desalojo detuvieron a las mujeres, sin importar que dos de ellas est谩n en per铆odo de lactancia y una con un avanzado embarazo. Cuatro de ellas 鈥 Martha Jaramillo, Andrea Despol, Florencia Melo y D茅bora Vera 鈥 fueron trasladadas, sin dar ning煤n de explicaci贸n, a la provincia de Buenos Aires, aunque despu茅s de gestiones de organismos fueron trasladadas a la ciudad de Bariloche para otorgarle prisi贸n domiciliaria, pidiendo un nuevo domicilio porque la justicia no reconoce el territorio donde estaban habitando desde 2017鈥, denuncian los organismos.

Ante esta situaci贸n, consideran que 芦la comunidad mapuche, que ya padeci贸 el asesinato de Rafael Nahuel Yem el 25 de noviembre de 2017 por parte de las fuerzas represivas del Estado en otro operativo de desalojo, otra vez, est谩 siendo v铆ctima de una violaci贸n a sus derechos humanos y a su cultura preexistente芦, se帽alan los organismos y organizaciones convocantes, entre los que se encuentran el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Madres de Plaza de Mayo L铆nea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Organizaciones de Pueblos Ind铆genas del Nor Oeste Argentino (OPINOA), el Consejo de Participaci贸n Ind铆gena (CPI), y ATE y CTA Aut贸noma.

Entre las personalidades presentes en la conferencia de prensa estar谩n Mar铆a Nahuel, representante de la Lof Lafken Wincul Mapu, la comunidad mapuche desalojada; el Werken, vocero y referente ind铆gena del Pueblo Mapuche en R铆o Negro, Orlando Carriqueo; autoridades del CODEFI y del CPI; la madre de Plaza de Mayo Nora Corti帽as; Adolfo P茅rez Esquivel, del Serpaj; Hugo Cachorro Godoy, de ATE y CTA Aut贸noma; Pablo Pimentel, de la APDH La Matanza; Ezequiel Palavecino, abogado de varias de las lagmien detenidas; la diputada Natalia Zaracho; N茅stor Jerez, integrante de OPINOA y Cacique del Pueblo Okloya de la comunidad ind铆gena Tilquiza, desalojada el 14 de septiembre pasado en la provincia de Jujuy, tambi茅n con represi贸n y detenciones.

Mar铆a Nahuel: 芦somos mapuche, no somos terroristas禄

En tanto, en un audio que hizo llegar a los medios de comunicaci贸n el domingo, Mar铆a Nahuel, representante de la desalojada Lof Lafken Wincul Mapu y t铆a de Rafael Nahuel Yem, joven mapuche asesinado hace m谩s de cinco a帽os, expres贸: 芦han salido a cazar. Quiero pedirles a todos los organismos de derechos humanos que vean la forma de c贸mo hacer para llegar a Villa Mascardi y manifestarse. La gobernadora Arabela Carreras tambi茅n incit贸 para que salga esto. Siempre trabajando para el rico. Siempre fuimos cazados, perseguidos y echados de nuestros territorios por el Estado. Pero nosotros tenemos que volver禄.

En la misma l铆nea, agreg贸: 芦han manoseado, maltratado y saqueado a nuestra Machi, nuestra autoridad. El ministro de seguridad An铆bal Fern谩ndez dice que no hubo violencia. Pero s铆 hubo. Mi nieto de cuatro meses y mi nieto de tres a帽os estaban ah铆 con su mam谩, cuando llegaron largando gas lacrim贸geno. Entraron a la casa, la golpearon. Al nene le dijeron que se tire porque lo iban a matar. Y no somos la 煤nica comunidad que est谩 siendo perseguida y cazada禄.

芦Somos mapuche, no somos terroristas 鈥 agreg贸 鈥 Cuidamos nuestra mapu, no como aquellos terratenientes que quieren explotarla para sacarle plata. No necesitamos un papel para que nos reconozca el estado. Nosotros sabemos que nuestros antepasados vivieron all铆禄, sentenci贸.

Marcha interprovincial a los puentes Neuqu茅n 鈥 Cipolletti por la liberaci贸n de las mujeres mapuche presas



Al cierre de esta nota trascend铆a que organizaciones y comunidades mapuche del Alto Valle y cordillera convocan a una marcha para este mi茅rcoles 12 de octubre a las 17, en la intersecci贸n de la Ruta 22 y el nacimiento de la nacional 151, en las inmediaciones del puente carretero con Neuqu茅n, desde Cipolletti: 芦nos pronunciamos en alerta, y convocamos a manifestarnos por la liberaci贸n de la Machi Betiana Colhuan Nahuel y las lamgen detenidas-secuestradas por el gobierno Nacional de Fern谩ndez y de Arabela Carreras de R铆o Negro, que, vali茅ndose de todo su arsenal de guerra, hoy arremete una vez m谩s contra el Pueblo Mapuche禄.

La convocatoria exige 芦el cese inmediato禄 de la violencia estatal 芦que se ensaya contra las mujeres mapuche y sobre nuestros territorios禄. Denuncia, adem谩s, que 芦no s贸lo violentan a nuestras lamgen禄 y ni帽eces, 芦someti茅ndolas a m茅todos de tortura como el traslado forzoso o transcurrir un parto a t茅rmino禄 en cautiverio, sino que se ingres贸 a un espacio ceremonial 芦destruy茅ndolo, como as铆 tambi茅n las rukas禄.

La movilizaci贸n cuenta con las adhesiones de la Uni贸n de Trabajadores de la Educaci贸n de R铆o Negro (UnTER), la Asociaci贸n de Trabajadores de la Educaci贸n de Neuqu茅n (ATEN) y la Multisectorial de la Tierra.