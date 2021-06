–

La demandante presta servicios como personal laboral en centros p煤blicos de ense帽anza, concretamente como profesora de religi贸n cat贸lica en un Instituto de Educaci贸n Secundaria. Los/as profesores/as de religi贸n de centros p煤blicos de educaci贸n no universitaria no perciben el complemento espec铆fico para la formaci贸n permanente (sexenio) como los/as dem谩s docentes.

En marzo de 2017, el TSJ Castilla y Le贸n estima parcialmente la demanda de conflicto colectivo interpuesta por la Asociaci贸n de Profesores de Religi贸n en Centros Estatales de la CCAA y declara el derecho de estos/as profesores/as de religi贸n al devengo -y consiguiente abono- del complemento, en las mismas condiciones que los funcionarios interinos docentes, incluidos los atrasos.

En abril de 2017, la demandante presenta demanda en solicitud del complemento con efectos desde el a帽o 2012 o, subsidiariamente, desde el 2015, si se tiene en cuenta que la demanda de conflicto colectivo ha interrumpido la prescripci贸n.

El Juzgado de lo Social estima parcialmente la demanda y reconoce su derecho al componente, pero con efectos retroactivos desde mayo de 2017, porque la acci贸n individual se ha ejercitado despu茅s de la sentencia colectiva. El TSJ confirma la sentencia de instancia y la demandante interpone recurso de casaci贸n para unificaci贸n de doctrina ante el TS.

La cuesti贸n litigiosa se centra en determinar el alcance de la retroactividad en el abono de las cantidades reconocidas en la sentencia de conflicto colectivo cuando la acci贸n individual se ejercita con posterioridad a aquella. En particular, si la interposici贸n del conflicto colectivo interrumpe o no el plazo de prescripci贸n de un a帽o de las acciones individuales posteriores y, por tanto, si el pago del complemento espec铆fico debe fijarse con un a帽o de anterioridad al ejercicio de la acci贸n individual o a la demanda de conflicto colectivo ( ET art. 59 ).

La Sala de lo Social del TS tiene en cuenta que:

El c贸mputo del plazo comienza desde que la acci贸n puede ejercitarse y se interrumpe por el ejercicio de la acci贸n;

El inicio del proceso de conflicto colectivo interrumpe la prescripci贸n de las acciones individuales con igual objeto;

La sentencia firme dictada en el proceso de conflicto colectivo produce efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes o que puedan plantearse;

Y concluye que la tramitaci贸n de un procedimiento de conflicto colectivo interrumpe la prescripci贸n de las acciones individuales que se hayan ejercitado o puedan ejercitarse con el mismo contenido, siempre que el trabajador est茅 incluido en el 谩mbito territorial y subjetivo del conflicto. Es decir, el plazo para ejercer las acciones individuales vuelve a computarse a partir del d铆a en que la sentencia de conflicto colectivo deviene firme.

Casa y anula la sentencia recurrida y estima el recurso de la trabajadora en cuanto a su derecho a percibir el complemento espec铆fico de formaci贸n permanente (sexenios), con efectos retroactivos a agosto de 2015.