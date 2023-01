–

De parte de Kurdistan America Latina January 16, 2023 179 puntos de vista

AMED 鈥 El Tribunal de Apelaci贸n ha confirmado la condena a 1 a帽o, 6 meses y 22 d铆as de c谩rcel impuesta al periodista Abdurrahman G枚k por fotografiar el asesinato de Kemal Kurkut.

El 30 de junio de 2022 se celebr贸 la vista final de la demanda interpuesta contra el periodista Abdurrahman G枚k por 芦ser miembro de una organizaci贸n ilegal禄 y 芦hacer propaganda de una organizaci贸n ilegal禄 tras fotografiar el tiroteo policial contra el estudiante universitario Kemal Kurkut durante las celebraciones de Newroz en Amed en 2017. El 5潞 Tribunal Penal Superior de Diyarbak谋r absolvi贸 a G枚k del cargo de 芦ser miembro de una organizaci贸n ilegal禄 y lo conden贸 a 1 a帽o, 6 meses y 22 d铆as de prisi贸n por el cargo de 芦hacer propaganda de una organizaci贸n ilegal禄. La sentencia se bas贸 en que el periodista G枚k comparti贸 im谩genes de combatientes de ISIS y sus s铆mbolos en su cuenta de medios virtuales mientras segu铆a el ataque de ISIS a Koban锚 en 2014.

芦NO HAY IRRACIONALIDAD EN LA SENTENCIA禄

La 9陋 Sala de lo Penal del Tribunal Regional de Apelaciones de Diyarbak谋r confirm贸 la pena de prisi贸n impuesta al periodista G枚k, consider谩ndola 芦adecuada禄. El Tribunal de Apelaci贸n, alegando que no hab铆a 芦ninguna inexactitud禄 en el veredicto, explic贸 su decisi贸n un谩nime de desestimar la demanda con las siguientes afirmaciones: 芦Bas谩ndose en el juicio, el contenido del expediente y las actas de la vista, las pruebas legalmente v谩lidas y favorables mostradas y examinadas y discutidas en la decisi贸n, la creencia y apreciaci贸n del tribunal formadas como resultado de la investigaci贸n, la aceptaci贸n y aplicaci贸n de acuerdo con la formaci贸n y naturaleza del delito, la naturaleza y el grado de las razones que aumentan y disminuyen la pena, De acuerdo con el rechazo de la defensa con justificaciones convincentes, de acuerdo con la justificaci贸n explicada de conformidad con la ley, legal y suficiente, los motivos de recurso no se han encontrado infundados, ya que no hay inexactitud en la sentencia dictada, y la solicitud de recurso se rechaza en cuanto al fondo de conformidad con la primera frase del art铆culo 280/1-a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal N 潞 5271 (鈥)禄

TEMUR: NING脷N PLANTEAMIENTO JUR脥DICO

Comentando la decisi贸n de apelaci贸n, el abogado de G枚k, Resul Temur, declar贸: 芦Abdurrahman G枚k present贸 al tribunal los reportajes de las fotograf铆as objeto de sus publicaciones en las redes sociales junto con su petici贸n de defensa, en la que escribi贸 las historias de las fotograf铆as. A pesar de ello, fue condenado sin que se discutieran las noticias relevantes y su identidad como periodista. Sin embargo, el 煤ltimo p谩rrafo del art铆culo 7/2 de la Ley Antiterrorista pretende proteger a los periodistas por las noticias que difunden, estipulando que los mensajes y expresiones que se compartan con el fin de proporcionar noticias y no excedan el l铆mite de la cr铆tica no deben considerarse elemento de delito. Todo el mundo sab铆a que la sentencia dictada contra Abdurrahman G枚k no era legal y que el tribunal no actu贸 con fines legales. El tribunal no s贸lo no adopt贸 un enfoque jur铆dico, sino que se abstuvo de aplicar los art铆culos de la ley禄.

SER脕 RECURRIDA ANTE UN TRIBUNAL SUPERIOR

Afirmando que recurrieron la decisi贸n del tribunal local porque hab铆a una injusticia en la decisi贸n del tribunal local, Temur dijo: 芦Nuestra solicitud de apelaci贸n, que hicimos sobre la base de que la decisi贸n no se ajustaba a los criterios legales e incluso jur铆dicos, fue rechazada en cuanto al fondo con justificaciones impresas en un corto per铆odo de 3 meses. El Tribunal Regional de Apelaciones, aunque rechaz贸 el recurso en cuanto al fondo, ni siquiera sinti贸 la necesidad de discutir nuestra petici贸n de solicitud, nuestras objeciones en la petici贸n y las noticias visuales que presentamos al tribunal en su decisi贸n. El Tribunal de Apelaci贸n no justific贸 su decisi贸n en la originalidad del expediente y, como tal, actu贸 infringiendo la disposici贸n sobre la formaci贸n de una decisi贸n motivada. Esta decisi贸n revela que los tribunales de apelaci贸n no tienen perspectiva jur铆dica y pretenden castigar a los periodistas que velan por que lleguen a la sociedad noticias y opiniones que le conciernen. Vamos a solicitar un recurso debido a que la decisi贸n correspondiente no es legal ni jur铆dica禄.

Fuente: Mezopotamya Ajansa 鈥 Traducido por Rojava Azadi Madrid

<!–

–>