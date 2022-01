–

CONFLICTO CON

LOS SALONES DE JUEGO JOKER

¿Por qué? Desde

el CNT-AIT Granada hemos constituido recientemente una sección sindical en la

empresa Verajoker S.L, empresa que aglutina a más de una veintena de salones de

juego solo en Granada. Suficiente hemos hablado desde este sindicato sobre

salones, casas de apuestas y la creciente problemática que origina en nuestros

barrios, cebándose cada vez más con nuestra juventud.

Hoy venimos

hablar de la problemática que estos salones tienen con sus propixs

trabajadorxs. Jornadas interminables, que superan con creces los máximos

permitidos por la ley vigente, con horarios de entrada pero no de salida, con

horas extras encubiertas y por supuesto no pagadas. Turnos de trabajo

asfixiantes, sin descanso para comer, y en ocasiones con menos de 12h entre

jornada y jornada, todo ello con una carga entre compañerxs desigual, con

excesivos turnos de noche concentrados entre las mismas personas.

Incumplimiento

de los descansos y las vacaciones debido a la extenuante carga de trabajo

anteriormente mencionada. Por si fuera poco a esto se le suma un brutal acoso

laboral, que ha derivando en que buena parte de la plantilla sufra ansiedad,

llegando a provocar una baja médica en algunos de ellos, ¿la respuesta de la

empresa ante esto? Culpabilizarles recrudeciendo el acoso al que ya estaban

sometidxs. Desde la sección, queremos poner freno a esto de una vez por todas,

estamos organizándonos y exigiendo el cumplimiento del convenio actual, ya

hemos enviado nuestras primeras reclamaciones a la empresa, aunque vendrán más.

Hemos designado

a compañerxs para tratar la temática de acoso laboral y la comunicación entre

los distintos centros, solicitamos a la empresa el plan de igualdad que por

número de trabajadorxs debería tener ( y el cual sospechamos no tienen) y hemos

solicitado una primera reunión con ella. Hasta el momento no hemos encontrado

respuesta alguna, la empresa, ignora las demandas del sindicato y difama sobre

el, en una clara muestra de represión sindical. Por ello nos concentramos hoy

aquí, para demostrarle que su represión no nos asusta y que en este sindicato

llegaremos donde tengamos que llegar para defender nuestros derechos, que

también son vuestros.

Si trabajas

aquí, o en cualquier otro lugar, si te has visto reflejada en una situación

similar, si quieres mejorar tus condiciones te animamos a perder el miedo,

porque juntos somos imparables.

ACUDE AL

SINDICATO, ORGANÍZATE

CNT – AIT

Granada