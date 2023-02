–

Conflicte sindical a la mansi贸 privada de Strancally Castle

(English version at the end. Versi贸n en castellano m谩s abajo)

Els propietaris adinerats del castell de Strancally, a Irlanda, s鈥檈nfronten a una llarga llista de reclamacions presentades per treballadores del seu servei dom猫stic i de manteniment.

Les reclamacions s贸n les seg眉ents:

Acomiadament nul.

Abs猫ncia d鈥檃lgunes n貌mines.

Quantitats abonades no reflectides a les n貌mines.

Deducci贸 il路legal de salaris.

Impagament de quantitats degudes.

Impagament de quantitats de preav铆s d鈥檃comiadament.

Hores extres obligat貌ries per sobre del m脿xim perm猫s.

Abs猫ncia de descans setmanal apropiat.

Contracte de treball que cont茅 informaci贸 falsa o enganyosa.

Les treballadores, recolzades pel sindicat llibertari de la Marina Alta, denuncien que van patir l鈥檃comiadament per sol路licitar una revisi贸 salarial i queixar-se per la sobrec脿rrega de treball que patien a la mansi贸 privada, i han anunciat que lluitaran per aconseguir la seua readmissi贸 al lloc de treball.

La confederaci贸 anarcosindical CNT-AIT i les organitzacions germanes de l鈥橝ssociaci贸 Internacional de Treballadors han mostrat la seua solidaritat amb les treballadores en lluita, i han notificat a l鈥檈mpresa l鈥檕bertura de conflicte sindical i l鈥檌nici d鈥檃ccions de suport. L鈥檃ssociaci贸 obrera Organise, amb base a Irlanda, tamb茅 ha mostrat p煤blicament el suport a les reivindicacions.

Els inspectors de la Comissi贸 de Relacions Laborals irlandesa (WRC) ja han confirmat l鈥檈xist猫ncia d鈥檌rregularitats a les n貌mines, i han certificat que el pagament de les hores extres es va fer incomplint la llei de salaris irlandesa (Payment of Wages Act).

L鈥檈mpresa familiar dels propietaris del castell haur脿 de facilitar les n貌mines no lliurades a les treballadores i regularitzar els seus salaris i impostos, i ha iniciat un proc茅s de revisi贸 dels pagaments a la seua nombrosa plantilla de treballadors 鈥渄om猫stics鈥.

En un acte m茅s de prepot猫ncia, els poderosos propietaris de Strancally Castle, Gianni i Michael Alen-Buckley, han contractat un advocat que planteja un recurs a les queixes de les treballadores al路legant que s贸n 芦infundades禄, de manera que la resta de les reclamacions de les treballadores queda pendent dadjudicaci贸 per part de la Comissi贸 de Relacions Laborals.

Gianni Alen-Buckley, nascuda Giancarla Maria Gerarda Forte, i el seu marit Michael s鈥檈nfronten a l鈥檃cci贸 obrera autoorganitzada de les anarcosindicalistes, que han dedicat m茅s d鈥檜n segle d鈥檋ist貌ria a lluitar contra el capitalisme i per una societat lliure d鈥檈xplotaci贸.

https://www.youtube.com/@cnt-aitmarinaalta8217

Ac铆 teniu l鈥檈nlla莽 al canal de Youtube de la CNT-AIT de La Marina Alta amb informaci贸 complement脿ria sobre el conflicte.

=====================================

Conflicto sindical en la mansi贸n privada de Strancally Castle

(English version at the end)

Los adinerados propietarios del castillo de Strancally, en Irlanda, se enfrentan a una larga lista de reclamaciones presentadas por trabajadoras de su servicio dom茅stico y de mantenimiento.

Las reclamaciones son las siguientes:

Despido nulo.

Ausencia de algunas n贸minas.

Cantidades abonadas no reflejadas en las n贸minas.

Deducci贸n ilegal de salarios.

Impago de cantidades adeudadas.

Impago de cantidades de preaviso de despido.

Horas extras obligatorias por encima del m谩ximo permitido.

Ausencia de descanso semanal apropiado.

Contrato de trabajo que contiene informaci贸n falsa o enga帽osa.

Las trabajadoras, apoyadas por el sindicato libertario de la Marina Alta, denuncian que sufrieron el despido por solicitar una revisi贸n salarial y quejarse por la sobrecarga de trabajo que sufr铆an en la mansi贸n privada, y han anunciado que luchar谩n por conseguir su readmisi贸n en el puesto de trabajo.

La confederaci贸n anarcosindical CNT-AIT y sus organizaciones hermanas de la Asociaci贸n Internacional de Trabajadores han mostrado su solidaridad con las trabajadoras en lucha, y han notificado a la empresa la apertura de conflicto sindical y el inicio de acciones de apoyo. La asociaci贸n obrera Organise, con base en Irlanda, tambi茅n ha mostrado p煤blicamente su apoyo a las reivindicaciones.

Los inspectores de la Comisi贸n de Relaciones Laborales irlandesa (WRC) ya han confirmado la existencia de irregularidades en las n贸minas, certificando que el pago de las horas extras se realiz贸 incumpliendo la ley de salarios irlandesa (Payment of Wages Act).

La empresa familiar de los due帽os del castillo tendr谩 que facilitar las n贸minas no entregadas a las trabajadoras y regularizar sus salarios e impuestos, y ha iniciado un proceso de revisi贸n de los pagos a su numerosa plantilla de trabajadores 芦dom茅sticos禄.

En un acto m谩s de prepotencia, los poderosos propietarios de Strancally Castle, Gianni y Michael Alen-Buckley, han contratado a un abogado que plantea un recurso a las quejas de las trabajadoras alegando que son 芦infundadas禄, por lo que el resto de las reclamaciones de las trabajadoras queda pendiente de adjudicaci贸n por parte de la Comisi贸n de Relaciones Laborales.

Gianni Alen-Buckley, nacida Giancarla Maria Gerarda Forte, y su marido Michael se enfrentan a la acci贸n obrera auto-organizada de las anarcosindicalistas, que han dedicado m谩s de un siglo de historia a luchar contra el capitalismo y por una sociedad libre de explotaci贸n.

https://www.youtube.com/@cnt-aitmarinaalta8217

Aqu铆 teneis el enlace al canal de Youtube de la CNT-AIT de La Marina Alta con informaci贸n complementaria sobre el conflicto.

=====================================

Union dispute in Strancally Castle private estate

The wealthy owners of Strancally Castle in Ireland are facing a long list of demands from their domestic and maintenance workers.

The demands are as follows:

Unfair dismissal.

Absence of certain payslips.

Amounts paid not shown in the payslips.

Unlawful deduction of wages.

Non-payment of salaries.

Non-payment in lieu of notice.

Mandatory overtime above the maximum allowed.

Lack of proper weekly rest period.

Core terms of employment containing false or misleading information.

The workers, supported by the libertarian union of the Marina Alta region in Spain, claim that they were fired for requesting a salary increase and for raising the issue of excessive overtime on the private estate, and have announced that they will fight for reinstatement.

The anarcho-syndicalist confederation CNT-AIT and its sister organizations of the International Workers鈥 Association have shown their solidarity with the struggling workers, and have notified the company of the initiation of an official union dispute and the organization of a range of solidarity actions. The Irish-based Organise workers association has also shown its support for the workers鈥 demands.

Inspectors from the Irish Workplace Relations Commission (WRC) have already confirmed payslip irregularities, certifying that the payment for overtime was made in breach of the Irish Payment of Wages Act.

The family company of the owners of the castle will have to facilitate the pay slips not delivered to the workers and regularize their salaries and taxes, and has begun a process of reviewing the payments to its large number of 芦domestic禄 workers.

In a further act of arrogance, the powerful owners of Strancally Castle, Gianni and Michael Alen-Buckley, have hired a lawyer who is appealing against the complaints of the workers, alleging that they are 芦not well founded禄, so the rest of the workers鈥 demands are pending adjudication by the Workplace Relations Commission.

Gianni Alen-Buckley, born Giancarla Maria Gerarda Forte, and her husband Michael are facing the self-organized working class action of anarcho-syndicalists, who have dedicated more than a century of history to fight against capitalism and for a society free of exploitation.

https://www.youtube.com/@cnt-aitmarinaalta8217

Check the link to CNT-AIT La Marina Alta union YouTube channel with additional information on the dispute.

=====================================