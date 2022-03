–

Desde que en abril de 2021, Tasaciones Hipotecarias fuera vendida al Grupo AT Valor, las condiciones laborales, perspectivas profesionales y clima laboral para la plantilla, no han dejado de degradarse. Lo mismo ha sucedido en las Relaciones Laborales con esta RLT. Es más, han resultado prácticamente inexistentes, ciñéndose muy puntualmente a temas que le interesaban a la empresa. Pero, ¿qué hay de los derechos, inquietudes o de lo que interesa a las personas trabajadoras?

Ante este panorama, nos vimos en la obligación de emprender distintas acciones sindicales como ya os hemos venido informando, incluidas las jurídicas, para tratar de revertir la situación, al menos, con la intención de que se cumplieran los mínimos exigibles legalmente, y que ante el peculiar estilo de la Dirección de la empresa, hoy por hoy se siguen incumpliendo sistemáticamente en muchos aspectos. Y es bajo esta actitud déspota e intransigente donde nos encontramos, resultando un escenario muy preocupante más propio de otros tiempos. Dicho equipo directivo, con Ángeles Aguilar Viyuela a la cabeza (Directora General y CEO de AT Valor y por tanto de T.H.), solo ha mantenido con nosotros una única reunión forzada por nuestra insistencia el día 6 de abril de 2021, para tratar de conseguir una adecuada y tranquila transición una vez se produjo la venta de la empresa. Lamentablemente fue todo un fracaso, y enseguida nos dimos cuenta que esto de las Relaciones Laborales, no les interesaba en absoluto. Y la confirmación de ello, se produjo el verano pasado, donde también, con la preceptiva insistencia por nuestra parte, finalmente tuvo lugar una reunión con dos asesores jurídicos externos designados por la empresa, quienes rompieron unilateralmente las conversaciones con esta Sección Sindical a las primeras de cambio. Esto, contraviene por completo las supuestas buenas intenciones, respeto y consideración hacia la plantilla que se desprende de lo manifestado por nuestra distinguida directora, que en su carta de bienvenida que nos hizo llegar después de la compra de T.H. aseguraba que “Es muy importante remarcar que para ATValor, Vosotros, los técnicos y gestores habéis sido la razón principal para llevar adelante este proyecto en este momento económico”. ¡ Qué gran decepción !, teniendo en cuenta además que en los últimos dos meses y medio se han producido tres despidos disciplinarios.

En este escenario del “ordeno y mando”, era cuestión de poco tiempo que empezaran a aflorar los conflictos, puesto que cuando se cercenan los derechos más básicos y no se cuenta con la participación y consulta de las personas trabajadoras a través de sus representantes legítimamente elegidos, lo normal es que nos veamos obligados a defendernos para no ser ignorados.

Así las cosas, tuvimos que cursar varias denuncias ante la Inspección de Trabajo por distintos motivos, muchos de ellos relacionados con la ausencia de información a la RLT, falta de participación en distintos procesos que afectan a la plantilla, o incluso relacionados con la Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Lamentablemente el referido organismo sufre una sobrecarga de trabajo, lo que está ralentizando la tramitación de las denuncias planteadas, aunque estamos realizando gestiones para tratar de reactivarlas y confiamos que en breve tengamos ya alguna resolución, puesto que varias de ellas resultan trascendentales para la plantilla.

Por si ello fuera poco, también han ido surgiendo diferentes conflictos a nivel individual de algunas personas trabajadoras, como el de una compañera que se vio obligada a presentar demanda en el juzgado por vulneración de derechos fundamentales (lo que coloquialmente se conoce como acoso), que por cierto, fue despedida disciplinariamente el día antes de la celebración del juicio por ese motivo, despido que finalmente quedó sin efecto, resolviéndose el asunto de forma satisfactoria para la trabajadora. También se produjeron otras dos demandas judiciales presentadas por sendas trabajadoras y asistidas por CGT, al verse vulnerados sus derechos de conciliación, y que afortunadamente se resolvió también de forma satisfactoria en sede judicial, teniendo que reconocer la empresa esos derechos, lo que resultaba bastante obvio. Sin embargo, la empresa les hizo llegar hasta el Juzgado para ello, cuando se podía haber resuelto amistosamente. En cualquier caso, y como ya hemos manifestado, nos satisface enormemente el resultado y que las compañeras puedan desempeñar su trabajo a distancia según lo que habían solicitado y que la empresa, en su línea, les había denegado.

Por otro lado, os informamos que el responsable de la Sección Sindical, conjuntamente con nuestro Sindicato CGT, también han interpuesto demanda en materia de vulneración del Derecho Fundamental a la Libertad Sindical, ante la exigencia de la empresa de rendir cuentas de la acción sindical que realiza este compañero, siendo una injerencia patronal nunca vista en los 25 años que lleva desempeñando esta función. Ya está señalado juicio para este mes de marzo y os informaremos al respecto en su momento. Así mismo, ya hemos presentado también demanda por Conflicto Colectivo ante la pretensión de la empresa de fiscalizar, vigilar o espiar los sistemas informáticos, incluidos los discos duros y correos de la plantilla, sin los debidos procedimientos ni garantías legales para ello. En este aspecto, no descartamos interponer también denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Y por si todo lo anterior fuera poco, el pasado 28 de enero nos informaron del despido disciplinario de otro trabajador, hecho este que ya calificamos de repugnante y perverso a la vista de la situación personal de este compañero y teniendo en cuenta además la dudosa evaluación realizada por la empresa para tratar de demostrar una supuesta existencia de bajo rendimiento, que ha sido la causa esgrimida por la Dirección de T.H., y que por ello consideramos desproporcionada y sacada interesadamente fuera de contexto. A este compañero supervisor también le estamos proporcionando el necesario asesoramiento para defenderse de semejante atropello.

Y ya para rematar, el pasado viernes día 4 nos comunicaron el despido, también por la vía disciplinaria de otro compañero más, al que también le hemos ofrecido asesoramiento. Esto es para lo único que cuenta la empresa con nosotros, para comunicarnos los despidos, que suponemos lo hacen para no encontrarse con sorpresas por defectos de forma y de esta manera poderse desprender de trabajadores sin contratiempos. Unos despidos, que se han comenzado a producir tan solo dos meses después de la expiración del acuerdo para la garantía del empleo suscrito con JLL en la operación de compraventa, establecido en seis meses a partir de dicha operación, lo que ya calificamos de insuficiente y poco comprometido con la plantilla, a pesar de las emotivas palabras de nuestra Directora en su escrito de bienvenida. Un acuerdo que se nos notificó verbalmente después de requerirlo en varias ocasiones, y que junto con el resto de condiciones establecidas en la operación mercantil, que puedan afectar a la plantilla, aun no se nos han entregado documentalmente, cuestión ya denunciada ante la Autoridad Laboral.

Pero la cosa no acaba ahí, ya que hemos tenido conocimiento de que se están denegando solicitudes de vacaciones, sin que la empresa ofrezca una justificación válida para ello, alterando ciertos criterios establecidos desde hace años. Por tanto, ya estamos estudiando también este tema y como primera medida le hemos manifestado a la empresa nuestro rechazo a esta situación y solicitado el cese de esta actitud inflexible, que además, no respeta los criterios existentes en la materia.

En definitiva, un panorama preocupante el que tenemos desde hace tiempo, y que desde luego, no hace recomendable ni atractivo en absoluto trabajar en esta empresa, motivo por el cual, son muchos los/as compañeros/as que ya la han abandonado voluntariamente desde nuestra integración al Grupo AT Valor para irse a la competencia o a otros sectores, siendo previsible que se sigan produciendo nuevas salidas. Además del ambientazo existente en la empresa, está la situación del negocio, que no parece ir por buen camino, aunque tampoco tenemos elementos suficientes para constatarlo, puesto que desde nuestra integración al Grupo AT Valor hace diez meses, no se nos ha facilitado dato alguno, a pesar de ser una de las informaciones contempladas en la legislación que la empresa está obligada a entregar a la RLT, y que por supuesto, es uno de los temas denunciados.

Sabemos que nuestros comunicados no le gustan a la Dirección de T.H., que parece resentirse cuando informamos de cuanto acontece en nuestra empresa, pero no somos responsables de sus actuaciones o de sus consecuencias, estando en su mano darle un giro a todo esto a través del diálogo y la negociación colectiva. Sin embargo, en lugar de eso incluso nos han llegado a amenazar con emprender acciones legales contra esta Sección Sindical a través de sus abogados, que hoy por hoy, parecen ser los únicos que tienen el trabajo asegurado a la vista de cuanto acontece. En cualquier caso, no vamos a sucumbir ante las presiones para censurarnos y seguiremos ejerciendo nuestros derechos al amparo de la Libertad Sindical.

Nunca, en la historia de T.H. que cuenta con 40 años de existencia, y que ha estado en manos de diversos y variados propietarios (grupos empresariales, fondos de capital riesgo, etc.), hemos tenido una conflictividad tan amplia y en un periodo de tiempo tan corto. En nuestra empresa, como en cualquier otra, las personas trabajadoras merecen respeto, tanto a su integridad física y moral como a sus condiciones laborales. Cuanto antes lo entienda la Dirección, y se aleje del estilo rancio y feudal que está practicando, mucho mejor para todos/as. Y si no, ya está aquí CGT para recordárselo día a día y luchar por ello.

Os seguiremos informando.