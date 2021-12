–

De parte de Paco Salud December 24, 2021

Conflicto abierto con la empresa Desguace

Par铆s

Varios trabajadores emprenden, a

trav茅s del Sindicato de Oficios Varios de Murcia de la CNT-AIT, un conflicto

sindical con la empresa Desguace Par铆s.

Todo se remonta al pasado abril,

cuando los trabajadores trataron, en varias ocasiones, de reunirse con la

direcci贸n de la empresa para reclamar que las horas extras que realizaban les

fueran pagadas como tales. Lejos de que la empresa se mostrara proclive para

llegar a un acuerdo, nuestros compa帽eros no recibieron m谩s que una negativa por

respuesta. 鈥淣os ense帽aron la puerta鈥, apunta uno de ellos.

Tras ello, decidieron emprender

acciones legales e interponer una demanda por lo Social por impago de horas

extra. Ello conllev贸 amenazas, coacciones y acoso laboral a uno de los

compa帽eros, concretado en la obligaci贸n de tener que realizar trabajos que no

correspond铆an a su funci贸n, cambio de horarios, etc. El detonante fue cuando se

impuso al compa帽ero una suspensi贸n de empleo y sueldo durante nueve d铆as. Convirti茅ndose

en una situaci贸n inaguantable, el trabajador se vio obligado a coger una baja

laboral por depresi贸n, en la que sigue actualmente.

Por si fuera poco, otro trabajador

sufri贸 un accidente laboral en su puesto de trabajo diario: una rotura de ligamentos

y menisco le ha dejado la pierna inmovilizada. Lo que en un principio fue

reconocido incluso por la propia empresa y por la Mutua como un accidente

laboral, posteriormente fue denegado y la empresa argumentaba que el accidente

sucedi贸 fuera del horario de trabajo, por lo que deb铆a ser atendido por la

Seguridad Social. De este modo, la empresa Desguace Par铆s est谩 tratando de

evadir su responsabilidad de garantizar a sus trabajadores su derecho al

respaldo social y sanitario en caso de accidente de trabajo.

La empresa Desguace Par铆s tiene varios

juicios abiertos debido a denuncias de sus trabajadores ante los continuos

abusos. Los trabajadores, de momento, prefieren mantener el anonimato ante el

temor a posibles represalias por parte de la empresa. No obstante, el conflicto

est谩 abierto y en proceso, e iremos dando noticias. Por lo pronto, compartimos

estas fotos de una pancarta que amaneci贸 en la ma帽ana de ayer en las

proximidades del emplazamiento de la empresa, y que rezaba 鈥淒esguace Par铆s, s茅

honesto con tus trabajadores. Paga las horas extra鈥. No sabemos qui茅n o qui茅nes

han decidido llevar a cabo esta acci贸n, pero desde el sindicato aplaudimos y

apoyamos la acci贸n de estos 鈥渉茅roes鈥 an贸nimos.

Desde el Sindicato de Oficios Varios

de Murcia, los trabajadores, as铆 como el resto de compa帽eras y compa帽eros de

esta organizaci贸n, exigimos a Desguace Par铆s que cese en sus atropellos y

abusos a los trabajadores que hacen que la empresa salga adelante. Que todas

las horas que trabajan sean retribuidas correctamente y que se les pague lo que

les corresponde. Que se reconozca el accidente de nuestro compa帽ero como lo que

fue: un accidente laboral, y que le garantice su derecho a la atenci贸n

sanitaria por parte de la Mutua.

Hasta que no sean satisfechas las

exigencias de nuestros compa帽eros, que no son ni m谩s ni menos que lo que

merecen no solo por ley sino por dignidad, no cesaremos en nuestro conflicto

con Desguace Par铆s y tomaremos las medidas que sean necesarias para ello. El

apoyo mutuo y la solidaridad entre lxs trabajadorxs es nuestra herramienta m谩s

preciada, as铆 que hacemos un llamamiento de solidaridad y apoyo hacia nuestros

compa帽eros, para que sepan que NO EST脕N SOLOS.

DESGUACE PAR脥S VULNERA GRAVEMENTE LOS

DERECHOS DE SUS TRABAJADORES

PAGAD A NUESTROS COMPA脩EROS Y

GARANTIZAD EL DERECHO A LA ATENCI脫N SANITARIA

Sindicato de Oficios Varios de Murcia

de la CNT-AIT