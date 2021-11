–

De parte de ANRed November 28, 2021 33 puntos de vista

A fines del a帽o pasado el conflicto por el Sahara Occidental -que hab铆a estado latente durante casi tres d茅cadas- estall贸 nuevamente cuando el ej茅rcito marroqu铆 avanz贸 hacia la llamada zona de amortiguamiento de guerra en el sur del S谩hara Occidental, el 13 de noviembre de 2020, para disolver una manifestaci贸n de activistas saharauis. Al hacerlo, viol贸 un acuerdo de alto el fuego firmado en 1991 con el Frente Polisario (acr贸nimo de Frente Popular de Liberaci贸n de Saguia al-Hamra y R铆o de Oro). Este 煤ltimo declar贸 inmediatamente nulo el acuerdo y reanud贸 la lucha despu茅s de casi tres d茅cadas. Marruecos recibi贸 el apoyo del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en diciembre de 2020 reconoci贸 como leg铆tima la ocupaci贸n de facto del reino de Marruecos de la ex colonia espa帽ola. Por Jorg Tiedjen/ Jungle Welt

Cuando se trata de la lucha por la independencia del Sahara Occidental y del Frente Polisario , el trasfondo del conflicto generalmente s贸lo se explica de forma abreviada. Se olvida colocarlo en la historia de las luchas anticoloniales de la regi贸n. El norte de 脕frica siempre ha jugado un papel importante en esto. En Argelia, esto es m谩s dolorosamente consciente que en otros pa铆ses: cuando los argelinos celebraron la victoria contra la Alemania nazi en S茅tif el 8 de mayo de 1945 y mostraron su bandera nacional, conscientes de que el dominio colonial tambi茅n terminar铆a, fueron atacados por colonos franceses y su polic铆a, y decenas de miles fueron enterrados en fosas comunes.

Al igual que los argelinos, la mayor铆a de los marroqu铆es se hab铆an opuesto duramente a todo gobierno extranjero desde el principio, durante siglos. Pero, al final, fue el propio sult谩n quien pidi贸 ayuda a Francia en 1912 para evitar su violento derrocamiento por parte de insurgentes que quer铆an evitar que el pa铆s fuera entregado. As铆 se firm贸 el Tratado de Protectorado de Fez, que otorg贸 a Francia amplios poderes.

Otra peculiaridad era que Marruecos se hab铆a dividido en varias zonas desde el Tratado de Algeciras de 1904. La provincia del Rif qued贸 en manos de Espa帽a, al igual que una franja de tierra en el sur. Las ciudades de Ceuta (19 km2) y Melilla (12 km2) ya estaban bajo soberan铆a de Madrid, [desde 1580 la primera 鈥揳ntes estuvo bajo soberan铆a portuguesa desde 1415- y desde 1496 la segunda].

El S谩hara Occidental hab铆a sido adjudicado a Espa帽a en la Conferencia Africana de Berl铆n en 1884/85. T谩nger se convirti贸 en zona internacional.

En la Guerra del Rif [las tribus del Rif se unieron contra las autoridades coloniales del protectorado espa帽ol y franc茅s] que dur贸 de 1911 a 1927, los rife帽os comandados por Mohammed ben Abdelkrim Al-Khattabi (1882-1963) resistieron durante cinco a帽os tras aniquilar en 1921 a todo el ej茅rcito colonial en Anoual (N.de la E.: se conoce como el Desastre de Annual, en el cual murieron 11.500 soldados espa帽oles, 9.000 civiles espa帽oles, y 2.500 rife帽os que luchaban del lado espa帽ol. Las fuerzas espa帽olas eran de unos 36.000 hombres 鈥揺ntre civiles y militares 鈥 y las tribus rife帽as, unos 18.000. Seg煤n historiadores, Espa帽a dedic贸 en 1920 la mitad de su presupuesto nacional al gasto militar).

La Rep煤blica Confederal de las Tribus del Rif

Bajo el liderazgo de Abdelkrim Al-Khattabi (N.de la E.: sus t谩cticas guerrilleras fueron estudiadas por otros l铆deres como H贸 Ch铆 Minh, Mao Zedong y el Che Guevara) el ej茅rcito del Rif no s贸lo resisti贸 a los franceses 鈥 que se hab铆an apresurado a ayudar a su vecino ib茅rico 鈥 durante cinco a帽os, sino que tambi茅n fund贸 la primera Rep煤blica Confederal de las Tribus del Rif. (N.de la E.: A partir de 1925, los franceses intervinieron de lleno en el conflicto, con 60.000 efectivos. Las fuerzas franco-espa帽olas bombardearon con gas mostaza tanto al ej茅rcito del Rif como a la poblaci贸n civil).

La historiadora Mar铆a Rosa de Madariaga describi贸 el resultado de esta guerra despiadada con la frase: 芦Si hubiera ganado Abdelkrim, Espa帽a se habr铆a salvado de Franco禄. Franco (y otros militares golpistas) que luego se alzaron contra la Segunda Rep煤blica, estaban al mando de tropas espa帽olas en la Guerra del Rif.

Abdelkrim, a quien se venera como un h茅roe en Marruecos, fue deportado por Francia a la isla de La Reuni贸n, una posesi贸n francesa de ultramar (N.de la E: a punto de ser derrotado, prefiri贸 rendirse a Francia, antes que ser juzgado por Espa帽a, que no desisti贸 en su intento y reclam贸 a Francia durante a帽os 鈥搒in 茅xito 鈥 su extradici贸n). En 1947, durante un permiso para un viaje, en una escala en un puerto egipcio, Abdelkrim logr贸 escapar y recibir asilo pol铆tico en Egipto. En El Cairo, abri贸 la oficina del Magreb de la Liga 脕rabe. Su plan era poner fin al dominio colonial en el norte de 脕frica mediante una lucha coordinada.

R茅gimen neocolonial

Francia pact贸 una paz con T煤nez y Marruecos para poder mantener Argelia. Al igual que en Argelia, en Marruecos apareci贸 un Ej茅rcito de Liberaci贸n Nacional (ALN). Mejor dicho, eran dos: uno en el norte, que operaba desde la zona espa帽ola, y otro en el sur, con bases en el S谩hara Occidental. Marroqu铆es y saharauis lucharon juntos y a trav茅s de territorios en una guerra de guerrillas contra las potencias ocupantes francesas y espa帽olas. Al mismo tiempo, hubo organizaciones en las ciudades que llevaron a cabo ataques contra los franceses. Pero en Marruecos todas las esperanzas descansaban en el sult谩n Ben Youssef, quien encabez贸 el movimiento nacionalista urbano. Finalmente fue destituido por Francia en 1953 y deportado a Madagascar. A partir de ese momento, su regreso fue la principal demanda del Movimiento por la Independencia (Istiqlal), organizado principalmente por el partido del mismo nombre.

Cuando el sult谩n regres贸 en 1955, lo acompa帽aba Mohammed Oufkir, un oficial de las tropas coloniales francesas que se destac贸 en Indochina y que m谩s tarde se convirti贸 en ministro del Interior bajo el mando del hijo de Ben Youssef, Hassan. En los tratados con Francia y Espa帽a, la liberaci贸n de Marruecos del estatus de protectorado fue regulada mientras se salvaguardaban los intereses franceses. Lo que el movimiento nacional se hab铆a olvidado de negociar era la participaci贸n en el poder. Hab铆a un parlamento presidido por Mehdi Ben Barka, un representante de la izquierda anticolonial. Pero la C谩mara de Diputados estaba en gran parte fuera de su poder. Ben Barka intent贸 en vano hacerse con el control del ALN. Hassan y Oufkir, en cambio, formaron las fuerzas armadas reales, que junto con los servicios secretos, la polic铆a y otras unidades son los pilares m谩s importantes, si no siempre seguros, de la monarqu铆a. En vista de la creciente concentraci贸n de poder en manos del sult谩n, que s贸lo se convirti贸 en 芦rey禄 despu茅s de la independencia -numerosos rituales de la corte no son tan medievales como aparentan- Ben Barka opt贸 por la 芦Opci贸n Revolucionaria禄 鈥 el t铆tulo de uno de los sus escritos. En 1965 fue secuestrado en Par铆s y luego torturado y asesinado por Oufkir. En ese momento Barka se encontraba en proceso de organizaci贸n de la Tricontinental en La Habana. (N.de la E.: La Tricontinental (abreviatura de Primera Conferencia Tricontinental de La Habana de Solidaridad de los Pueblos de 脕frica, Asia y Am茅rica Latina) fue un encuentro pol铆tico internacional realizado entre el 3 y el 15 enero de 1966 en Cuba. Asistieron m谩s de 500 delegados de 82 naciones de 脕frica, Asia y Latinoam茅rica para formar una alianza contra el colonialismo y el imperialismo militar y econ贸mico. All铆 se cre贸 la Organizaci贸n de Solidaridad de los Pueblos de 脕frica, Asia y Am茅rica Latina (OSPAAAL), que extend铆a el Movimiento de Pa铆ses No Alineados, de 1955, y la Organizaci贸n de Solidaridad de los Pueblos Afroasi谩ticos (OSPAA) de 1957).

El sult谩n pidi贸 ayuda a las potencias coloniales para exterminar a la milicia popular que luch贸 por la independencia

Los restos del ALN, que no quiso rendirse a la monarqu铆a, fueron aniquilados por primera vez en el S谩hara Occidental con la ayuda de las fuerzas armadas espa帽olas y francesas en la llamada Op茅ration Ecouvillon. (N.de la E.: recomiendo leer el enlace). Mohammed V 鈥搉ombre que asumi贸 Ben Youssef desde la conversi贸n del sultanato en reino 鈥 al igual que hizo el sult谩n en 1912, prefiri贸 pedir ayuda a las potencias coloniales, antes que poner en peligro su poder. Su hijo Hassan estuvo personalmente involucrado en la guerra contra los 芦insurgentes禄 en el Rif. Sucedi贸 a su padre en el trono en 1961 despu茅s de que su padre muriera repentinamente en una operaci贸n m茅dica de rutina.

El r茅gimen de Hassan se volvi贸 cada vez m谩s tir谩nico y la izquierda en particular fue perseguida sin piedad. Se hicieron varios intentos para derrocar a Hassan. Durante el golpe de 1971, escap贸 por poco escondi茅ndose en un ba帽o durante el asalto de los soldados a una fiesta; la segunda vez en 1972, los pilotos de combate que quer铆an derribar su avi贸n hab铆an cargado las municiones equivocadas y dispararon al Boeing pero no pudieron derribarlo. Mucho m谩s tarde, Mohammed 芦Fqih禄 Basri, un confidente cercano de Ben Barka, revel贸 que la Uni贸n Nacional de Fuerzas Populares (UNFP), socialista, que ellos cofundaron, hab铆a trabajado con el ministro del Interior Oufkir en el 煤ltimo golpe. El plan era dejarle hacer el trabajo sucio a Oufkir y luego hubieran intentado tomar el poder ellos mismos.

Los que intentaron derrocarlo, y tambi茅n numerosos ciudadanos que no estaban relacionados con el golpe contra el monarca, as铆 como los soldados rasos y la familia del general Oufkir, fueron asesinados o recluidos en mazmorras en el desierto.

All铆 sobrevivieron durante m谩s de veinte a帽os en condiciones inimaginables, inadvertidas por la comunidad internacional, hasta que en 1990 el periodista y escritor franc茅s Gilles Perrault comenz贸 a hablar en su libro Notre ami le Roi (Nuestro amigo el rey) de los horrores de los a帽os de plomo y el 芦jard铆n secreto de su majestad禄.

脷ltimo intento de derrocar la monarqu铆a marroqu铆

En la primavera de 1973 tuvo lugar uno de los 煤ltimos intentos de derrocar a la monarqu铆a. El plan termin贸 en desastre. Fqih Basri hab铆a creado una organizaci贸n armada (Tanzim) para la UNFP. Sus miembros estaban familiarizados con la lucha guerrillera en Palestina. Tambi茅n se hab铆a establecido una red de antiguos combatientes del ALN (Ej茅rcito de Liberaci贸n Nacional) en el Medio y Alto Atlas. Se supon铆a que los combatientes de Tanzim se infiltrar铆an a trav茅s de la frontera argelina y atacar铆an junto a la poblaci贸n local, la comisar铆a de polic铆a de Moulay Bouazza. Con las armas capturadas all铆, se ampliar铆a la guerra de guerrillas. Las c茅lulas de la UNFP (Uni贸n Nacional de Fuerzas Populares) hab铆an preparado acciones en las ciudades, con el objetivo de desencadenar un levantamiento que continuara extendi茅ndose. Por 煤ltimo, pero no menos importante, hay que decir que esto fue un intento de liberaci贸n de los restos del colonialismo, un proceso que se interrumpi贸 al comienzo de la 芦independencia禄 cuando se estableci贸 una monarqu铆a.

Pero sali贸 mal todo lo que podr铆a salir mal, como describe Alexander Mehdi Bennouna en su libro H茅ros sans gloire: 脡chec d鈥檜ne r茅volution 1963-1973. (N.de la E.: Lamentablemente no est谩 traducido al castellano. En franc茅s pueden encontrarlo aqu铆. Alexander Mehdi Bennouna, nacido en Alemania Oriental es hijo del l铆der revolucionario marroqu铆 Mohamed Bennouna, y de madre alemana).

Igual que Par铆s dec铆a que Argelia no era una colonia, sino un departamento separado de Francia, que no quer铆a abandonar bajo ninguna circunstancia, Espa帽a segu铆a insistiendo en que el S谩hara Occidental era territorio de ultramar y se negaba a descolonizarlo. Despu茅s de que el 谩rea fuera adjudicada a Espa帽a en la Conferencia Africana de Berl铆n, hab铆an pasado d茅cadas antes de que el poder colonial la pudiera controlar. Tradicionalmente, los n贸madas de origen 谩rabe-bereber hab铆an vivido en esa extensi贸n de tierra.

Los nacionalistas marroqu铆es, por otro lado, justifican su reclamo de la regi贸n haciendo referencia a la Historia. El Sahara Occidental hab铆a pertenecido al sultanato en varias ocasiones, sobre todo cuando las dinast铆as del sur se hab铆an apoderado de la zona. El S谩hara Occidental tiene una larga tradici贸n de lucha de liberaci贸n anticolonial: el erudito isl谩mico y l铆der partidista Ma Al-Ainain (1830-1910), por ejemplo, organiz贸 la resistencia all铆 contra el poder colonial franc茅s y fund贸 la ciudad de Smara, que se convirti贸 en el centro religioso de los saharauis. En cualquier caso, cuando el sult谩n firm贸 el Tratado de Fez, Marruecos termin贸 aproximadamente dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. Por su membres铆a en la ONU y la Uni贸n Africana, Marruecos ha reconocido las fronteras coloniales as铆 como el derecho de los pueblos a la autodeterminaci贸n. Sin embargo, hasta el d铆a de hoy, los marroqu铆es reclaman territorios no s贸lo en las 芦provincias del sur禄, sino tambi茅n en relaci贸n con Argelia (provincia de B茅char), Espa帽a (enclaves e islas hasta Canarias), Mali (provincia de Tombuct煤) y, sin olvidar, toda Mauritania.

Escapar al frente de guerra

Los acontecimientos de Moulay Bouazza fueron una r茅plica tard铆a de la lucha anticolonial. La lecci贸n que se aprendi贸 del fracaso tan obvio, casi grotesco, fue que el levantamiento en Marruecos ya no ten铆a ninguna posibilidad. Fue diferente en el S谩hara Occidental. Los espa帽oles hab铆an sofocado un movimiento de liberaci贸n inicial. Pero el Polisario, fundado en 1973, se fortaleci贸. Tambi茅n creci贸 la presi贸n internacional sobre Espa帽a para que liberara la colonia. Marruecos y Mauritania jugaron un papel decisivo en la inclusi贸n del S谩hara Occidental en la lista reci茅n creada de 谩reas no aut贸nomas que se descolonizaron a principios de la d茅cada de 1960. Los residentes tendr铆an que poder determinar su suerte ellos mismos a trav茅s de un refer茅ndum. Al mismo tiempo, sin embargo, el reino hab铆a encargado al Tribunal de Justicia de La Haya que emitiera una opini贸n sobre sus reclamaciones en el S谩hara Occidental.

El laudo arbitral de La Haya se dict贸 en oto帽o de 1975 y fue desfavorable para Marruecos, algo que a menudo se mantiene en secreto dentro del pa铆s. Pero un poco despu茅s surgi贸 una oportunidad 煤nica para que el rey marroqu铆 pasara por alto la debacle y al mismo tiempo intentara limpiar el estigma de la monarqu铆a, de haber traicionado al S谩hara Occidental al comienzo de la independencia.

El dictador espa帽ol Franco estaba en su lecho de muerte. Al igual que su padre antes, Hassan II se present贸 como un h茅roe nacional y lanz贸 una enorme campa帽a de propaganda. Cientos de miles de marroqu铆es fueron llevados a la frontera con el S谩hara Occidental. Armados con banderas marroqu铆es y el Cor谩n, se supon铆a que deb铆an avanzar hacia el S谩hara Occidental en una 芦marcha verde禄 para 芦reunir禄 simb贸licamente con el reino las 芦provincias del sur禄 perdidas.

Antes de la muerte de Franco, Hassan II lleg贸 a un acuerdo con su sucesor designado, Juan Carlos. En noviembre de 1975 se firm贸 el ilegal 芦Tratado de Madrid禄 entre Mauritania, Marruecos y Espa帽a. En consecuencia, el S谩hara Occidental deber铆a dividirse entre los dos primeros pa铆ses. Los militares espa帽oles se retiraron, pero se deb铆an preservar los intereses de la antigua potencia colonial.

El ej茅rcito marroqu铆 lleg贸 tras la 芦marcha verde禄 con bombas de napalm y f贸sforo. Numerosos saharauis huyeron a Tinduf, en Argelia, donde 170.000 viven en campos de refugiados hasta el d铆a de hoy. Est谩n bajo la administraci贸n del Polisario, que hab铆a logrado unir a gran parte de los saharauis detr谩s de ellos desde 1973. El movimiento revolucionario goz贸 de una amplia simpat铆a y se implementaron elementos de su programa de izquierdas. El Polisario inici贸 una guerra de guerrillas contra los ocupantes. Despu茅s de unos a帽os, el ej茅rcito mauritano fue expulsado. Hab铆a sufrido grandes p茅rdidas, hubo un golpe de Estado en Mauritania y el nuevo l铆der firm贸 un tratado de paz con la Rep煤blica 脕rabe Democr谩tica Saharaui (DARS).

Marruecos intent贸 entonces ocupar la parte del Sahara Occidental reclamada anteriormente por Mauritania. Finalmente, con la ayuda de pa铆ses como EEUU, Israel y Alemania Occidental, el reino comenz贸 a construir un gran muro para separar las 谩reas ocupadas por Marruecos del Sahara Occidental 鈥揺specialmente las zonas costeras y las minas de fosfato de Bou Cr芒 鈥 de las 谩reas liberadas por el Polisario para evitar su acceso a la zonas mineras.

Este muro se extiende 2.700 kil贸metros a trav茅s del desierto, desde el sur de Marruecos hasta el Atl谩ntico cerca de la llamada zona de amortiguamiento de Guerguerat, donde el ej茅rcito marroqu铆 rompi贸 recientemente el acuerdo de alto el fuego celebrado en 1991 bajo la mediaci贸n de la ONU en noviembre. (N.de la E.: Guerguerat es un puesto fronterizo no reconocido internacionalmente 鈥 una aduana junto a un muro en medio del desierto 鈥 que conecta el S谩hara Occidental con Mauritania. Seg煤n el Acuerdo Militar firmado entre la ONU con Marruecos y el Frente Polisario, en la franja de Guerguerat no puede haber hombres armados de ninguno de los actores del conflicto. En 2017, Marruecos empez贸 a asfaltar el paso, que es fundamental para las exportaciones marroqu铆es a 脕frica a trav茅s de Mauritania. El Polisario paraliz贸 la carretera, instal贸 la bandera de su Rep煤blica y su propio punto de control. Marruecos envi贸 a sus fuerzas armadas. Ante los llamamientos de la ONU, el Polisario se retir贸 para no incumplir los acuerdos firmados).

A principios de la d茅cada de 1990, Hassan II estuvo bajo presi贸n. Notre ami le Roi, el libro de Gilles Perrault, hab铆a sacudido su reputaci贸n. Marruecos se hab铆a hundido socialmente. Los disturbios eran brutalmente reprimidos y hasta se despleg贸 la fuerza a茅rea en la ciudad de Tetu谩n, cuando la gente protestaba por el aumento de los precios del pan. La oposici贸n fue eliminada en gran medida.

En 1975, el mismo a帽o en que comenz贸 la ocupaci贸n del S谩hara Occidental por parte de Marruecos, uno de los 煤ltimos grandes combatientes de la resistencia, el cofundador de la UNFP, Omar Benjelloun 鈥 ingeniero, abogado, periodista y sindicalista 鈥 fue asesinado por un comando de la 鈥淛uventud Isl谩mica鈥, al que pertenec铆a el ministro Abdelillah Benkirane. Un preludio siniestro a帽os antes de Afganist谩n: los islamistas fueron manipulados por el 芦Estado profundo禄 para acabar con la izquierda. Luego se volvieron contra el propio Estado.

Pueblos Potemkin

Al final, Hassan II decidi贸 dar un paso sorprendente: entreg贸 el gobierno de la llamada Alternancia, al pol铆tico de la USFP (Uni贸n Socialista de Fuerzas Populares, organizaci贸n sucesora de la UNFP) Abderrahmane Youssoufi. Cuando muri贸 Hassan II en 1999 y Mohammed VI le sucedi贸, un Marruecos democr谩tico parec铆a a su alcance. Pero lo que sucedi贸 en cambio fue el establecimiento de aldeas Potemkin. (N.de la E.: Un 芦pueblo Potemkin禄 es una construcci贸n falsa cuyo prop贸sito es proporcionar una fachada para ocultar que las cosas van mal. El t茅rmino proviene de una supuesta aldea port谩til falsa construida por el ministro ruso Potemkin en 1787 para impresionar a la emperaztriz Catalina II en un viaje por Crimea. Aunque los historiadores sostienen que el relato es ficticio y Potemkin s贸lo hizo engalanar los pueblos).

En Marruecos hoy en d铆a hay grandes centros comerciales, autopistas de T谩nger a Casablanca y tambi茅n hay un TGV (tren de alta velocidad). Al mismo tiempo, las aldeas rurales quedan aisladas en invierno y se las deja libradas a su suerte. Adem谩s de los oasis de lujo, unos pasos m谩s all谩 hay pura miseria. No hay elecciones libres y democr谩ticas, como tampoco hay un poder judicial independiente. Sus ciudadanos tienen que temerlo todo de este Estado.

Los puntos en los que todos deben creer est谩n pintados en las cadenas monta帽osas para ser recordados permanentemente: Allah, Al-Malik, Al-Watan ( Dios, Rey, Patria). Esto naturalmente tambi茅n incluye el S谩hara Occidental, del que es mejor no hablar en absoluto, as铆 como uno debe guardar silencio sobre esa trinidad antes mencionada. En este sistema opresivo, ni siquiera los islamistas se atreven 鈥揳ctualmente, al menos nominalmente forman parte del gobierno 鈥 a cuestionar decisiones gubernamentales que les resultan desagradables, como el reconocimiento diplom谩tico de la ocupaci贸n israel铆. Porque no son ellos los que tienen voz en el pa铆s, sino el gabinete real. La reforma constitucional surgida por revueltas populares del 2011 no hizo nada para cambiar eso.

Estas informaciones se pueden encontrar en numerosos art铆culos y libros de valientes periodistas como Omar Brouksy: El rey es el propietario de la OCP, la Office Ch茅rifien des Phosphates (la miner铆a productora de fosfatos) y gana dinero de la extracci贸n de fosfatos en el S谩hara Occidental. De hecho, la mayor铆a de las empresas marroqu铆es le pertenecen al monarca de una forma u otra. A veces estas empresas reciben subsidios del Estado, de la misma forma que el Estado paga constitucionalmente el mantenimiento del soberano. El aparato de poder del rey determina a qui茅n se le permite en 煤ltima instancia abrir un negocio y c贸mo terminan las elecciones. El rey dirige personalmente a los militares. El servicio secreto tiene hoy a su disposici贸n todo un arsenal de programas de espionaje en Internet para poder detectar y eliminar oponentes. Los partidos resultan ser t铆teres de la monarqu铆a y periodistas e intelectuales son el blanco del aparato estatal. Uno de ellos es el profesor universitario Ma芒ti Monjib, que fue arrestado porque se hab铆a atrevido a tratar con imparcialidad la Historia de Marruecos y a tender puentes con los fragmentados restos de la oposici贸n. (N.de la E: Ma芒ti Monjib, es un profesor universitario, historiador y escritor marroqu铆, que apoya al periodismo de investigaci贸n. En diciembre de 2020, fue arrestado acusado falsamente de 鈥渓avado de dinero y fraude鈥 por el gobierno de Marruecos. Tras una huelga de hambre y la protesta internacional, fue puesto en libertad condicional en marzo de 2021).

Si bien Marruecos se presenta al mundo exterior como un pa铆s progresista y muestra un rostro amistoso en ciudades como Rabat, como muestran las 芦filtraciones de Coleman禄 de documentos de diplom谩ticos marroqu铆es, hace todo lo posible para mejorar su propia imagen y la prensa Influir en consecuencia, se presenta sin rodeos en los territorios ocupados como la potencia colonial que es. (N.de la E.: Las Filtraciones de Coleman son un Wikileaks magreb铆. Bajo la identidad de Chris Coleman, un internauta an贸nimo empez贸 en 2014 a divulgar cientos de documentos y correos de la diplomacia, la inteligencia y la Defensa de Marruecos, con grav铆simas revelaciones. Las autoridades marroqu铆es no desmintieron la autenticidad de esas filtraciones, y en un primer momento acusaron veladamente a Francia de estar detr谩s de las mismas, m谩s tarde acusaron a Argelia).

Los saharauis, que han estado esperando su refer茅ndum desde 1991, iniciaron una intifada, seguida de las protestas de Gdeim Izik en 2010. La respuesta siempre ha sido la represi贸n, aunque los colonos marroqu铆es tambi茅n han sido utilizados como matones durante a帽os. En los juicios, los activistas son condenados a d茅cadas de prisi贸n con confesiones obtenidas mediante tortura y luego colocados en confinamiento solitario.

En diciembre de 2020, poco antes del final del mandato del presidente de Estados Unidos Donald Trump, el reino acept贸 un acuerdo: Reconocimiento de la ocupaci贸n israel铆 a cambio del reconocimiento de la ocupaci贸n marroqu铆 en el Sahara Occidental.

La operaci贸n militar en Guerguerat contra manifestantes saharauis el 13 de noviembre fue una violaci贸n deliberada del acuerdo de alto el fuego de 1991. Las consecuencias eran previsibles. Desde entonces, el Polisario ha estado atacando posiciones del ej茅rcito marroqu铆 detr谩s del muro protector. Oficialmente, la guerra en Marruecos todav铆a est谩 silenciada. Argelia ha demostrado su disposici贸n a la guerra, realizando maniobras. Vale la pena recordar que poco despu茅s de la independencia de Argelia, Marruecos crey贸 que pod铆a derrotar a los argelinos durante la Guerra de las Arenas (1963-1964) y fracas贸.