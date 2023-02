Bolet铆n de informaciones educativas

A una semana del comienzo de clases

Mario Hernandez

Las organizaciones gremiales CTERA, UDA, CEA, SADOP y AMET acordaron con el gobierno nacional un incremento salarial del 33,5% en tres tramos hasta julio: 17,5% en marzo, 8% en mayo y 8% en julio, llevando el salario m铆nimo inicial a $ 130.000 a partir de marzo.

Chubut: Arcioni y una propuesta salarial de hambre para el 2023

El martes pasado se llev贸 adelante la primera reuni贸n paritaria entre Gobierno provincial y sindicatos docentes.

La reuni贸n paritaria entre el Gobierno provincial y los sindicatos docentes ATECh, UDA, SITRAED, SADOP y AMET tuvo una vergonzosa propuesta salarial de un 38% en 5 pagos: 12% en febrero, 6% en marzo, 6% en mayo, 7% en junio y 7% en agosto.

La respuesta de la ATECh al ofrecimiento fue de manifestar la insuficiencia se帽alando 鈥渉oy un salario inicial docente est谩 por debajo de los 80.000, siendo el costo de vida en diciembre para una familia de 4 personas, de 152.000. Miles de docentes perciben ingresos por debajo de la l铆nea de pobreza鈥. A su vez que se exige 鈥渟alario igual al costo de vida, ning煤n docente por debajo de la l铆nea de la pobreza, devoluci贸n de descuentos鈥. Respecto a la aplicaci贸n de la 5ta. hora el tono fue conciliador ya que propone 鈥渆valuaci贸n integral de la prueba piloto de la 5ta. hora en Primaria鈥.

Otros sindicatos como SITRAED solicitaron que el aumento sea de 42% a julio. Por su parte, UDA 鈥渜ue los porcentajes est茅n acotados en el menor tiempo posible鈥 y AMET 鈥渜ue, en principio, los porcentajes sean acumulativos, y m谩s acotados en el tiempo鈥.

Finalmente, la ATECh llam贸 desde la mesa paritaria a asambleas de escuela para los pr贸ximos 22 y 23 de febrero, fecha de presentaci贸n de los docentes en las instituciones educativas, para debatir la propuesta salarial del gobierno y emitir mandato. Para preparar estas jornadas se llam贸 el jueves 16 a una Reuni贸n Informativa Virtual a las 18:00.

Tucum谩n: ATEP sigue sin hacer p煤blico el reclamo salarial

El martes 14 se llev贸 a cabo la segunda reuni贸n paritaria entre las conducciones de ATEP, APEMyS, AMET, y funcionarios del gobierno provincial. La primera reuni贸n fue la semana anterior y Hugo Brito (Atep) aseguraba que 鈥渉emos tenido una recepci贸n bastante aceptable de parte de las autoridades. Esto nos da esperanzas de que podamos llegar a un buen acuerdo antes del 1掳 de marzo鈥.

Aunque hasta ahora las negociaciones se vienen llevando a cabo sin dar a conocer el porcentaje de aumento que se est谩 reclamando, desde el gremio aseguran por los medios de comunicaci贸n que quieren que el salario inicial est茅 por encima de la l铆nea de la pobreza. De manera informal plantean un salario inicial de 150.000 pesos, aunque estar铆an dispuestos a negociar los plazos y las formas de pago.

Por el lado de AMET y APEMyS, elevaron un pedido formal de aumento del 50% en cuotas y hasta junio. Pero se trata de negociaciones en fr铆o, sin la fuerza organizada de los docentes.

Adem谩s, existen otras problem谩ticas como la precarizaci贸n laboral de miles de docentes, la jornada extendida que pretenden aplicar por segundo a帽o consecutivo, el recorte del presupuesto Educativo y para infraestructura en las escuelas, el ajuste en partidas importantes para los estudiantes como los programas alimentarios y sociales.

A dos semanas del inicio de clases, la conducci贸n de ATEP contin煤a negociando sin mostrar las cartas a la docencia. Para jueves y viernes ATEP convoc贸 a asambleas zonales de delegados por escuelas. All铆 intentar谩n obtener un voto de confianza a las negociaciones paritarias que viene llevando a cabo. El gremio tambi茅n anunci贸 un Congreso -controlado por el oficialismo- para el pr贸ximo 22/2, una semana antes del inicio de clases.

Mientras tanto, cientos de docentes vienen organiz谩ndose en grupos de whatsapp e impulsando asambleas y movilizaciones. En la 煤ltima asamblea votaron exigir un salario inicial de 250.000 pesos, en un pago e indexado mensualmente; el repudio a la jornada extendida (5掳 hora); la regularizaci贸n de la obra social y el impulso de asambleas de afiliados y no afiliados en todas las escuelas para votar delegados y una nueva movilizaci贸n el jueves 16 a las 19:00 en la Plaza Independencia.

Asamblea de delegados vot贸 salario inicial de 250.000 o paro y mandato de asambleas por escuelas

El viernes 17 se realiz贸 la asamblea zonal de delegados por escuelas de ATEP con centenares de representantes de Capital, Taf铆 Viejo, Cruz Alta, Yerba Buena, Trancas y Burruyacu, en el marco de las negociaciones paritarias que el gremio viene llevando adelante desde hace tres semanas.

Desde la apertura, Hugo Brito, busc贸 apoyo para las negociaciones aunque sin dar precisiones acerca del monto y porcentajes de aumento salarial que est谩n discutiendo por lo bajo con el gobierno. Sin embargo, la gran mayor铆a de los delegados all铆 presentes votaron llevar el reclamo de un salario inicial de 250.000 pesos, en un pago, sin sumas en negro, o ir al paro y medidas de fuerza de la docencia en toda la provincia.

De esta manera los delegados por escuelas le dieron vuelta la asamblea a una conducci贸n gremial subordinada al gobierno provincial y que ya ven铆a anticipando que pretend铆a cerrar un acuerdo salarial sin medidas de fuerza.

Para sortear posibles maniobras, la asamblea vot贸 llamar a un cuarto intermedio para que sean las asambleas docentes por escuelas, y no el Congreso del 22/2 controlado por el oficialismo, las que decidan si aceptar, o no, la oferta del gobierno y de qu茅 manera continuar la pelea.

Este mismo reclamo se replic贸 en la asamblea zonal de delegados de Monteros, donde los delegados de escuelas votaron llamar a un cuarto intermedio para que sean los delegados mandatados por las asambleas por escuelas las que refrenden las negociaciones con el gobierno.

Junto con estas mociones, la asamblea vot贸 otras como la exigencia de condiciones edilicias en las escuelas al reintegrarse los docentes (ventiladores, vidrios, ventanas, armarios, calefacci贸n), reactivar el 85% m贸vil para docentes jubilados, pago de lo adeudado del 2022, titularizaci贸n en nivel secundario y superior cada 3 a帽os, etc.

Durante esa misma tarde se dio a conocer el acuerdo alcanzado por CTERA en la paritaria nacional docente y que lleva el piso salarial a 130.000 pesos, muy por debajo de la l铆nea de pobreza, que en enero ascendi贸 a 163.000 pesos. En Tucum谩n, gremios como AMET y APEMyS est谩n pidiendo un aumento de 50% en dos cuotas y actualizaci贸n salarial reci茅n en octubre, casi al finalizar el a帽o.

El gobierno nacional viene queriendo imponer un techo salarial del 60% en cuotas, para cumplir con las metas de ajuste fiscal comprometidas con el FMI. Pero la inflaci贸n proyectada para 2023 vuelve a superar el 95%. Aunque los gremios ahora dicen estar negociando aumentos semestrales, las negociaciones siempre dejan el salario inicial por debajo de una canasta b谩sica total que aumenta mes a mes. El reclamo de un salario de 250.000 pesos se acerca m谩s a la Canasta de Consumos M铆nimos que miden los t茅cnicos de la Junta Interna de ATE Indec que cuestionan la metodolog铆a oficial para medir la canasta de pobreza.

Los delegados por escuelas han logrado darle vuelta la asamblea a un gremio que luego de tres semanas de negociaciones sigue sin dar a conocer el reclamo salarial. La conducci贸n de ATEP, subordinada a los intereses electorales del gobierno de Manzur y Jaldo, querr谩 subestimar el mandato de las escuelas. Para sortear las posibles maniobras del gremio, la docencia deber谩 reforzar la organizaci贸n de asambleas por escuelas y el llamado a la movilizaci贸n en caso de que el gremio pretenda cerrar un acuerdo a espaldas de la docencia.

Neuqu茅n: ATEN rechaz贸 propuesta salarial del Gobierno

El gobierno provincial del MPN propuso a Aten un bono en negro de 80.000 pesos en dos cuotas con aumento por IPC trimestral.

El viernes 10 se realizaron asambleas donde la moci贸n propuesta por la agrupaci贸n que conduce la provincia tuvo 865 votos y la moci贸n de la oposici贸n consigui贸 799 votos. Si bien ambas proponen rechazar, el pliego de la conducci贸n no plantea medidas, pero s铆 continuar con mejoras sobre lo propuesto por el MPN sin cr铆ticas al bono en negro.

Al mismo tiempo que se realiza esta instancia en el CPE los vocales gremiales (Tep) junto al gobierno publican nuevos documentos para aplicar la reforma educativa en el nivel medio.

La conducci贸n provincial de Aten (Tep: alineada al gobierno nacional del FDT y adaptados tambi茅n al MPN) se sienta a negociar con el gobierno sin discutir previamente con el conjunto de la base la totalidad de las demandas que atraviesan a lxs trabajadorxs de la educaci贸n, c贸mo lo vienen exigiendo desde las seccionales opositoras de Aten Capital, Plottier, Cha帽ar y Pic煤n.

El gobierno ya anunci贸 que convocar铆a a una nueva mesa de negociaci贸n. Con una recaudaci贸n r茅cord por regal铆as de gas y petr贸leo y en medio de una disputa electoral que expresa la interna del MPN, el gobierno busca cerrar la paz social con los sindicatos como ya lo hizo con los que representan a los trabajadores estatales.

Adem谩s, el Plenario de Secretarios Generales de Aten funcion贸 en repudio a los dos femicidios ocurridos en la provincia, convocando a una marcha el 13 a las 18:00.

Despu茅s de conocerse la noticia de los femicidios, Aten Plottier convoc贸 a una reuni贸n multisectorial al conjunto de las organizaciones de mujeres para definir un plan de lucha. Al mismo tiempo que se realizaba el plenario, las distintas organizaciones de mujeres de la provincia acordaron realizar una movilizaci贸n en repudio a los femicidios.

CABA: Ademys Informa

Como ya informamos, en la 煤ltima reuni贸n paritaria el gobierno no solamente no esboz贸 ninguna propuesta concreta, sino que planea sumarse al ajuste que quiere imponer Massa con el 60% como techo a las paritarias. Frente a esta situaci贸n, con jornadas extenuantes de trabajo, no podemos seguir naturalizando la doble o triple jornada. Tenemos que organizar un plan desde cada una de las escuelas para decidir.

Mir谩 los comentarios a partir de la encuesta que hicimos desde ADEMYS sobre la jornada laboral: https://www.instagram.com/p/CocX8o1O0Zt/?igshid=MDJmNzVkMjY=

Comencemos a organizarnos contra el ajuste que nos quieren imponer 隆No al techo salarial!

Para m谩s informaci贸n acced茅 aqu铆: https://www.instagram.com/p/CofOCp_rT8O/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D

Lxs esperamos el pr贸ximo mi茅rcoles 22 de febrero a las 17:30 en el Normal 4.

ASAMBLEA ABIERTA PARA DECIDIR, EN CONJUNTO CON TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA, UN PLAN DE LUCHA CONTRA EL AJUSTE.

Secretar铆a de prensa 鈥 Ademys

Situaci贸n salarial de la docencia universitaria y preuniversitaria

Compartimos Declaraci贸n:

Cerramos un 2022 sin una recuperaci贸n real del salario; mes a mes, los salarios estuvieron durante todo el a帽o por debajo de la inflaci贸n acumulada. Evidentemente la p茅rdida salarial, tanto de activos como jubilados, es consecuencia directa de la pol铆tica de reducci贸n del d茅ficit fiscal que impuso el FMI.

La inflaci贸n anual fue de 94,8 % y los incrementos salariales -siempre aplicados sobre los salarios del mes de marzo de 2022- sumaron 86%. Para compensar esta p茅rdida salarial se otorgaron los siguientes incrementos: un 2% en enero, 4 % en febrero y 2 % en marzo del 2023. Es decir, reci茅n los primeros d铆as de abril del 2023 se alcanzar谩 el 94%; tres largos meses despu茅s del cierre del a帽o 2022 ni siquiera se alcanzar谩 el porcentaje de la inflaci贸n. Mientras tanto, la inflaci贸n de estos primeros meses agudiza la diferencia respecto de nuestro salario pues para enero 2023 se proyecta en el orden del 6 %.

El perjuicio econ贸mico sobre nuestro salario, producido por la inflaci贸n cercana al 100 % y por el hecho de que en ning煤n mes del per铆odo el porcentaje de incremento salarial haya superado el inflacionario, es enorme. Los c谩lculos que buscan ponderar esa p茅rdida indican que la misma es equivalente a un salario de cada categor铆a y dedicaci贸n. La revisi贸n prevista para este mes debe compensar esa p茅rdida.

La alta inflaci贸n que padecemos tanto asalariados como trabajadores informales plantea que el n煤cleo de la acci贸n colectiva es la defensa del poder adquisitivo de nuestros ingresos. La alta inflaci贸n que se genera mes a mes hace que cada mes de demora en cobrar la equiparaci贸n con la inflaci贸n se produzcan p茅rdidas mensuales del poder adquisitivo que no se recuperan con la equiparaci贸n entre los porcentajes de inflaci贸n y de incremento salarial al final del periodo. Por ello la paritaria 2023 debe iniciar con un porcentaje de incremento que permita ganarle a la inflaci贸n y revisiones permanentes.

Esta exigencia que plantea el contexto inflacionario implica que rechazamos la pretensi贸n del ministerio de Econom铆a de imponer un techo salarial del 60 % a las paritarias para todo el a帽o 2023. Reiteramos, una vez m谩s, que las paritarias deben ser libres, sin techos, ajustadas a la especificidad del trabajo y a las condiciones salariales del sector.

La recomposici贸n del Nomenclador Universitario es una necesidad que hay que abordar de manera urgente. La escala salarial para diferentes categor铆as y dedicaciones queda desfasada respecto de la Garant铆a Salarial que se fija para establecer un salario m铆nimo con independencia de la categor铆a y dedicaci贸n. La Garant铆a Salarial es un dispositivo que permiti贸 elevar los salarios m谩s bajos, pero produce una distorsi贸n en la escala salarial; a tal punto se produce esa distorsi贸n que una categor铆a superior cobra el mismo importe que las categor铆as inferiores.

La situaci贸n salarial de nuestro sector presenta condiciones que hay que abordar de manera integral: salarios bajos que requieren Garant铆a Salarial y salarios tambi茅n bajos que son alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. Los incrementos salariales son absorbidos casi en su totalidad por el impuesto al salario; es decir, pr谩cticamente no hay aumento. El impuesto al salario produce la injusticia de que se paga 鈥済anancia鈥 con salarios bajos. Gran parte de la docencia tiene otros ingresos para paliar la condici贸n de bajos salarios de nuestro sector y ese ingreso paralelo hace que lo que se tributa por ganancias sea tan alto que se llega a cobrar cero pesos en los meses de abril y mayo.

El ingreso de los jubilados de los reg铆menes jubilatorios de nuestro sector -universitarios, preuniversitarios e investigadores- tambi茅n perdi贸 poder adquisitivo frente a la alta inflaci贸n. Por ello se necesita un mecanismo compensatorio que asegure que esos ingresos son el equivalente al 82% y el 85% del salario activo.

El Ministerio de Educaci贸n y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), nuestras patronales, deben dar respuestas urgentes a nuestros reclamos para revertir esa grave situaci贸n. De esa respuesta depende que pueda iniciarse con normalidad el ciclo lectivo 2023 que es el deseo de la docencia de las universidades nacionales.

Convocamos a la docencia universitaria en cada asociaci贸n de base, en cada Universidad, en cada Facultad, en cada Escuela a debatir las medidas de acci贸n gremial para defender nuestros salarios y condiciones de trabajo. Llamamos, tambi茅n, a la m谩s amplia unidad de las distintas organizaciones gremiales que no pertenecen a nuestra Federaci贸n a unirnos en pos de estos objetivos.

-Paritarias libres y sin techos. Rechazamos los techos salariales que se intentan imponer.

-Eliminaci贸n del Impuesto a las ganancias sobre nuestros salarios y, hasta ese momento, la elevaci贸n sustantiva del m铆nimo no imponible de manera que no alcance nuestros salarios.

-Actualizaci贸n de los haberes jubilatorios respetando el 82 % y el 85 % m贸vil.

-Incorporaci贸n de Ayudantes de Segunda a la Garant铆a Salarial.

-Implementaci贸n de un programa para docentes ad honorem y contratados.

-Revisi贸n del nomenclador universitario

MESA EJECUTIVA 鈥 CONADU HIST脫RICA

Entrevista a la docente y ex legisladora del FIT-U, Laura Marrone

La crisis educativa que vive Am茅rica Latina y el Caribe se agrav贸 durante la pandemia

-Estamos en comunicaci贸n con Laura Marrone, algunos se preguntar谩n c贸mo seguimos con una columna de educaci贸n si no hay clases, 驴no?

-Pero como vos me dijiste que ten铆a que hacer el balance del 2023 me pas茅 trabajando todo el d铆a. El 2022, perd贸n.

-Te est谩s anticipando鈥 ya quer茅s que pase el 2023.

-No, no por favor que la vida es corta y quiero que dure un poco.

-Bueno, entonces 驴cu谩les son los hechos m谩s importantes de acuerdo a tu criterio?

-Decid铆 que voy a centrarme en el 谩ngulo del derecho a la educaci贸n. Hemos trabajado bastante en el a帽o con la lucha docente, entonces estuve rastreando un poquito bajo el tema 鈥樎縌u茅 pas贸 con la educaci贸n este a帽o?鈥. Bueno, hay un informe del 2022, y part铆 de los organismos internacionales, de la UNESCO, UNICEF y otros organismos, titulado: 鈥楽ituaci贸n de la pobreza de aprendizaje a nivel mundial. Actualizaci贸n 2022鈥.

En este informe se dice que la crisis educativa que vive Am茅rica Latina y el Caribe se agrav贸 durante la pandemia y que las medidas adoptadas pospandemia no han logrado revertir. Y seg煤n ese informe, y eso me sorprendi贸, nuestra regi贸n es la segunda peor del mundo despu茅s de la regi贸n subsahariana de 脕frica. En 脕frica la parte m谩s pobre es la subsahariana.

-No me extra帽a porque la verdad todos los indicadores de pobreza, de desigualdad, esto que plante谩s vos de educaci贸n, etc., ubican a Latinoam茅rica en el 煤ltimo lugar o en el ante煤ltimo.

-Ante煤ltimo lugar en este caso con respecto con la regi贸n subsahariana.

-Claro, con respecto a una regi贸n muy particular de 脕frica, ni siquiera todo 脕frica.

-Hay zonas que no est谩n. Datos que dan: 9 de cada 10 estudiantes no podr铆an comprender un texto al terminar la escuela primaria. En el marco de esto se帽ala la cantidad de poblaci贸n que no tiene conectividad dado que est谩 en zonas rurales y aun las escuelas que les falta conectividad, eso lo hemos trabajado ac谩.

Un dato que me est谩 preocupando m谩s, que lo da UNICEF, y que despu茅s lo vamos a trabajar a nivel nacional, es el problema de salud mental de la ni帽ez y la adolescencia. Para el caso de adolescentes de entre 10 a 19 a帽os se帽ala que 1 de cada 7 sufre alg煤n trastorno de salud mental y que los Estados est谩n dedicando solo un 2% del presupuesto de salud a este tipo de problemas.

Lo voy a tomar y lo dejo ac谩 en el tintero porque el gran drama de les docentes son los problemas de salud mental que est谩n teniendo en el aula y no tienen recursos para derivarlos al sistema de salud. No tengo estad铆sticas precisas de nuestro pa铆s para comparar, por ejemplo, con estas que da el documento internacional, pero podemos decir que el diagn贸stico es compartido en los grandes temas. Por ejemplo, es una preocupaci贸n muy grande hoy de las maestras y los docentes en general pospandemia que no logran recuperar el atraso en los contenidos que produjo todo el proceso de la pandemia.

Los problemas de aprendizaje prepand茅micos no se solucionaron y se agravan. Hay problemas de sociabilidad entre los pibes, hay problemas de concentraci贸n y de h谩bitos para estudiar y, por supuesto, esto que te dec铆a, agravamiento en los problemas de salud mental. Por ejemplo, me comentaba una maestra con la que estuve antes de que terminaran las clases de 1潞 grado, estaba angustiada porque para el a帽o que viene el jard铆n le traslada de preescolar a 1潞 grado tres casos de ni帽os con autismo.

Fijate un dato que coment谩bamos con un amigo, que es tambi茅n m谩s grave en la adolescencia porque en la adolescencia se combina con elementos de autoflagelaci贸n, de mutilaciones. Un dato curioso a indagar es que no hubo festejos del 21 de septiembre en las calles. Habr谩s estado en tu lejana juventud, yo tambi茅n, el D铆a del estudiante era algo muy importante. Aunque s铆 lo hubo despu茅s para el mundial, en un marco escolar no lo hubo. Estos temas son para preocuparnos, sobre todo porque no estamos teniendo las herramientas para poder encararlos. Es decir, los organismos internacionales recomendaron a los gobiernos invertir m谩s en educaci贸n como una agenda prioritaria, priorizar la ense帽anza de la matem谩tica y la lectura, evaluar el nivel de aprendizaje y tener programas para recuperar los aprendizajes perdidos, pero a gran escala, y abordar las necesidades psicosociales de la poblaci贸n tanto de estudiantes como de docentes, y atender las brechas digitales.

Termin茅 de leer ese informe y dec铆a 鈥榪u茅 hipocres铆a鈥 porque son los mismos organismos que luego sostienen los tremendos ajustes que le hacen los gobiernos a la poblaci贸n para poder pagar las deudas externas. Porque est谩 reconocido el car谩cter usurario que tienen estas deudas y que hacen muy dif铆cil cumplir con estas cuentas que se se帽alan.

-Deudas que, por otra parte, los ajustes se hacen generalmente en 谩reas como educaci贸n y salud.

-Una de las que m谩s ajustaron en el presupuesto. Vamos ahora a que medidas hubo este a帽o, qu茅 pas贸 en educaci贸n, qu茅 cosas nuevas presentaron los gobiernos, la quinta hora. Nosotros hemos trabajado esto durante el a帽o, pero pong谩mosla como parte de la s铆ntesis. No hubo mayores inversiones como lo que requerir铆a el diagn贸stico que hemos analizado antes. Ya lo vamos a analizar luego en los presupuestos de este a帽o. Pero los dos lineamientos en disputa en la escena nacional en el gobierno del Frente de Todos a nivel nacional y sus gobernadores, y el gobierno de Juntos por el Cambio en CABA, Mendoza y Jujuy el 2022 pas贸 sin que hayan desplegado iniciativas acordes a la gravedad que hemos denunciado.

En el caso del ministro de educaci贸n nacional, Jaime Perzcyk, que se desempe帽贸 este a帽o, su propuesta m谩s publicitada fue la extensi贸n de una hora de la jornada escolar del nivel primario, al mismo tiempo que redujo el presupuesto del 2022 en un 5%. Recordar谩s que redujeron el programa Conectar Igualdad, el fortalecimiento de inicio de jardines de infantes y la inversi贸n en infraestructura y equipamiento. Una contradicci贸n con lo que se supon铆a era su prop贸sito. Con mucho ruido medi谩tico en la p谩gina web del ministerio de Educaci贸n se se帽ala que 6.727 escuelas ya convinieron instalar una hora m谩s de clase sobre un total de 18.024 escuelas primarias que hay en el pa铆s.

-O sea un 30%.

-Hablamos de 1 cada 3. Pero ojo que dice convinieron, no sabemos si las realizaron o no. Pero efectivamente si nosotros comparamos la carga horaria de nuestras escuelas con la de los pa铆ses del norte, el llamado mundo desarrollado, hay una diferencia. La nuestra es claramente menor. Pero la medida fue inconsulta para la familia, para los docentes, en medio del a帽o escolar, no fue acompa帽ada de una verdadera inversi贸n en infraestructura y en los salarios docentes para que la hicieran productiva. 驴Qu茅 pas贸 realmente? En los pa铆ses del norte los edificios escolares coinciden con la unidad educativa, en cambio, en nuestro pa铆s en su gran mayor铆a los edificios son compartidos por varias instituciones. Entonces no hab铆a tiempo para la famosa quinta hora con espacios acordes. Materialmente era muy dificultoso, en algunos casos fue un fracaso, las clases se desarrollaron en espacios comunes, de paso, con docentes que no eran del ciclo del estudiante, con propuestas que no completaban las necesidades del nivel y se transformaron en una hora recreativa o de contenci贸n social de ni帽ez con familias con problemas laborales que les ven铆a bien una hora m谩s.

Esa fue la gran propuesta del a帽o de Jaime Perzcyk. En CABA la novedad fueron las ACAP, las aproximaciones al mundo laboral que implement贸 el gobierno de Larreta y Acu帽a que anunciaron tambi茅n con bombos y platillos. Impuso un r茅gimen de pasant铆as laborales para el 5潞 a帽o donde les estudiantes deber铆an asistir 80鈥痟oras de clase a instituciones industriales, comerciales, culturales, a empresas privadas o p煤blicas de la Ciudad. Ochenta horas que equivalen a casi un mes escolar. La propuesta es en realidad una versi贸n deste帽ida del proyecto inicial de la Escuela secundaria del futuro, que en 2017 present贸 Acu帽a, que comprend铆a adem谩s un 30% m谩s de horas de clase a cargo del docente y un 70% en actividades en plataformas digitales.

Esa Escuela secundaria del futuro no pas贸 en su verdadera dimensi贸n porque fue resistida por estudiantes secundarios que tomaron las escuelas y te acord谩s que fue una gran lucha. La t谩ctica de Juntos por el Cambio es amenazar con todo y avanzar con lo que puede. Esa experiencia fue resistida por estudiantes, familias y sindicatos.

Este a帽o con esta nueva ACAP tambi茅n hubo una resistencia de estos tres sectores, tambi茅n hubo una toma de estudiantes y se realiz贸 la marcha m谩s grande desde la prepandemia a la Jefatura de Gobierno acompa帽ada por tomas de escuelas y paros docentes. Se cuestion贸 el car谩cter improvisado sin relaci贸n con la formaci贸n que pretend铆an los estudiantes, desprovisto de un car谩cter pedag贸gico, sin docentes a cargo y en algunos casos reducidos a la repetici贸n de tareas que responden m谩s a un trabajo de mano de obra no paga que a una formaci贸n profesional. Veremos qu茅 pasa este a帽o.

-Esta se帽ora Acu帽a en su car谩cter de precandidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 驴se va a tomar licencia este a帽o?

-No tengo la menor idea. Tampoco sabemos si va a ser precandidata.

-Por lo menos es una idea fuerte.

Dos propuestas educativas que dejaron un sabor amargo

-Se帽alemos, y ac谩 viene esto, tanto la medida de la ACAP como el tema de la quinta hora fueron dos propuestas que dejaron un sabor amargo. Estaban ofreciendo una carrera de competencia desde los dos lados de la grieta abismal, qui茅n ofrec铆a algo que era m谩s en t茅rminos de impacto electoral que educativo. Esa fue la sensaci贸n que tuvimos.

-Bueno, Larreta se la pasa haciendo campa帽a en las escuelas.

-S铆, y le da mucha importancia en sus campa帽as a la educaci贸n.

-Hay que ver Laura, para la pr贸xima te dejo una tarea, de qu茅 se trata este programa de JxC que ha trascendido.

-Lo estuve mirando, lo que pasa es que est谩 anunciado, pero no est谩 desarrollado y no logr茅 en las p谩ginas web鈥

-Dicen que es un documento de 40 p谩ginas dividido en 6 ejes.

-El tema es que yo me met铆 en la p谩gina de la fundaci贸n con la que acordaron ese documento, que ser铆a, para nuestra audiencia, la plataforma de Juntos por el Cambio para las elecciones del 2023. Lo elaboraron en forma conjunta las fundaciones que componen la coalici贸n. La fundaci贸n Alem de los radicales, la fundaci贸n Pensar del Pro y el centro Hannah Arendt de la Coalici贸n C铆vica鈥

-Y la fundaci贸n Encuentro Federal. Te olvid谩s de Susana Decibe, ex ministra de Educaci贸n de la naci贸n.

-As铆 es, me pareci贸 que no ten铆a relevancia y no lo quise poner, pero ten茅s raz贸n. Est谩 tambi茅n la fundaci贸n donde est谩 Susana Decibe que fue parte del gobierno de Menem. Ellos ponen el eje de su campa帽a electoral en la educaci贸n y dentro de esta la reforma en la formaci贸n docente y en una Universidad flexible con bimodalidad, presencial y digital, y con movilidad internacional. Esto es el tema de las acreditaciones internacionales, los convenios internacionales. Vamos a tener que estudiarlo, pero todav铆a no tengo las 40 p谩ginas. Pero s铆 destacar la preocupaci贸n de Juntos por el Cambio por el tema de reformar la formaci贸n docente.

Y ac谩 volvemos sobre una nueva cuesti贸n que estuvimos trabajando la semana pasada o la anterior, ya no recuerdo, en otro programa, que fue y es el ataque que persiste todav铆a, y vamos a ver si lo vamos a derrotar, del Pro en CABA para el cierre de profesorados. Aqu铆 hay dos l贸gicas en el ataque a la formaci贸n docente, una es pol铆tica. El contenido de lo que se ense帽a en sentido de la formaci贸n docente porque es el nodo central para cualquier reforma educativa. Esto ya lo venimos estudiando. Desde el Banco Mundial se promueven profesores excelentes, un documento que hemos estudiado mucho desde el 2018 hasta ahora que en general lo que tiende es a condicionar la formaci贸n docente a las nuevas demandas del mundo productivo en el marco de la 4陋 revoluci贸n industrial y las nuevas relaciones laborales que de ellas se desprenden, como trabajadores sin derechos haciendo home office a cambio de contratos a t茅rmino, no de salarios o relaciones laborales estables.

Bueno, reformar los profesorados viene siendo anunciado desde la 茅poca de Esteban Bullrich. Comparti贸 tambi茅n declaraciones el Frente de Todos, lo que pasa es que yo creo que la debilidad del gobierno actual le ha impedido a la fecha presentar un proyecto para su debate en el Congreso Nacional, pero est谩 en carpeta.

Y esto tambi茅n lo hacen los gobernadores del Frente de Todos. Zamora en Santiago del Estero fue uno de los que m谩s avanz贸 en el cierre de profesorados en esa provincia. Y ac谩 estamos en CABA con que amenazan cerrar el Profesorado de Lengua y Literatura en el profesorado del Mariano Acosta y el de F铆sica en el Alicia Moreau de Justo. As铆 como la reducci贸n de carreras, por ejemplo, al profesorado Romero Brest le redujeron much铆simo la curr铆cula y, en general, tienden a focalizar y a destacar materias del tipo instrumental y quitar las que tienen que ver con formaci贸n human铆stica, filosof铆a, historia, todo aquello que desarrolle el pensamiento cr铆tico.

PBA: el gobierno anunci贸 una reforma de la escuela secundaria

El ministro de Educaci贸n de la provincia Sileoni, anunci贸 en medios de comunicaci贸n una reforma integral en secundaria con el fin de acabar con la repitencia y mejorar la educaci贸n de casi 1 mill贸n y medio de estudiantes de m谩s de 4.000 escuelas secundarias en la PBA. Si bien se posterg贸 su tratamiento, prometen una inversi贸n de 鈥$8.000 millones en cargos y m贸dulos docentes para que los profesores acompa帽en a los estudiantes en la tarea de recuperar los aprendizajes pendientes de aprobaci贸n鈥. Es decir, que contin煤a la precarizaci贸n como fueron los planes PIEDAS y los ATRs.

Las y los docentes que se ocupan por la educaci贸n de los estudiantes, son los primeros en estar de acuerdo con acompa帽ar la promoci贸n de las materias y eliminar la repitencia como un castigo, una condena que estigmatiza a los j贸venes poniendo en ellos la responsabilidad y no en los verdaderos responsables la causa del fracaso educativo, pero es una medida limitada.

驴Qu茅 hay detr谩s de los 铆ndices de repitencia?

La pandemia evidenci贸 una crisis general e ineficiencia del sistema que no garantiza salud p煤blica de calidad para los sectores populares, pero tampoco la educaci贸n. En Argentina el Estado no garantiz贸 recursos para la educaci贸n virtual y vimos como 1 mill贸n de estudiantes fueron pr谩cticamente expulsados de la escuela y dejaron sus estudios. Incluso estos d铆as se evidenci贸 que en los 煤ltimos quince a帽os ning煤n gobierno, ni macristas ni peronistas, cumpli贸 la meta de la ley de financiamiento educativo.

De esta manera se avanz贸 en la dualizaci贸n en la educaci贸n, profundizando un modelo de educaci贸n de mayor calidad para ricos y una pauperizaci贸n de la educaci贸n para pobres que arrastramos desde las imposiciones del neoliberalismo en los 90y ning煤n gobierno revirti贸.

Alrededor de un 30% de estudiantes que dejaron la escuela en pandemia, son de

la provincia de Buenos Aires. Justamente son parte de quienes ven铆an padeciendo el ajuste de Macri-Vidal y empeoraron con el salto en la crisis econ贸mica en 2020. Millones de ni帽es, adolescentes y sus familias cayeron en la pobreza, desocupaci贸n, p茅rdida de vivienda y enormes problemas sociales que todav铆a atraviesan a la juventud.

Es as铆 que, a costa de precarizar la labor docente y la calidad educativa, el gobernador Kicillof no atac贸 las causas sociales y econ贸micas, ni invirti贸 en educaci贸n.

Siguiendo los mandatos del FMI, para 鈥渁horrar en el gasto del Estado鈥, en nombre de priorizar la educaci贸n lanz贸 planes 鈥減arches鈥 como el PIEDAS y el ATR para 鈥渂uscar estudiantes en sus casas鈥 y garantizar la continuidad pedag贸gica. Por supuesto que el esfuerzo de las y los docentes ayud贸 a un peque帽o porcentaje de estudiantes a mantener su trayectoria escolar.

Luego vinieron las flexibilizaciones en la evaluaci贸n y calificaci贸n conceptual, eliminando la num茅rica, por cuatrimestre y considerando la trayectoria anual del estudiante quien pudo recuperarla o intensificarla en el a帽o siguiente. Sin embargo, los 铆ndices de repitencia y deserci贸n continuaron como dan cuenta los propios funcionarios como Gustavo Galli, director de educaci贸n secundaria en la provincia, quien difunde que hay 140.000 estudiantes que repiten cada a帽o. Y a pesar de la 鈥渞ecuperaci贸n econ贸mica鈥 pospandemia, la 鈥渄istribuci贸n鈥 de ese crecimiento es desigual y el 36,5% de la poblaci贸n es pobre y en la provincia casi el 50% de ni帽as, ni帽os y adolescentes son pobres.

Es decir que, se puso el foco en la escuela, en los hechos la educaci贸n secundaria viene transform谩ndose en una educaci贸n 鈥減or trayectorias鈥. Este cambio da cuenta que el sistema meritocr谩tico, elitista de organizaci贸n por a帽os y repitencia viene siendo excluyente, a帽ejo y est谩 en cuesti贸n. Es evidente y necesario un cambio estructural en la escuela, pero 驴es esto lo que resuelve el rendimiento pedag贸gico de estudiantes que siguen viviendo en condiciones de pobreza y precarizaci贸n?

Esta reforma no fue debatida en las escuelas, ni consultada con los m谩s de 300.000 docentes, directivos, auxiliares de educaci贸n que junto a estudiantes y familias d铆a a d铆a sostienen la educaci贸n.

Qui茅n define estos cambios desde arriba es el Consejo General de Educaci贸n que desde que fue creado en 1873, se conforma todos los a帽os por 10 funcionarios elegidos por el Poder ejecutivo (Gobernador), de los cuales solo 4 tienen que ser docentes en ejercicio, el ministro de Educaci贸n es el presidente y otro de los consejeros es nombrado vicepresidente.

Es decir que ocho funcionarios totalmente alejados de las escuelas son quienes definen encerrados en una oficina pol铆ticas de impacto sobre la vida escolar de millones. Tienen la potestad de definir programas y dise帽os curriculares, funcionamiento del sistema educativo, material did谩ctico y libros escolares. Nada en favor de los intereses de las mayor铆as populares puede salir de esa cocina. Tenemos que pelear por imponer nuestra voz, la de estudiantes y familias, principales interesados en defender y transformar la educaci贸n p煤blica.

La docencia de la PBA viene de protagonizar paros masivos junto a la lista Multicolor denunciando el ajuste a nivel nacional a nivel nacional y la desinversi贸n educativa en la provincia que se suma al ajuste que se descarga sobre la vida de millones. Conocemos bien las causas de deserci贸n y abandono escolar, cientos de miles de estudiantes tienen que dejar la escuela para trabajar y sostenerse y ayudar a sus familias, el Estado les da la espalda mientras desembolsa millones para el FMI y para la fraudulenta deuda externa que en diciembre de 2022 alcanzaba a U$S 396.539 millones (m谩s del 80 % del PBI).

Por eso frente a la pobreza e inflaci贸n, la primer medida para enfrentar la repitencia y deserci贸n es garantizar para estudiantes de bajos recursos becas escolares iguales a la canasta b谩sica, canasta escolar gratuita y de calidad frente al aumento de m谩s del 140% de los precios de 煤tiles escolares, aumentar el presupuesto educativo para crear cargos, que todos trabajemos un cargo con salario igual a la canasta familiar, construir escuelas para acabar con el hacinamiento en las aulas y falta de vacantes, todas medidas contrarias al ajuste que el gobierno nacional y provincial con el acompa帽amiento de la oposici贸n de derecha est谩n llevando adelante.

Para dar una salida de fondo y revertir la crisis educativa tenemos que discutir y tomar en nuestras manos transformar las condiciones de ense帽anza- aprendizaje y las condiciones sociales para pelear por otra educaci贸n.

Por eso no solo queremos debatir los m茅todos de promoci贸n o acreditaci贸n de las materias, peleamos por la nacionalizaci贸n de la educaci贸n con un total financiamiento del Estado, pero la elaboraci贸n de contenidos y la organizaci贸n del sistema escolar tiene que estar en manos de las mayor铆as protagonistas que somos las y los docentes, trabajadores de la educaci贸n, estudiantes y familias. Tenemos que debatir y tomar en nuestras manos la tarea de terminar con una educaci贸n secundaria que atiende las necesidades del mercado, que exige una mano de obra cada vez m谩s precarizada. Lejos de una educaci贸n que forme para el desarrollo cultural, t茅cnico y cient铆fico en funci贸n de los intereses de las mayor铆as sociales.

Es urgente, frente al inicio del ciclo lectivo que organicemos asambleas junto a estudiantes y familias para imponer asambleas generales a la conducci贸n de SUTEBA y el FUDB que se mantienen en silencio hasta ahora, separando la discusi贸n paritaria del debate de la organizaci贸n escolar que afecta el futuro de nuestros estudiantes y nuestras condiciones laborales. Necesitamos un plan de lucha para arrancarle el aumento del presupuesto educativo al gobierno de Kicillof y preparar la perspectiva de un congreso educativo con participaci贸n democr谩tica donde discutamos qu茅 reforma necesitamos y c贸mo peleamos para imponerla. Desde las seccionales combativas de SUTEBA que hemos recuperado junto a las decenas de miles de docentes Multicolor en toda la provincia tenemos que empezar a construirlo para imponer nuestras voz y prioridades al momento de definir qu茅 educaci贸n necesitamos.

Comunidad educativa se une contra el cierre del Centro Educativo Nuevo Horizonte

La comunidad educativa del colegio Nuevo Horizonte, ubicado Matheu 1472, en el barrio porte帽o de San Crist贸bal, se ha unido para denunciar el cierre de la escuela, a pocos d铆as del inicio del ciclo lectivo. Docentes, padres y alumnos realizaron un abrazo simb贸lico en 芦defensa de su derecho a la educaci贸n inclusiva禄 y de 芦los puestos de trabajo de docentes y no docentes禄 de la instituci贸n. La escuela, que es privada y brinda educaci贸n a nivel inicial, primario y secundario, contaba con 90 empleados y 450 alumnos, de los cuales 50 presentan discapacidades. Sin embargo, la notificaci贸n del cierre de la escuela por partes de sus due帽os, a partir del 1掳 de marzo, dej贸 a todos en la incertidumbre. El abrazo simb贸lico se repiti贸 el lunes 13.

El rector de ense帽anza media, Ram贸n Ben铆tez, manifest贸 su preocupaci贸n por la falta de comunicaci贸n por parte del ministerio de Educaci贸n de la Ciudad, a cargo de Soledad Acu帽a, y destac贸 que se encuentra trabajando con las familias para encontrar una soluci贸n que garantice el acceso a la educaci贸n a quienes estudian y trabajan all铆.

Ante la situaci贸n, docentes y familiares tienen prevista una reuni贸n con el gremio UTE-Ctera para evaluar las alternativas y buscar una soluci贸n a la crisis educativa que est谩n viviendo.

La comunidad educativa espera una respuesta positiva del gobierno local para garantizar el futuro de la educaci贸n de sus hijes y las fuentes laborales de sus trabajadores y trabajadoras.

Mendoza: cierran el Bachillerato popular Violeta Parra

El gobernador mendocino Rodolfo Su谩rez profundiz贸 en los 煤ltimos meses una serie de medidas de recorte contra las experiencias de educaci贸n de gesti贸n social y cooperativa, que responden a las necesidades educativas y comunitarias de los habitantes de distintos territorios de la provincia.

En este marco la Direcci贸n General de Escuelas (DGE) de la provincia cerr贸 el Bachillerato popular Violeta Parra (Cens sjao/egs n掳 503) del barrio La Favorita y contin煤a con amenazas de cierre a otras experiencias de gesti贸n social (Escuela Campesina de Agroecolog铆a de Lavalle, Comunidades Trinitarias de Guaymall茅n, entre muchas otras), atentando contra el derecho a la educaci贸n de decenas de j贸venes y adultos/as/es de la provincia.

Luego de hacer desaparecer la Direcci贸n de Gesti贸n Social y Cooperativa (que ahora se denomina Secretar铆a que depende de la Direcci贸n de Gesti贸n Privada) comenz贸 la persecuci贸n sistem谩tica a estas experiencias. 芦En el caso del Bachillerato Popular Violeta Parra, la misma se dio a trav茅s de requerimientos administrativo-bur贸craticos de los m谩s variados desde la exigencia de habilitaci贸n municipal del edificio, en un barrio que hist贸ricamente est谩 organizado en tomas de terrenos, hasta el cambio en el objeto de la personer铆a jur铆dica con la que la escuela viene funcionando hace m谩s de diez a帽os禄, explicaron integrantes del bachillerato.

Agregaron 芦el desprecio y el maltrato que han recibido sus representantes, adem谩s del desgaste al que se las ha expuesto perdiendo documentaci贸n presentada en repetidas oportunidades, llev贸 a la organizaci贸n a hacer p煤blica la denuncia y a la confirmaci贸n de que es una decisi贸n pol铆tica, no administrativa, la que est谩 detr谩s del cierre del Bachillerato que funcionaba en el espacio pol铆tico-territorial y comunitario Violeta Parra, con una trayectoria de m谩s de 20 a帽os de organizaci贸n禄.

Esta decisi贸n pol铆tica de cerrar la escuela fue tomada en el momento en que estaban terminando su 2掳 a帽o de CENS, 12 mujeres del barrio m谩s populoso de la periferia de la ciudad de Mendoza, indicaron desde el bachillerato. 芦Esta medida la concretaron funcionarios que nunca pisaron el barrio, hablaron con las estudiantes, recorrieron el espacio que construy贸 y construye d铆a a d铆a la organizaci贸n con trabajo comunitario y no con el magro subsidio que entregaba la DGE. Son parte de esta triste y siniestra burocracia, olvidables, pero responsables al fin禄, finalizaron.

La Matanza: nueva amenaza de desalojo para el Centro Cultural Deportivo y Ambiental Galp贸n 3

El Centro Cultural Deportivo y Ambiental Galp贸n 3 comenz贸 en diciembre de 2006, como resultado de la organizaci贸n de les vecines autoconvocados contra la Coordinaci贸n Ecol贸gica 脕rea Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). Despu茅s de protagonizar el 芦Catanazo禄, un bloqueo y movilizaci贸n multitudinaria a la empresa Ceamse en Gonz谩lez Cat谩n, los vecinos y vecinas recuperaron el predio para servir en la lucha por el saneamiento de la tierra y la salud de la poblaci贸n.

Desde entonces, les vecines y las organizaciones sociales han desarrollado diversas actividades en el espacio, abordando temas como la educaci贸n, el arte, la ni帽ez, la prostituci贸n, el trabajo, los Derechos Humanos, los problemas ambientales y de salud causados por el modelo extractivista-agroexportador. Durante 17 a帽os, con autogesti贸n y trabajo voluntario, han construido ba帽os, una biblioteca popular y han refaccionado el espacio para diferentes actividades, incluyendo talleres, un ballet folkl贸rico y una cancha de b谩squetbol.

Esta no es la primera vez que se intenta desalojar el Centro Cultural. En julio de 2020, con represi贸n y destrucci贸n de los puestos de trabajo de los feriantes, la Municipalidad de La Matanza amenaz贸 con 芦arrasar con todo禄. Ahora, la Administraci贸n de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIFSE) notific贸 el pasado 6 de febrero que se preparan para el desalojo si en 20 d铆as no se desocupa el predio.

Ante esta situaci贸n, vecines, trabajadores, talleristas, organizaciones sociales y territoriales aseguran que 芦no permitir谩n este atropello禄 y exigen a la municipalidad y a la Administraci贸n Ferroviaria que respeten el Centro Cultural Deportivo y Ambiental Galp贸n 3.

En este marco, la comunidad realiz贸 una asamblea el s谩bado 11. 芦No al desalojo. Por la permanencia y continuidad del Galp贸n 3, Centro Cultural, Deportivo y Ambiental. 隆Arriba la organizaci贸n del barrio en defensa de sus espacios!禄, fue la consigna. Para m谩s informaci贸n, se puede ingresar a la p谩gina de Facebook del espacio.

驴C贸mo ser谩 el ajuste en discapacidad que afectar谩 la escolaridad de ni帽as y ni帽os este a帽o?

Celeste V谩zquez

Como ya advertimos a fines del a帽o pasado, este 2023 arranca con ajuste. Los bajos ingresos percibidos por la tarea de integraci贸n escolar hacen que muchos profesionales se vean obligados a reducir sus jornadas para poder tener otros trabajos. Esto dejar谩 sin acompa帽antes a ni帽as y ni帽os en las aulas.

Este 2023 arranca con ajuste para las personas con discapacidad y quienes en ese sector trabajan. Durante todo el a帽o pasado, las importantes movilizaciones que se realizaron en todo el pa铆s sirvieron para regularizar los pagos que estaban atrasados y evitar la interrupci贸n masiva de prestaciones, aunque varias se interrumpieron. Pero no alcanzaron para revertir el estado de precarizaci贸n extrema en las que se trabaja y se vive y que, como era de esperar, ya empez贸 a mostrar las consecuencias para este 2023.

A fines del a帽o pasado, compartimos el testimonio de Anal铆a, una mam谩 de una ni帽a con par谩lisis cerebral de 11 a帽os, que nos daba algunos indicios de por d贸nde iba a venir el ajuste este a帽o: la reducci贸n en las horas de acompa帽amiento en las aulas para ni帽as y ni帽os con discapacidad.

鈥淓n ese momento desde el Centro de Integraci贸n me explicaron que por lo poco y mal que se est谩 cobrando, exist铆a la posibilidad de que no encuentren acompa帽ante para mi nena que acepte trabajar de lunes a viernes. Y fue lo que pas贸. A pesar de que lo necesita, a pesar de tener todas las 贸rdenes m茅dicas necesarias y las autorizaciones correspondientes, mi hija solo estar谩 acompa帽ada dentro del aula tres veces a la semana鈥, cuenta Anal铆a.

Una prestaci贸n por un m贸dulo de apoyo a la integraci贸n escolar que acaba de ser autorizada establece un monto de $ 108.205 por 80 horas semanales. Una suma muy baja (que ni siquiera ingresa de manera completa al bolsillo de quienes trabajan), ya que hay que tener en cuenta que quienes desempe帽an esa tarea lo hacen como monotributistas.

鈥淪茅 que a otras mam谩s les est谩n comunicando lo mismo o cosas similares. Por ejemplo, otra opci贸n que est谩n proponiendo a las familias es la posibilidad de reducir la cantidad horaria en vez de los d铆as. Es decir, que la ni帽a o el ni帽o cuenten con acompa帽amiento todos los d铆as, pero menos horas鈥, sigue Anal铆a. Hay que tener en cuenta que en la actualidad, esta prestaci贸n no cubre una jornada completa. Es decir, que aquellas ni帽as y ni帽os que cursan una jornada completa, solo est谩n acompa帽ados la mitad del tiempo.

A帽os y a帽os de precarizaci贸n que tienen consecuencias

Los condicionantes que llevan a que muchas trabajadoras y trabajadores tomen esta determinaci贸n son muchos y vienen desde hace mucho tiempo. Bajos salarios, inestabilidad laboral, multiempleo, inexistencia de derechos sindicales, cobro de sueldos con meses de atraso en un contexto de alta inflaci贸n son algunos. Todos juntos se convierten en un combo explosivo.

鈥淭odo el a帽o pasado tuve que tener tres trabajos. Integraba dos nenas (una a la ma帽ana y otra a la tarde) y luego de eso atend铆a pacientes. Arrancaba a las 7 de la ma帽ana y terminaba a las 21, muchas veces en el medio ni tiempo para almorzar ten铆a鈥, explica Karina que es psic贸loga y trabaja como APND en escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires. 鈥淓ste a帽o, con mucho dolor tuve que tomar la determinaci贸n de trabajar jornadas de tiempo parcial porque no pod铆a seguir manteniendo ese ritmo鈥.

Si bien habr谩 que esperar a que arranque el a帽o escolar para evaluar de manera m谩s profunda las consecuencias de esta nueva 鈥渞ealidad escolar鈥, no es para nada prematuro ni aventurado afirmar que el impacto ser谩 fuerte.

Sobre todo si tomamos en cuenta que el proceso de aprendizaje de estas ni帽as y ni帽os requiere adaptaciones curriculares y acompa帽amientos personalizados. Algo que en aulas superpobladas de alumnos, y con docentes tambi茅n expuestos a largas jornadas laborales por los bajos salarios, se dificulta muchas veces.

CEDEMS Jujuy: se presentaron dos listas para la elecci贸n del 31 de marzo

Finalmente se conocieron la cantidad de listas que competir谩n por la Comisi贸n Directiva del CEDEMS en las elecciones del 31 de marzo. Luego de un 2022 de intensa lucha contra el intento de fraude por parte del ex Secretario General, Jorge Montero, se conquist贸 la anulaci贸n de las elecciones fraudulentas del 5 de septiembre y se realicen nuevas elecciones este a帽o. La derrota del intento de fraude que abri贸 la posibilidad de recuperar y normalizar el gremio, fue gracias a la lucha, la unidad y la organizaci贸n de cientos de docentes que mostraron todo el tiempo su voluntad a decidir y terminar con la burocracia entregadora de Montero.

El s谩bado 4 las autoridades de Junta Electoral publicaron las listas que se presentaron para la elecci贸n de Comisi贸n Directiva y Congresales del per铆odo 2023-2025. Por un lado, se present贸 la Lista Morena 31 Unidad encabezada por la profesora Mercedes Sosa, que agrupa a la Corriente Marina Vilte, Docentes Independientes, la Agrupaci贸n 9 de abril-Bordo y la Conti Santoro. Por otro lado, se present贸 la lista Celeste y Blanca, encabezada por Cayetano Mart铆nez, que incluye candidatos que se presentaron el 10 de agosto con las Listas Naranja y Violeta, quienes en su momento llevaron a Jorge Montero a la secretar铆a general del gremio en 2018.

Recordemos que la Lista Morena 31 Unidad viene de ganar la elecci贸n de Junta Electoral y Mercedes Sosa hab铆a sido electa como Secretaria General en las elecciones leg铆timas del 10 de agosto, que luego el ministerio de Trabajo de Naci贸n anul贸. Esta expresi贸n de unidad tambi茅n se dio en las elecciones de diciembre del a帽o pasado, cuando la Lista Morena se impuso en la sala secundaria.

Mercedes Sosa, referente de la Corriente Sindical Marina Vilte y candidata a Secretaria General por la Lista Morena 31 Unidad, plante贸 que: 鈥淓speramos confirmar nuestra representaci贸n expresada el 10 de agosto de 2022 y formalizar un trabajo que ya venimos realizando en pos de defender los derechos docentes en un contexto de precarizaci贸n laboral鈥. Hay que recordar que Sosa fue electa Secretaria General del CEDEMS en las elecciones leg铆timas que contaron con la participaci贸n de m谩s de 1.700 docentes el 10 de agosto del a帽o pasado.

Por su parte, Andr茅s Garc铆a, de la Agrupaci贸n 9 de abril Bord贸 y candidato a Pro-Secretario Gremial por la Morena, se帽al贸 que: 鈥淓s muy importante esta unidad que expresa a los sectores que luchamos contra el fraude de Montero. Sin la disposici贸n a la lucha que tuvo la docencia no se hubiera podido lograr que haya nuevas elecciones. Nos unimos quienes queremos un gremio democr谩tico, combativo, independiente de los gobiernos y que apueste a la coordinaci贸n con dem谩s sectores de trabajadores, como ya lo hicimos en las elecciones de vocales de Junta. Del otro lado, vemos que se unieron el resto de las listas que se presentaron el 10 de agosto. Es decir, que integrantes de la Naranja y la Violeta van ahora con la Celeste y Blanca y no hay que olvidar que quienes impulsan la Violeta llevaron a Montero a la secretaria general en su momento. Por eso llamamos a seguir apoyando fuertemente a esta alternativa de lucha que viene mostrando con hechos que lleg贸 la hora de un cambio鈥.

Fuentes: Anred, Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Clar铆n, La Naci贸n, Diario Popular