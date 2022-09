–

De parte de ANRed September 1, 2022 200 puntos de vista

Sale a la calle a grito pelado para que la educación de todos y todas sea una realidad, para que los derechos logrados no se pierdan. Y lo hace con el mismo compromiso con que enseña a leer y escribir o a leer la realidad. Por lo tanto, maestras y maestros que lucha no se ausenta, está trabajando. Por Mario Hernández

Paro y marcha de los docentes cordobeses en reclamo salarial

«En el marco del plan de lucha docente por mejores salarios, jubilaciones dignas y condiciones laborales justas, ¡paramos y marchamos!», indicó el gremio a través de un comunicado en el que se convocó a esta medida de fuerza, que contó también con adhesión de diferentes instituciones del sector privado.

«Rechazamos la propuesta salarial del Gobierno y exigimos una nueva oferta», plantearon.

En declaraciones a la prensa, Juan Monserrat, secretario general de la Uepc en la provincia, destacó: «Nuestro planteo es lógico, no puede ser que en un contexto tan difícil no nos podamos poner de acuerdo cuando el gobierno provincial acaba de informar que tiene superávit».

«Estamos atravesando un contexto muy difícil en el país, con el nivel de nuestros salarios por debajo de la línea de la pobreza y con consultoras que estiman una inflación de entre el 80 y 90 %», agregó el sindicalista, que encabezó el primer paro contra el gobierno de Juan Schiaretti.

La semana pasada, la asamblea provincial docente rechazó la propuesta del aumento del 38% para el segundo semestre del año.

El incremento, dividido en cuatro cuotas, fue aceptado por el resto de los gremios, y la oferta oficial consiste en un 12% para julio (que ya fue cobrado por los estatales que acordaron); 9% en septiembre; 11% en noviembre, y un 6% en enero del año que viene.

«Lo que el gobierno de la provincia nos ha ofrecido por todo el año es el 70%, pero a enero de 2023, y eso no cierra absolutamente», explicó la secretaria adjunta del gremio, Zulma Miretti.

Los docentes se concentraron frente a la sede de Uepc a las 10:30, para luego movilizarse por las principales calles céntricas de la capital provincial hasta llegar a la sede de la Gobernación.

Antecedentes de la lucha de los docentes cordobeses

El viernes 26 de agosto la asamblea departamental rechazó la oferta miserable del gobierno provincial de un 12% en julio, 8% en septiembre, 10% en noviembre y 6% en enero de 2023, no sobre lo que cobran ahora sino sobre el salario de enero de 2022. La propuesta llegó de la mano de la movilización de la docencia exigiendo asambleas. El 10 de agosto fue el comienzo de un camino de lucha que fue creciendo.

Al ajuste salarial y previsional se le sumó el viernes 12 la noticia del fallecimiento de la compañera de nivel inicial, Karina Moyano, tras recibir acoso laboral, lo que encendió la bronca en todas las escuelas de la provincia. La movilización del martes 16 reclamando justicia por Karina fue realmente importante.

El viernes 19 se rechazó esa propuesta en la asamblea provincial con los departamentos más grandes de la provincia llevando el paro en su plan de lucha. Se pasó la asamblea a cuarto intermedio hasta el viernes 26. Una maniobra de la conducción que dejó una semana sin paros, sin movilizaciones, sólo habría asambleas. Sin embargo, la docencia hizo una lucha ejemplar con carteles, campañas de fotos, asambleas zonales y una movilización que fue la más grande de la docencia en los últimos tiempos.

Hubo una nueva oferta, que era la misma que la anterior más un 1%. Una provocación que echó más leña al fuego. El rechazo se fortaleció en toda la provincia. Aún con la tenaz militancia de la conducción Celeste en favor de aceptar esta oferta, de sus fraudes como impedir que sesionara la asamblea del departamento Santa María que había aceptado la oferta anterior para evitar un posible rechazo, la docencia se plantó y la conducción no tuvo margen de maniobra para aceptar. Si salió rechazo y paro fue producto de la movilización de las escuelas. La departamental del viernes 26 sesionó con decenas de compañeras y compañeros en la puerta, con carteles, agitando el rechazo y el paro. Sesionó con los grupos de wasap al rojo vivo. Toda la docencia de la provincia estuvo en estado de alerta.

La asamblea sesionó sobre la base de la proscripción de la palabra de las y los delegados. Se votó por aceptación o rechazo, y con maniobras de todo tipo impusieron que el rechazo ganara por la mínima diferencia. Después se votó el paro, por sí o por no. Ganó el paro, aunque desde la mesa contaron dos o tres veces las abstenciones para poder mostrar un número importante de abstenciones. Si bien esto no cambia los resultados, muestra las maniobras de la conducción para debilitar el paro. Maniobras menores, el arma más importante siguen siendo los descuentos.

A continuación, compartimos la resolución de la asamblea provincial.

– Rechazar la nueva propuesta salarial por considerarla insuficiente e instar al Ejecutivo Provincial a que presente una nueva.

– Declarar a toda la docencia de todos los niveles y modalidades, de escuelas oficiales y privadas de Córdoba, en estado de alerta y movilización.

Además, la Asamblea resolvió realizar:

*Martes 30/8: Asambleas escolares de 1 hora por turno que finalizarán con acciones frente a las escuelas.*Miércoles 31/8: Paro de 24 horas con movilización en la Capital.*Viernes 2/9: Acciones con cuerpos orgánicos y docentes a contra turno.*Martes 6/9: Acciones con cuerpos orgánicos y docentes a contra turno.*Jueves 8/9: Asambleas de 1 hora por turno para evaluar la situación y determinar las acciones a seguir.*Lunes 12/9: Asambleas de Delegadas/os Escolares.*Martes 13/9: Asamblea de Delegadas/os Departamentales.

*Exigir el inmediato cumplimiento del pago de compensación por Gastos de Traslado para Docentes de Apoyo a la Inclusión y de Escuelas Hospitalarias y Domiciliarias, según lo establecido en el Decreto N° 1063 del 22 de agosto.

*Exigir al Gobierno que se abstenga de realizar cualquier tipo de sanción económica o disciplinaria por las medidas de fuerza realizadas.

Si el Gobierno Provincial presenta una propuesta marcadamente superadora se procederá a suspender las medidas de fuerza y se activarán los mecanismos de consulta, tal como lo establece nuestro estatuto.

Paro docente por 24 horas en Chubut el 1/9

El gobierno de Mariano Arcioni y el ministro de educación José Grazzini avanzan en el ajuste y con las reformas anti educativas y flexibilizadoras contra la educación pública y los docentes. Así avanza en la implementación de la 5° hora en 34 escuelas primarias de la provincia y también impuso un bono por decreto de $18.000 pesos por dos meses.

En rechazo a ambas medidas los docentes chubutenses paran el 1° de setiembre.

Arcioni y Grazzini buscan imponer una hora más de clase en las escuelas primarias de Chubut

El ministro de educación, José Grazzini, quiere llevar adelante la implementación de una hora más de clases, al comienzo del turno mañana o al finalizar el turno tarde o bien sumar una jornada escolar los sábados, en 15 escuelas de nivel primario, como «prueba piloto» para ampliar el programa al resto de los establecimientos a partir del ciclo lectivo 2023.

Las escuelas elegidas en Trelew y Rawson, sin consulta, para la prueba piloto son la 46, 158, 177, 192, 213, 4, 16, 20, 50, 53, 156, 201 y 216.

El ministro de educación nacional, Jaime Perczyk, supone que la compra de libros, computadoras y una hora más de clases a diario es el combo perfecto para un “cambio cualitativo” en la educación del nivel primario en Argentina. Las jornadas extra laborales que todos los y las docentes continúan en sus casas para poder planificar sus clases, la gran cantidad de horas cátedra que están frente a diferentes cursos para alcanzar un salario mínimo para vivir (en un gremio donde la amplia mayoría son mujeres sostenes de hogar) y la precarización en la que se trabaja (con infraestructura deficiente, escasos recursos y cada vez más contratos basura) no son, evidentemente, motivo de revisión, de mejora, de “cambio cualitativo”: así como están las escuelas, se agrega una hora más bajo promesas grandilocuentes típicas de cualquier ministro que da la espalda a las demandas de la comunidad educativa.

Quieren invertir quienes son los responsables de la situación de la educación. Los responsables de la crisis educativa son los gobiernos. Sin embargo, con la excusa del bajo rendimiento educativo, el ministerio de Educación provincial quiere avanzar en extender una hora la jornada escolar en las escuelas primarias.Desde el gobierno nacional a los provinciales y municipales, todos obedecen a un mismo horizonte ajustador y privatista, al tiempo en que son los responsables de la crisis social que expulsa cada vez más chicos fuera de la escuela. Esta extensión de la jornada horaria adolece de cualquier criterio pedagógico, así como sobrecarga la jornada laboral de una docencia precarizada.

Estos anuncios en la provincia se dan en el marco del brutal ajuste que hizo el superministro de Economía, Sergio Massa, que recortó más de 50.000 millones de pesos en el área educativa y del ajuste permanente del gobernador Mariano Arcioni contra la educación pública y los trabajadores de la educación.

Agregar una hora más no soluciona los problemas de ausentismo de lxs estudiantes, problema que se agrava con el avance de la crisis, con familias que engrosan las filas de pobreza, muchas desocupadas, afectadas por la inflación y los tarifazos.

En vez de hacer propuestas que apunten a aumentar el presupuesto educativo, mejorar la infraestructura escolar, aumentar las partidas para los comedores y micros escolares y el salario de las y los trabajadores de la educación, se hace todo lo contrario: así, en esta situación crítica y preocupante, con la mitad de los niños y niñas del país viviendo bajo la línea de pobreza, sólo se ofrece una hora más de clase que, para algunos, parecería ser la mejora prometeica de la educación de nuestros niños y niñas.

Masiva marcha en Santa Fe

El gobierno de Perotti salió a bombardear la lucha planteando que la huelga de docentes y estatales era excesiva y se aplicarían descuentos por los días de paro. Los medios amigos lo reprodujeron hasta el hartazgo. El viernes pasado hubo revuelo en todas las escuelas. El fin de semana los whatsapp ardían: “¿Es verdad?” “¿Qué va a pasar?” “¿La gente se va a asustar?” “¿Qué hacemos?”.

El lunes, el clima era otro. “¿Qué querés que te diga? Si descuenta que descuenten, pero esta hay que seguirla”, “Nunca sentí tanto apoyo de las familias. No podemos bajar los brazos ahora”, “Está muy bueno eso de las reuniones entre docentes, auxiliares y las familias en cada barrio, así no nos gana nadie”.

Perotti se propuso gestionar el miedo, pero la respuesta fue una movilización unitaria, solo comparable con aquellas que los mismos gremios enfrentaron, a quien fuera su jefe político y al parecer hoy lo continúa inspirando: Carlos Alberto Reutemann.

En la plaza San Martín de Rosario tomaron la palabra dirigentes de todos los gremios presentes y los movimientos sociales. Una sana diferencia con los actos organizados en Santa Fe por la conducción provincial de Amsafe de Alonso y Alesso, donde solo permiten hablar al oficialismo. No quieren permitir voces disidentes ya que mantuvieron dos años de tregua a Perotti y ahora parecen luchar con pie cansino, a regañadientes. Tratan de que nadie perciba lo evidente, que en todas las provincias la docencia lucha contra gobiernos del Frente de Todos, que es el gobierno nacional de Massa, Cristina y Alberto quienes recortan el presupuesto de educación y salud, y que es la conducción de Ctera y la CTA quienes mantienen la división nacional.

ATE Rosario, SiPruS, Sadop Rosario, el Movimiento Sindical Rosario con un dirigente del Sindicato de Correos y después con Analía Ratner, la Asociación Bancaria Rosario, Amsafe Caseros, Amsafe General López, la CCC, la Unidad Piquetera y Amsafe Rosario, además de todas las adhesiones que se acercaron tuvieron un lugar.

El dirigente de Sadop (docentes Privados), Martín Lucero, preguntó a la multitudinaria plaza si había miedo a los descuentos. El “No” fue unánime. Ante la consulta de cómo seguir si la semana que viene no había una propuesta seria en la reunión paritaria comenzó un canto: “paro, paro, paro… paro nacional” y “CTERA, escucha, queremos plan de lucha”. Finalmente, el dirigente de la docencia de gestión privada preguntó si el ministro de Economía y la ministra de Educación debían renunciar. La ministra logró que el “Sí” sea un grito con bombos y aplausos.

El próximo domingo 4 de septiembre, en el marco de la jornada de corte del Puente Rosario Victoria contra la quema de los humedales habrá una asamblea en el mismo corte donde se propone ir como gremios en lucha para que sea una gran asamblea de coordinación hasta lograr un paro provincial de la CGT y la CTA.

Habrá 48 horas de paro docente en Santa Cruz para exigir paritarias libres

Luego de que se realizaran las asambleas docentes en cada localidad de Santa Cruz, y con una importante marcha provincial realizada el viernes 26 pasado, se mantiene firme el reclamo por recomposición salarial, el desprocesamiento de las y los trabajadores por luchar, la urgente inversión en las escuelas con graves problemas edilicios, el fin del presentismo y el rechazo a la jornada extendida que intenta imponer el Concejo Provincial de Educación. Denuncian al gobierno provincial de Alicia Kirchner por su responsabilidad en los padecimientos que sufren las y los trabajadores de la educación.

Mientras hay reclamos de madres y padres, junto a estudiantes en localidades como Puerto Deseado, 28 de Noviembre, Río Turbio y Gobernador Gregores, incluso con sentadas de las y los alumnos, hasta ahora no hubo soluciones del CPE.

Es por todo esto que el comunicado de ADOSAC emitido luego del Congreso Provincial el pasado 30 de agosto determina entre otros puntos:

“-Continuar exigiendo la reincorporación inmediata de todas las compañeras docentes despedidas por hacer del derecho humano y constitucional a la huelga.

CONVOCAR A UN PARO PROVINCIAL por 48 horas para los días miércoles 31 de agosto y jueves 1 de septiembre del corriente año con actividades en simultáneo en toda la provincia. Ratificamos nuestro pedido de: ¡¡¡PARITARIAS LIBRES!!! Solo con espacios de diálogo se podrá encontrar una salida al conflicto docente.

Exigimos que ningún docente de la provincia viva por debajo de línea de la pobreza y por ello demandamos un salario inicial de $ 120.000 para el cargo testigo retroactivo al mes de julio, con cláusula de indexación de acuerdo a los índices inflacionarios que experimenta el país.

Repudiar el recorte de presupuesto del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía conducido por Sergio Massa, que afecta de manera directa a la Educación, al tratamiento de la discapacidad, a la salud y a la vivienda.

RECHAZAR la reforma laboral que implica la puesta en práctica de la jornada extendida, política tomada por parte del CPE sin previsibilidad alguna, ni participación real del colectivo docente en el debate por su implementación, además, llevado adelante en un contexto de vaciamiento pedagógico. La falta claridad ante innumerables aristas planteadas (salariales, laborales y pedagógicas) y que desprenden de este proyecto impuesto por el CPE generan que la docencia no admita tal modificatoria.

CONTINUAR exigiendo mayores inversiones en infraestructura dado el deterioro real de las escuelas, el cual representan potencial peligro para alumnos, docentes y la comunidad educativa en general, ejemplo de ello son el CPES N° 12 de 28 de Noviembre, la EPP N° 24 Puerto Deseado y la mayor parte de los edificios escolares.

CONTINUAR con la exigencia de desprocesamiento de los compañeros por luchar. Por la absolución inmediata de nuestros compañeros Claudio Wasquin, Diego Barrionuevo, Juan Manuel Valentín y Gabriela Ance. ¡Basta de criminalizar la protesta social en Santa Cruz!».

Por otro lado, el ministerio de Trabajo convocó al CPE, a ADOSAC y AMET, a una nueva reunión de mesa paritaria para el próximo 7 de septiembre.

La lucha docente se desarrolla en un clima de mucha indignación de las y los trabajadores docentes y de gran parte de la comunidad educativa, ante la escalada inflacionaria y la desinversión que afecta a varias escuelas.

Mendoza: elementos para el balance

Virginia Pescarmona y Laura Espeche, ex secretaria de Acción Social del SUTE, escribieron en La Izquierda Diario:

Las y los trabajadores de la educación dimos una pelea histórica en Mendoza, como hace muchos años no se veía. Fueron cinco días de paro con un altísimo porcentaje de acatamiento, movilizaciones de decenas de miles de personas y un apoyo enorme de la comunidad educativa, que se expresó en un inédito paro de madres y padres en el que las familias encontraron una forma de dar su apoyo no enviando a sus hijas e hijos a la escuela y en la participación de otros gremios, organizaciones sociales y estudiantes en las movilizaciones, saliendo a la calle junto a sus maestras.

La unidad y la bronca se fue gestando al calor de una crisis social y económica que afecta a gran parte de la clase trabajadora. El acuerdo con el FMI, tal como se preveía, vino con ajuste y fue sobre nuestros bolsillos y la calidad de vida de nuestras familias: salarios de miseria, algunos por debajo de la línea de indigencia, y un recorte del gasto que se hace sobre los sectores más sensibles: salud, vivienda, educación. Esas escuelas, que se caen a pedazos, las habitamos docentes, celadores, estudiantes, padres y madres que no llegamos a fin de mes, por eso ante una crisis que nos pesa por igual, la unidad es la fuerza.

En Mendoza sólo en los primeros seis meses del año los sueldos habían quedado veinte puntos por debajo del índice inflacionario y el sueldo inicial prácticamente por debajo de la línea de indigencia con $47.500.

La pelea por la apertura de paritarias, luego que el SUTE firmara un acuerdo a la baja en marzo (40% anual, en cuotas que iban quedando todos los meses por debajo del crecimiento del índice de precios), nació de la necesidad de hacerle frente a la crisis y pelear por ganarle a la inflación. Todo en el marco de una inmensa incertidumbre, con crisis y ajustes del gobierno nacional, golpes de los especuladores sobre el precio del dólar, tarifazos, etc.

Ante las primeras movilizaciones docentes del mes de junio, el gobierno llamó nuevamente a paritarias e hizo un ofrecimiento que no conformó porque no alcanzaba a cubrir lo perdido por la inflación proyectada en ningún caso, atacaba la escala salarial, perjudicando principalmente la zona y la antigüedad y dejándonos lejísimo de la canasta familiar. Además, se abrió la discusión sobre esa extorsión anti huelga (que representa el ítem aula), el gobierno dijo que aplicaría enormes descuentos por los días de paro. La respuesta del gobierno a los enormes paros de julio y agosto fue cerrar unilateralmente las paritarias e intentar imponer el aumento ofrecido por decreto.

Y ante la firmeza de las escuelas que volvieron a votar paro, esta vez por 96 horas, el gobierno tuvo que llamar a paritarias nuevamente. Incluso estuvo planteada la posibilidad de que el paro fuera por tiempo indeterminado. Había voluntad de lucha.

Pero la conducción decidió que el paro quede en suspenso a la espera de la nueva mesa paritaria, sin acciones de difusión y organización que continúen la preparación de la lucha entre tanto. En ese momento desde la Corriente 9 de abril/Lista Bordó dimos un debate: la espera no podía ser pasiva, había que continuar en la calle, movilizados, con carpas, mantener la organización en las escuelas, impulsar el fondo de huelga.

Pero la espera fue silenciosa y pasiva. Entonces, la incertidumbre y el silencio por arriba de la conducción, con un discurso derrotista de sus militantes por abajo, llevaron a que las fuerzas en las escuelas se fueran dispersando sin dirección. La acción y omisión de la conducción de la Azul Naranja favoreció que la mayoría de las escuelas consideren mejor aceptar la nueva propuesta, que incluía un mayor porcentaje de aumento en algunos ítems. El debate en las escuelas fue muy intenso y atravesado por la contradicción de tener que elegir entre la nueva oferta conseguida o volver al paro con una conducción sindical que no se mostraba firme para eso. Finalmente, en los plenarios se vio que la conducción sí tenía posición: votaron y justificaron la aceptación, a pesar de reconocerla “insuficiente”.

Esta controvertida posición de la Azul Naranja se mostró crudamente en departamentos como Malargüe, en el que la conducción departamental entera votó contra la totalidad de las escuelas que proponían el rechazo.

La conducción del SUTE dejó pasar una oportunidad histórica. No puso nunca en discusión la enorme precariedad de la conformación de los sueldos, con ítems no bonificables que van licuando la zona y la antigüedad, y dejando el básico en un número cada vez más testimonial, frente a bonos distorsivos y cláusulas de garantía que pulverizan la carrera docente. No informó nunca que los anuncios engañosos del gobierno, con porcentajes que sólo se aplican a algunos casos, hacían que la mayoría siguiera perdiendo con la inflación y el achatamiento de la pirámide salarial, mostrando una total complicidad del sindicato con esta política del gobierno.

Firmó un acta con la aceptación y en un acta complementaria, que no tiene ni la totalidad de las firmas de la mesa paritaria, avisó que haría acciones legales por los descuentos, al tiempo que pide que los millones descontados a miles de docentes y celadores que paramos, vayan a las escuelas. Naturalizando que con nuestros salarios se cubra una tarea que es responsabilidad del Estado y por la que venimos peleando hace años. No podía ser más contradictoria la posición al respecto. También el mensaje es que la lucha por el no descuento está perdida.

Algunas lecciones: “escuela de lucha”

En la provincia estuvo planteado, como nunca, el paro provincial para derrotar a Suárez y sus planes de ajuste. También estaba planteado decir: fuera Thomas, ante sus ataques públicos contra los y las trabajadoras de la educación.

Pero las conducciones sindicales burocráticas no podían permitir que se desarrollara ese estado de rebelión que se multiplicaba y la idea de la solidaridad y la unidad desde abajo para derrotar el ajuste de los gobiernos nacional y provincial.

Frente a una lucha de gran magnitud, en vez de aprovechar la enorme fuerza a favor de conquistar nuestras demandas, pusieron el freno.

La sensación de bronca se funda en que había fuerzas para ir por más, pero una a una las decisiones de la conducción del sindicato debilitaron la lucha y escondieron la realidad de la degradación de nuestros sueldos y condiciones de trabajo detrás de números y porcentajes engañosos.

Esto no genera sorpresa. Esta historia no es nueva. Y los que fueron responsables de bajar los brazos ante el Ítem Aula de Cornejo, hoy dijeron “hasta acá” frente a Suárez.¿Es inevitable? No.

La conducción Azul Naranja y su falta de independencia política, por su filiación con el gobierno nacional, terminó conduciendo la lucha por el camino de la aceptación, a pesar que la propuesta no conforma a nadie. Lo mismo que hacen en cada provincia, en la CTERA y en la CTA.

Si hasta la CTERA, que viene de un largo proceso de ausencia ante el ajuste y la crisis tuvo que llamar a un paro nacional, porque Mendoza era parte de las 11 provincias en lucha: ¿Qué hubiese pasado si la pelea que estaba dando Mendoza era parte de un plan de lucha nacional en serio, junto a todas las provincias por salario y contra el ajuste?

Pero esta enorme lucha estuvo llena de experiencias de organización en las escuelas que se gestó desde abajo. El balance tiene varias aristas y hay pérdidas y ganancias.

El gobierno tuvo que hacer, lo que dijo que no iba hacer, y reabrió las paritarias por la fuerza de la lucha, la organización y la solidaridad extendida.

Allí donde hay delegadas, delegados y activistas anti burocráticos, luchadores, muchos referenciados con el FURS, se organizaron fondos de lucha, rifas, ferias y otras actividades junto a la comunidad para enfrentar los descuentos que se vienen. Ese proceso está en marcha.

Se mostró que la fuerza organizada podía imponer a la burocracia peronista de la Azul Naranja medidas que habían votado en contra, una y otra vez, frente a cada mandato de escuela que lo exigía. Por ejemplo, frente a la exigencia cada vez mayor de distintas escuelas para que el sindicato ponga sus recursos para la organización de los fondos de huelga, en algunos departamentos se votó la organización de ferias departamentales con este fin. Un antecedente, sin dudas, muy importante.

Estuvo planteado, con los votos divididos, la posibilidad de un paro por tiempo indeterminado, que expresó la voluntad de un sector de ir por medidas más fuertes para profundizar el conflicto.

Lo vivido en Mendoza este mes fue un primer round entre los trabajadores de la educación y el gobierno, frente a un ajuste e inflación que no cesan y bajos salarios que no se recomponen. Se retomó el paro como medida de lucha efectiva, colectiva, fuerte. Se desarrollaron movilizaciones verdaderamente masivas, históricas, en unidad con otros sindicatos, organizaciones estudiantiles, sociales, políticas. Se vio la organización de cuerpos de delegados en las escuelas, que organizaron, impulsaron las medidas, moralizaron al conjunto de la escuela, expresaron lo más avanzado de la voluntad de lucha. Las experiencias concretas de fondos de huelga, que expresaron la disposición a la lucha desde las escuelas, es un gran triunfo de este proceso.

Todos estos elementos hay que tomarlos en cada escuela como balance, para las próximas luchas que vamos a tener que dar frente al ajuste que nos imponen tanto el gobierno nacional como el provincial.

Quienes formamos parte de la oposición antiburocrática en el SUTE pusimos nuestras fuerzas para desarrollar la lucha y llevarla hasta el final. Pero se demostró también que tenemos que reorganizar una gran oposición antiburocrática que reivindique los principios y la experiencia clasista del FURS y que nos encuentre de forma coordinada con decenas de delegados en distintas escuelas y departamentos para llegar con más fuerzas a las próximas luchas.

Contamos con importantes experiencias y balances de la conducción FURS, que hoy se revalorizan al calor de ver el accionar de la dirección Azul Naranja.

Fuentes: Resumen Latinoamericano, Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario.