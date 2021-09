CONFLICTO DE LA SECCIÓN SINDICAL DE CNT-VIGO EN YOSEMITE VIRTUAL WEB

Hace 3 meses seis afiliados de CNT-Vigo crean una sección sindical en el centro de trabajo que tiene en Vigo la subcontrata de instalaciones de fibra óptica Yosemite Virtual Web, empresa con sede social en Cataluña que se dedicaba en ese momento a las altas de fibra de Masmóvil para la contrata Solutions 30 (antes Autronic) y que se caracteriza por pisotear con descaro los derechos de los y las trabajadoras. Nada nuevo en las telecomunicaciones, como bien saben nuestros compañeros y compañeras de CNT-Vigo del sector, lleno de subcontratas piratas.

La sección sindical de CNT-Vigo reclamó desde un primer momento la adecuación salarial al convenio del metal de la provincia de Pontevedra, dado que esta empresa utilizaba un convenio propio con ámbito provincial de Las Palmas para pagar a los trabajadores, algo que es ilegal y hasta el más despistado lo sabe, en el que la diferencia salarial por categoría entre el convenio de empresa provincial de Las Palmas y el que deberían percibir los trabajadores es de más de 500€, o sea, que no solo es que se esté aplicando un convenio que no es, sino que el administrador de Yosemite, Lyudvig Petrosian, consiguió que en Las Palmas le firmasen un convenio en el que los técnicos de instalación de fibra y mantenimiento cobrasen el salario mínimo, vamos un auténtico empresaurio, pero para que alguien trabaje para esta subcontrata pirata, abona a los trabajadores un plus de kilometraje para que le suba un poco el sueldo, obviamente un plus extrasalarial para no pagar a la Seguridad Social, vamos un truco más viejo que andar para atrás, y que para más inri, cuando un trabajador no cumple con la cantidad de trabajo que el sr. Petrosian cree que debe hacer, como si eso dependiese del trabajador y no de la contrata Solutions 30 que es la que indica cada día a cada trabajador las instalaciones o averías que tienen que hacer, pues le sanciona quitándole el plus de kilometraje, un auténtico corsario de la fibra.

Pero esto no es lo único que demanda y pelea nuestra sección, reclama además de las cantidades adeudadas del último año por esta razón, el pago de dietas, ya que trabajan en toda la provincia de Pontevedra, las horas extraordinarias realizadas que son entre 1 y 2 horas como mínimo cada día, los peajes, el gasto por reposición de herramientas y el pago del combustible, ya que el gran empresaurio paga a mes vencido una cantidad máxima por este concepto, aunque hayas gastado en el desempeño de tu trabajo más combustible pues no te lo paga, o sea, que sale del bolsillo de los trabajadores.

Ante este panorama la sección , como representante sindical único y con una representación más que mayoritaria en el centro de trabajo, conminó a la empresa a una reunión para tratar la tabla reivindicativa, pero la respuesta del sr. Petrosian fue el despido de los primeros tres compañeros de la sección, incluyendo al delegado. La represión sindical por parte del empresario fue una constante desde ese momento y un compañero más abandonó la sección durante una convocatoria de huelga (no legalizada) que pretendía forzar el pago del combustible. Los últimos compañeros que continuaban en la empresa fueron despedidos, pero esto no significa que no continúen luchando contra los métodos amenazadores y represivos de la empresa, grabando y documentando la actitud mafiosa del dueño hacia nuestros compañeros y seguirán realizando piquetes y concentraciones enfrente de la sede de la contrata Solutions 30, ya que es responsable subsidiaria de lo que haga Yosemite, ya que esta última ha cerrado su sede en Vigo después de despedir a los últimos miembros que quedaban en la sección, eso si, los sin vergüenzas de Yosemite además de despedir no pagan siquiera la última nómina y finiquito a los trabajadores, aunque en este caso gracias al piquete conseguimos que dos compañeros recibiesen parte de una de las nóminas adeudadas, del lo que no saben en Yosemite es que cuanto mayor es la represión mayor va a ser la lucha y a partir de ahora nuestra lucha se incrementa, porque no vamos a parar hasta el triunfo total de la causa de la defensa, lucha y dignidad de la clase trabajadora, porque la solidaridad y el apoyo mutuo es nuestra mejor herramienta, y si piensa el administrador de Yosemite que esto se va a quedar así y vamos a interponer unas demandas judiciales y esperar a ver si es magnánimo un juez ante la más lacerante

injusticia no nos conoce.

Contra la explotación. Unión acción y autogestión!!!

Técnicos en loita!!

CNT-Vigo en loita!!!