CONFLICTO
LABORAL CONTRA CAFÉ URBAN POR NO RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.
SEGUIMOS
EN LUCHA EN EL CONFLICTO LABORAL A CAFÉ URBAN EN LA FELGUERA POR NO RESPETAR
LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES.
*LA
CAFETERÍA URBAN DE LA FELGUERA TENIA EN SU PLANTILLA AL MENOS A UN TRABAJADOR
SIN DAR DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL. POR ESTE MOTIVO INTERPUSIMOS DENUNCIA
ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO.
*LA
INSPECCIÓN DE TRABAJO DIO DE ALTA DE OFICIO A ESTE TRABAJADOR EN LA SEGURIDAD
SOCIAL.
*NOS
PUSIMOS EN CONTACTO CON EL EMPRESARIO PARA QUE SE ABONASEN LOS JORNALES
CORRESPONDIENTES AL TRABAJADOR, PERO LA GERENCIA DE LA CAFETERÍA URBAN NOS DA
LARGAS.
*AUNQUE
TOMAREMOS LAS MEDIDAS OPORTUNAS ANTE LA LEY BURGUESA CREEMOS IMPRESCINDIBLE QUE
LA POBLACIÓN TRABAJADORA DE LANGREO SEPA LO QUE EN LA CAFETERÍA URBAN OCURRE.
“LA
CLASE OBRERA DE LANGREO DEBE SABER DÓNDE GASTA SU DINERO.”
NO
CONSUMAS DONDE EXPLOTAN A NUESTROS JOVENES.
*NO
VAMOS A CEDER ANTE NINGÚN TIPO DE EXTORSIÓN*
CNT-AIT
LA FELGUERA
Fuente: Pacosalud.blogspot.com